Готуємось до важливих перемовин, - Зеленський. ФОТО

Сьогодні, 30 травня 2026 року, президент України Володимир Зеленський провів спеціальну нараду щодо подальших дій України.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Дипломатія

"Перше: дипломатія. Майже щодня на звʼязку з представниками Президента Сполучених Штатів та європейськими партнерами. Зафіксували, що зараз відбувається з постачанням ППО та загалом з нашими домовленостями. Визначили пріоритети на наступні кілька тижнів: антибалістика, двосторонні документи щодо виробництва і постачання дронів, зокрема Drone Deal з Євросоюзом, та підготовка зустрічей в кількох форматах. Готуємось до важливих перемовин - наразі без публічних деталей", - зазначив глава держави.







Гуманітарні питання

Він також наголосив, що треба продовжити гуманітарний трек, ті обміни, про які вже була домовленість. Зокрема, Зеленський доручив сконтактувати з партнерами, які зараз можуть активізувати необхідне посередництво.

"Третє: будуть нові рішення на підтримку України, зокрема нашої енергетики. Фіналізуємо деталі", - резюмує він.

