Украина официально передаст письмо от Зеленского Путину по дипломатическим каналам, — Сибига

Открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину будет официально передано по дипломатическим каналам.

Об этом сообщилминистр иностранных дел Андрей Сибига в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Это открытое письмо является серьезным и весомым предложением о завершении войны. Непосредственно от президента Украины – президенту Российской Федерации. С четкими, выполнимыми шагами и приглашением на личную встречу. Мы также официально передаем это письмо по дипломатическим каналам", – сообщил Сибига.

Он добавил, что Украина ожидает содержательного ответа на это предложение.

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В то же время Песков ранее сказал, что в Кремле видели письмо Зеленского и Путину о нем сообщат позже.

Что предшествовало?

4 июня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо диктатору РФ Владимиру Путину, в котором предложил ему встречу.

В письме Зеленский предложил Путину закончить войну "в формате между нами и вами" и определить четкую дату встречи. Среди стран, которые могут принять такую встречу, глава государства назвал Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.

На время переговоров Украина готова полностью прекратить огонь, а мониторинг могут обеспечить США.

Хорошим прологом к окончанию войны, считает президент Украины, может стать обмен военнопленными по принципу "всех на всех". Также Зеленский подчеркнул шаги по возвращению гражданских лиц и детей, которые были вывезены в ходе войны.

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