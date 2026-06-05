Наївно очікувати, що Путін просто відступить після листа Зеленського, - міністр оборони Литви Каунас
Міністр національної оборони Литви Робертас Каунас заявив про необхідність досягнення справедливого миру, але висловив сумнів у тому, що Кремль добровільно відмовиться від своїх цілей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Delfi.
Таку заяву Каунас зробив після оприлюднення листа Володимира Зеленського російському диктатору Володимиру Путіну. Міністр національної оборони Литви заявив про прагнення до встановлення справедливого миру.
"Напевно, всі ми сподіваємося і хочемо, щоб зрештою запанував справедливий мир. Справедливий мир - це повне виведення російських військ з окупованих територій України, включаючи Крим. І кожен крок, покликаний показати росіянам, що це війна, яку вони розпочали, і що всі наслідки, все пережите, загибель українських людей - виключно їхня вина, я думаю, вітається", - заявив Каунас.
Розмірковуючи про те, чи матиме лист Зеленського бажаний ефект, міністр національної оборони заявив, що, ймовірно, наївно очікувати, що Путін так просто візьме й відступить. За його словами, міжнародна спільнота має ще більше зосередитися на підтримці України та надавати їй більш рішучу допомогу постачанням зброї для посилення переваги країни, що захищається, над Росією.
Що передувало?
- 4 червня президент України Зеленський опублікував відкритий лист до диктатора РФ, у якому запропонував йому зустріч.
- У листі Зеленський запропонував Путіну закінчити війну "у форматі між нами й вами" та визначити чітку дату зустрічі. Серед країн, які можуть прийняти таку зустріч, глава держави назвав Швейцарію, Туреччину та країни Арабського світу.
- На час, поки триватимуть переговори, Україна готова повністю припинити вогонь, а моніторинг можуть забезпечити США.
- Хорошим прологом до закінчення війни, вважає президент України, може стати обмін військовополоненими за принципом "всіх на всіх". Також Зеленський наголосив на кроках для повернення цивільних та дітей, які були вивезені протягом війни.
- Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Путіну доповіли про лист президента України.
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для ху*ла це буде програш, але продовжуючи війну він теж не виграє
Ще б трохи литовських солдат послати на передок, для досягнення цього "справедливого" миру.
Бо диктувати умови миру зі сторони, поки на фронті гинуть виключно українські чоловіки - це блюзнірство і лицемірство. Хоча справжній мотив Литви зрозумілий.
очкочі хазяїну і теж просто "пєрєстать стрєлять".