Європа має бути стороною переговорів щодо України, - глава МЗС Фінляндії Валтонен

МЗС Фінляндії: Європа не може бути нейтральним посередником у війні

Європа має брати участь у переговорах не як нейтральний посередник, а як сторона зі власними безпековими інтересами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен у соцмережі X.

"Ми прагнемо справедливого та тривалого миру в Україні. Європі необхідно відігравати роль за столом переговорів, але не як нейтральному посереднику, а як стороні, що має власні інтереси", - йдеться в дописі.

Валтонен заявила, що успішні переговори мають розпочатися з повного припинення вогню та рішучих заходів із зміцнення довіри. 

Що передувало?

  • Раніше президент Фінляндії Александр Стубб висловив готовність за необхідності представляти інтереси європейського блоку в переговорному треці з Москвою.
  • У Європейському Союзі обговорюють можливе призначення спеціального перемовника для участі у переговорному процесі щодо війни Росії проти України. Серед кандидатів називають Ангелу Меркель, Маріо Драгі, Александра Стубба та главу дипломатії ЄС Каю Каллас. Також, за даними видання, на цю роль можуть призначити міністра закордонних справ Норвегії Еспена Барта Ейде.

Все правильно - хто платить, той замовляє музику.
29.05.2026 08:04 Відповісти
Оприділіться - а то Каллас каже шо Європа не підходить як переговірник
29.05.2026 08:07 Відповісти
Європа не може бути посередником, ми маємо підштовхувати Україну і РФ до прямих переговорів, - Каллас
29.05.2026 08:16 Відповісти
Всі тільки ************, захищати ніхто не бажає.
29.05.2026 09:43 Відповісти
Україна виборює те місце своєю кров'ю, а Європа сподівається просто його купити, прямо як рашка Радбез ООН.
29.05.2026 08:33 Відповісти
Валтонен заявила, що успішні переговори мають розпочатися з повного припинення вогню та рішучих заходів із зміцнення довіри. скаженого рашистського.кровожадного пса потрібно присипляти.а не довіряти.Довіра до нього завжди закінчується кровопролиттям у його сусідів.Він напється крові втихомириться на де-який час.а згодом йому знову потрібна людська кров.без якої він не буде жити...
29.05.2026 08:53 Відповісти
Вони ніколи не говорять від імені своїх країн. Хочуть бути тільки частиною великого потужного колгоспу. Що не так з європейцями.
29.05.2026 08:53 Відповісти
 
 