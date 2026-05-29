Європа має бути стороною переговорів щодо України, - глава МЗС Фінляндії Валтонен

Європа має брати участь у переговорах не як нейтральний посередник, а як сторона зі власними безпековими інтересами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен у соцмережі X.

"Ми прагнемо справедливого та тривалого миру в Україні. Європі необхідно відігравати роль за столом переговорів, але не як нейтральному посереднику, а як стороні, що має власні інтереси", - йдеться в дописі.

Валтонен заявила, що успішні переговори мають розпочатися з повного припинення вогню та рішучих заходів із зміцнення довіри.

Що передувало?

Раніше президент Фінляндії Александр Стубб висловив готовність за необхідності представляти інтереси європейського блоку в переговорному треці з Москвою.

У Європейському Союзі обговорюють можливе призначення спеціального перемовника для участі у переговорному процесі щодо війни Росії проти України. Серед кандидатів називають Ангелу Меркель, Маріо Драгі, Александра Стубба та главу дипломатії ЄС Каю Каллас. Також, за даними видання, на цю роль можуть призначити міністра закордонних справ Норвегії Еспена Барта Ейде.

