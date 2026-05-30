Готуємось до важливих перемовин, - Зеленський. ФОТО
Сьогодні, 30 травня 2026 року, президент України Володимир Зеленський провів спеціальну нараду щодо подальших дій України.
Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Дипломатія
"Перше: дипломатія. Майже щодня на звʼязку з представниками Президента Сполучених Штатів та європейськими партнерами. Зафіксували, що зараз відбувається з постачанням ППО та загалом з нашими домовленостями. Визначили пріоритети на наступні кілька тижнів: антибалістика, двосторонні документи щодо виробництва і постачання дронів, зокрема Drone Deal з Євросоюзом, та підготовка зустрічей в кількох форматах. Готуємось до важливих перемовин - наразі без публічних деталей", - зазначив глава держави.
Гуманітарні питання
Він також наголосив, що треба продовжити гуманітарний трек, ті обміни, про які вже була домовленість. Зокрема, Зеленський доручив сконтактувати з партнерами, які зараз можуть активізувати необхідне посередництво.
"Третє: будуть нові рішення на підтримку України, зокрема нашої енергетики. Фіналізуємо деталі", - резюмує він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У чорному "юдланці",
Щоб порішати швидко
Проблеми всі свої.
Англійськії газони,
Пихатії персони,
Сценічно це нагадує
Підгляденне в кіні.
Картинка для піару,
Для шоу "без обману".
" Таємна вечеря
Мудріших"- для юрби.
Про що там їде розмова,
Що там їм каже Вова.
Про це не знають навіть
Чавунні ліхтарі!
По 3 з 4 тюрма плаче, а компетентність останнього поза медіа-полем викликає великі сумніви.
Гарні картинки, але Уморов навряд чи знаходиться в Україні.
ФіналізуємоФантазуємо
Передайте циганською поштою: швидше буде!😉
Долю України вирішують якісь невідомі іноземці!
потужнихнадпотужних менеджера готуються до важливих перемовин. буратінка, ти б уточнив, де саме: у Туреччині чи в Омані?
Лідери, мозкові центри, генії військової справи, неперевершені стратеги і тактики **********.
Всё в музыканты не годитесь»..
під аркою дружби народів!!!!!!
ніяких переговорів!!!!
але ж, ізраїль своїх не видає!!!
хоча........
добре, що все зафіксоване!!!!!
запам'ятайте, прим'єра міністра україни там немає!!!!!
стюардесу андрєя, прикривають?
хто вирішує долю україни?
- юдо скоморох.
- сожитєль кацапського гогіашвілі.
- холуй ахметова.
- зашкварений чєбурєк.
згідно з даними https://sinoptik.ua/pohoda/kyiv сіноптика сьогодні з ранку й вдень в Києві був дощ (є кияни? як там у вас сьогодні з дощем?), а в них на нараді сухо та сонячно.