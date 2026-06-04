Украина официально передаст письмо от Зеленского Путину по дипломатическим каналам, — Сибига
Открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину будет официально передано по дипломатическим каналам.
Об этом сообщилминистр иностранных дел Андрей Сибига в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Это открытое письмо является серьезным и весомым предложением о завершении войны. Непосредственно от президента Украины – президенту Российской Федерации. С четкими, выполнимыми шагами и приглашением на личную встречу. Мы также официально передаем это письмо по дипломатическим каналам", – сообщил Сибига.
Он добавил, что Украина ожидает содержательного ответа на это предложение.
В то же время Песков ранее сказал, что в Кремле видели письмо Зеленского и Путину о нем сообщат позже.
Что предшествовало?
- 4 июня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо диктатору РФ Владимиру Путину, в котором предложил ему встречу.
- В письме Зеленский предложил Путину закончить войну "в формате между нами и вами" и определить четкую дату встречи. Среди стран, которые могут принять такую встречу, глава государства назвал Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.
- На время переговоров Украина готова полностью прекратить огонь, а мониторинг могут обеспечить США.
- Хорошим прологом к окончанию войны, считает президент Украины, может стать обмен военнопленными по принципу "всех на всех". Также Зеленский подчеркнул шаги по возвращению гражданских лиц и детей, которые были вывезены в ходе войны.
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