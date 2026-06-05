Наївно очікувати, що Путін просто відступить після листа Зеленського, - міністр оборони Литви Каунас

Міністр національної оборони Литви Робертас Каунас заявив про необхідність досягнення справедливого миру, але висловив сумнів у тому, що Кремль добровільно відмовиться від своїх цілей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Delfi.

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Таку заяву Каунас зробив після оприлюднення листа Володимира Зеленського російському диктатору Володимиру Путіну. Міністр національної оборони Литви заявив про прагнення до встановлення справедливого миру.

"Напевно, всі ми сподіваємося і хочемо, щоб зрештою запанував справедливий мир. Справедливий мир - це повне виведення російських військ з окупованих територій України, включаючи Крим. І кожен крок, покликаний показати росіянам, що це війна, яку вони розпочали, і що всі наслідки, все пережите, загибель українських людей - виключно їхня вина, я думаю, вітається", - заявив Каунас.

Розмірковуючи про те, чи матиме лист Зеленського бажаний ефект, міністр національної оборони заявив, що, ймовірно, наївно очікувати, що Путін так просто візьме й відступить. За його словами, міжнародна спільнота має ще більше зосередитися на підтримці України та надавати їй більш рішучу допомогу постачанням зброї для посилення переваги країни, що захищається, над Росією.

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