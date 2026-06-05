Путину доложили о письме Зеленского, - Песков

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Путину доложили о письме президента Владимира Зеленского.

Об этом он заявил в комментарии российским пропагандистам, передает Цензор.НЕТ.

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"Ему было сообщено", - сказал он.

Комментируя передачу письма, Песков сказал, что у России нет официальных каналов общения с Украиной.

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Что предшествовало?

4 июня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо к диктатору РФ Владимиру Путину, в котором предложил ему встречу.

В письме Зеленский предложил Путину закончить войну "в формате между нами и вами" и определить четкую дату встречи. Среди стран, которые могут принять такую встречу, глава государства назвал Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.

На время переговоров Украина готова полностью прекратить огонь, а мониторинг могут обеспечить США.

Хорошим прологом к окончанию войны, считает президент Украины, может стать обмен военнопленными по принципу "всех на всех". Также Зеленский подчеркнул шаги по возвращению гражданских лиц и детей, которые были вывезены в ходе войны.

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