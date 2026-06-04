РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7348 посетителей онлайн
Новости Письмо Зеленского Путину
656 11

Украина официально передаст письмо от Зеленского Путину по дипломатическим каналам, — Сибига

Глава МИД Украины Андрей Сибига

Открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину будет официально передано по дипломатическим каналам.

Об этом сообщилминистр иностранных дел Андрей Сибига в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

"Это открытое письмо является серьезным и весомым предложением о завершении войны. Непосредственно от президента Украины – президенту Российской Федерации. С четкими, выполнимыми шагами и приглашением на личную встречу. Мы также официально передаем это письмо по дипломатическим каналам", – сообщил Сибига.

Он добавил, что Украина ожидает содержательного ответа на это предложение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Я готов к переговорам с Путиным, чтобы завершить эту войну

В то же время Песков ранее сказал, что в Кремле видели письмо Зеленского и Путину о нем сообщат позже.

Что предшествовало?

  • 4 июня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо диктатору РФ Владимиру Путину, в котором предложил ему встречу.
  • В письме Зеленский предложил Путину закончить войну "в формате между нами и вами" и определить четкую дату встречи. Среди стран, которые могут принять такую встречу, глава государства назвал Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.
  • На время переговоров Украина готова полностью прекратить огонь, а мониторинг могут обеспечить США.
  • Хорошим прологом к окончанию войны, считает президент Украины, может стать обмен военнопленными по принципу "всех на всех". Также Зеленский подчеркнул шаги по возвращению гражданских лиц и детей, которые были вывезены в ходе войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В переговорах необходимо выйти на новый формат, нужна встреча на уровне лидеров, - Сибига

Автор: 

Зеленский Владимир (24401) путин владимир (32548) письмо (217) Сибига Андрей (975)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Відкритий лист не передається, на те він і відкритий. Але звідки клоунам це знати.
показать весь комментарий
04.06.2026 23:06 Ответить
+3
Цирк.
Два питання до Зелі.
1. Куди поїхав Цирк?
2. Якого хера Зеля залишився?
показать весь комментарий
04.06.2026 23:05 Ответить
+2
Та в дупу запхніть собі цей лист,ідіоти.
показать весь комментарий
04.06.2026 23:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цирк.
Два питання до Зелі.
1. Куди поїхав Цирк?
2. Якого хера Зеля залишився?
показать весь комментарий
04.06.2026 23:05 Ответить
Немає поруч Єрмака ... якість порошка впала!
показать весь комментарий
04.06.2026 23:22 Ответить
Нагуя? - піськов вже на всі питання відповів
показать весь комментарий
04.06.2026 23:05 Ответить
Відкритий лист не передається, на те він і відкритий. Але звідки клоунам це знати.
показать весь комментарий
04.06.2026 23:06 Ответить
***** він нікому не треба, тим більше диктатору *****!
показать весь комментарий
04.06.2026 23:08 Ответить
В москву письмо, оттуда "Бандероль". Как неожиданно.
показать весь комментарий
04.06.2026 23:08 Ответить
Та в дупу запхніть собі цей лист,ідіоти.
показать весь комментарий
04.06.2026 23:13 Ответить
Штілєрман зібрався бомбити москву цього літа ракетами, а тут така подлянка - сцарьок пуйла в пинєходи цілує і просить закінчити війну.
показать весь комментарий
04.06.2026 23:13 Ответить
Мабутт ЗЄ таки знає щось про "потужність" майбутніх ракет. Інакше не повз би до *****.
показать весь комментарий
04.06.2026 23:31 Ответить
Скількі ще потрібно часу Зеленому, та Рютте та іншім, щоб зрозуміти що ху*ло хоче миру на своїх умовах ?
показать весь комментарий
04.06.2026 23:14 Ответить
Гундос, це зразок на рідкість тупої самовпевненої людини, яка не тільки не має дипломатичних здібностей, а й не в змозі, через інтелектуальну недорозвиненість, виразно і зрозуміло висловити свою думку, при цьому через відсутність самокритичності,бути глибоко впевненим у своїх здібностях переконувати опонентів. Або це можливість реалізації блакитної мрії ідіота заглянути у вічі *****, а якщо не вийде у вічі, тоді в очко.
показать весь комментарий
04.06.2026 23:18 Ответить
 
 