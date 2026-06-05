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Новини Лист Зеленського Путіну
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Наївно очікувати, що Путін просто відступить після листа Зеленського, - міністр оборони Литви Каунас

Глава Міноборони Литви прокоментував лист Зеленського до Путіна

Міністр національної оборони Литви Робертас Каунас заявив про необхідність досягнення справедливого миру, але висловив сумнів у тому, що Кремль добровільно відмовиться від своїх цілей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Delfi.

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Таку заяву Каунас зробив після оприлюднення листа Володимира Зеленського російському диктатору Володимиру Путіну.  Міністр національної оборони Литви заявив про прагнення до встановлення справедливого миру.

"Напевно, всі ми сподіваємося і хочемо, щоб зрештою запанував справедливий мир. Справедливий мир - це повне виведення російських військ з окупованих територій України, включаючи Крим. І кожен крок, покликаний показати росіянам, що це війна, яку вони розпочали, і що всі наслідки, все пережите, загибель українських людей - виключно їхня вина, я думаю, вітається", - заявив Каунас.

Розмірковуючи про те, чи матиме лист Зеленського бажаний ефект, міністр національної оборони заявив, що, ймовірно, наївно очікувати, що Путін так просто візьме й відступить. За його словами, міжнародна спільнота має ще більше зосередитися на підтримці України та надавати їй більш рішучу допомогу постачанням зброї для посилення переваги країни, що захищається, над Росією.

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Що передувало?

  • 4 червня президент України Зеленський опублікував відкритий лист до диктатора РФ, у якому запропонував йому зустріч.
  • У листі Зеленський запропонував Путіну закінчити війну "у форматі між нами й вами" та визначити чітку дату зустрічі. Серед країн, які можуть прийняти таку зустріч, глава держави назвав Швейцарію, Туреччину та країни Арабського світу.
  • На час, поки триватимуть переговори, Україна готова повністю припинити вогонь, а моніторинг можуть забезпечити США.
  • Хорошим прологом до закінчення війни, вважає президент України, може стати обмін військовополоненими за принципом "всіх на всіх". Також Зеленський наголосив на кроках для повернення цивільних та дітей, які були вивезені протягом війни.
  • Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Путіну доповіли про лист президента України.

Автор: 

Зеленський Володимир (27933) Литва (2691) путін володимир (25448)
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Топ коментарі
+8
кожен хто вважає що ху*ло добровільно припинить війну телепень,

для ху*ла це буде програш, але продовжуючи війну він теж не виграє
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05.06.2026 12:17 Відповісти
+6
Zелі треба їхати дивитися в очі пуйлу, та хай там і залишається на болотах
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05.06.2026 12:18 Відповісти
+6
Каунас не оцінив рятувальну операцію рейтингу...
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05.06.2026 12:35 Відповісти
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кожен хто вважає що ху*ло добровільно припинить війну телепень,

для ху*ла це буде програш, але продовжуючи війну він теж не виграє
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05.06.2026 12:17 Відповісти
С него свои тогда спросят и спросят жестко после неудачной войны и более миллиона потерь убитыми и раненными. Хрущова после карибского кризиса и фиаско просто сняли, а этому... табакерка или шарф только светит и это в лучшем случае
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05.06.2026 13:42 Відповісти
У путлєра нічого не зміниться - він упоротий вбивця
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05.06.2026 12:18 Відповісти
Zелі треба їхати дивитися в очі пуйлу, та хай там і залишається на болотах
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05.06.2026 12:18 Відповісти
Не на болота повинен торчок їхати, а заїхати у камеру. А то дуже просто - країну кончив, сотні тисяч українців вбив, не менше зробив каліками, зменшив кількість населення наполовину - і їдь вже собі до своїх, ми тут самі якось на руїнах та на могилах. А ти живи собі і не переймайся, черчиль ти наш. У камеру підора, на довічне!
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05.06.2026 14:04 Відповісти
не відступить, просроченный иуда указ накалякает и куда он денется
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05.06.2026 12:25 Відповісти
"Напевно, всі ми сподіваємося і хочемо, щоб зрештою запанував справедливий мир. Справедливий мир - це повне виведення російських військ з окупованих територій України, включаючи Крим."

Ще б трохи литовських солдат послати на передок, для досягнення цього "справедливого" миру.
Бо диктувати умови миру зі сторони, поки на фронті гинуть виключно українські чоловіки - це блюзнірство і лицемірство. Хоча справжній мотив Литви зрозумілий.
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05.06.2026 12:30 Відповісти
Они и так держат фланг НАТО возле анклава Калинингад (Кёниксберг)
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05.06.2026 12:51 Відповісти
Каунас не оцінив рятувальну операцію рейтингу...
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05.06.2026 12:35 Відповісти
Золоті слова.
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05.06.2026 12:35 Відповісти
Письмо с отчетом о проделанной работе и о планах сдачи никак не может быть поводом и причиной остановки путиным войны.
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05.06.2026 12:41 Відповісти
А якщо ЗЄ комарінскава станцює з російським прапором теж нє?
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05.06.2026 12:43 Відповісти
Наївно думати що зустріч ЗЕленського і пуйла щось би дала Ніяких очікувань вона не принесе.Хіба можна з маніяком домовитись?В очах бункерного що в його жопі - гівно і геморой.Він же "...пахав як раб на галерах". Від такої праці в нього гемарой в сраці.Ще від його праці руки в крові по вуха. Бред сивої кобили - результат домовленостей з шизофреничним псіхопатом.
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05.06.2026 12:44 Відповісти
Тут важливий сам факт такої зустрічі - якщо ***** не погодиться - він всьому світу продемонструє , що миру не бажає !
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05.06.2026 12:57 Відповісти
А Зєлєнскій і його паства - очікує. Наївні? 🤔
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05.06.2026 12:44 Відповісти
Президент України длбряче ***** потролив - навіть в РФії це визнали
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05.06.2026 12:55 Відповісти
Який же він молодець з такою заявою "Справедливий мир - це повне виведення російських військ з окупованих територій України, включаючи Крим"
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05.06.2026 12:57 Відповісти
Что получается, Зеленский встретится и пожмет руку этому гаду?
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05.06.2026 13:07 Відповісти
Ох і дурень той міністр! Доросла людина, а не знає, що можна просто зазирнути в очк очі хазяїну і теж просто "пєрєстать стрєлять".
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05.06.2026 13:59 Відповісти
Це не було запошення до перемовин. Це був цирковий номер. Там було бикування для свого лохторату. Якщо б хотів перемовин, написали б йому відповідно. Сухо і по діловому. А так Зеленскому похрену Україна і зупинення війни. В нього власні шкурні інтереси важливіше.
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05.06.2026 14:43 Відповісти
 
 