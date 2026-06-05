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Новости Письмо Зеленского Путину
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Путину доложили о письме Зеленского, - Песков

Зеленский написал письмо Путину: что говорят в Кремле?

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Путину доложили о письме президента Владимира Зеленского.

Об этом он заявил в комментарии российским пропагандистам, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Ему было сообщено", - сказал он.

Комментируя передачу письма, Песков сказал, что у России нет официальных каналов общения с Украиной.

Читайте также: Было бы замечательно, если бы Зеленский и Путин встретились. Они должны это сделать, — Трамп

Что предшествовало?

  • 4 июня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо к диктатору РФ Владимиру Путину, в котором предложил ему встречу.
  • В письме Зеленский предложил Путину закончить войну "в формате между нами и вами" и определить четкую дату встречи. Среди стран, которые могут принять такую встречу, глава государства назвал Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.
  • На время переговоров Украина готова полностью прекратить огонь, а мониторинг могут обеспечить США.
  • Хорошим прологом к окончанию войны, считает президент Украины, может стать обмен военнопленными по принципу "всех на всех". Также Зеленский подчеркнул шаги по возвращению гражданских лиц и детей, которые были вывезены в ходе войны.

Читайте: Ответ носит технический характер: советник Зеленского Литвин о реакции США на письмо Трампу

Автор: 

Зеленский Владимир (24411) Песков Дмитрий (2102) путин владимир (32558) россия (97809)
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Топ комментарии
+4
А ***** самО не може прочитати?
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05.06.2026 11:44 Ответить
+4
Він пам'ятає як сам отруїв Хаттаба через лист.
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05.06.2026 11:47 Ответить
+3
ну і що? ну прочитали кацапи. посміялись. все.
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05.06.2026 11:51 Ответить
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Передаст і вбивця - нічого нового
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05.06.2026 11:44 Ответить
А ***** самО не може прочитати?
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05.06.2026 11:44 Ответить
Він пам'ятає як сам отруїв Хаттаба через лист.
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05.06.2026 11:47 Ответить
Короче забздів *****
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05.06.2026 11:49 Ответить
лист електронний.
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05.06.2026 11:50 Ответить
***** читає лише з папочки.
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05.06.2026 11:54 Ответить
роздрукували отруєний електронний лист? чи як?
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05.06.2026 11:56 Ответить
Вірус, ***** сприймає буквально. Не нуди і не вумнічай.
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05.06.2026 12:00 Ответить
Та, Ви знаєте, скільки отруйних сполук селену та сурьми напхали у порошок для принтерів ті підступні НАТОвци? ***** буде три тижні той лист на карантині тримати, поки одягне водолазний костюм чи космічний скафандр і рукавицями того листа візьме...
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05.06.2026 12:44 Ответить
правнук більшовицького комісара, розстріляного чесними людьми в Баку - Якова Зевіна - пескарь, проінформував ху...ла про лист від Зелі. на болотах радяться, що відповідати .
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05.06.2026 11:51 Ответить
ну і що? ну прочитали кацапи. посміялись. все.
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05.06.2026 11:51 Ответить
єво прєвосху#літєльство ознайомили з листом відомого українського рояліста
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05.06.2026 11:51 Ответить
Доповіли чи передали?
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05.06.2026 12:01 Ответить
А нам навіщо про це доповідати???
Капіта кгб тролить капітан кварталу95.
Доповісте вже у кінці, коли капітан кгб здохне.
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05.06.2026 12:05 Ответить
На телеграм каналах писали, що путя сьогодні проведе якусь прес-конференцію
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05.06.2026 12:06 Ответить
Передасли. Повідомили.
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05.06.2026 12:19 Ответить
Хтось має надівю, що людина, якка всі роки свого життя висміювала Україну зробить щось добре для України? Чи хтось вважає його, Зеленського, великим дипломатом і він переграє Пуйла? Як так, буде "Мінськ 3" чи ні, яким 7 років нарід лякав Зеленський і його команда мародерів єрмак, шмигаль, резніков, умеров та інші?
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05.06.2026 12:21 Ответить
Реакція ***** взагалі не цікава - насправді , лист адресований не йому ...
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05.06.2026 12:22 Ответить
У цьому листі ЗЄ наголосив про вічну пам'ять всім загиблим у цій війні.
Тобто, по суті прирівняв агресора та жертву, українських захисників та кацапських вбивць.
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05.06.2026 12:38 Ответить
 
 