Наивно ожидать, что Путин просто отступит после письма Зеленского, - министр обороны Литвы Каунас

Министр национальной обороны Литвы Робертас Каунас заявил о необходимости достижения справедливого мира, но выразил сомнение в том, что Кремль добровольно откажется от своих целей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Delfi.

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Такое заявление Каунас сделал после обнародования письма Владимира Зеленского российскому диктатору Владимиру Путину. Министр национальной обороны Литвы заявил о стремлении к установлению справедливого мира.

"Наверное, все мы надеемся и хотим, чтобы в конце концов воцарился справедливый мир. Справедливый мир - это полный вывод российских войск с оккупированных территорий Украины, включая Крым. И каждый шаг, призванный показать россиянам, что это война, которую они начали, и что все последствия, все пережитое, гибель украинских людей - исключительно их вина, я думаю, приветствуется", - заявил Каунас.

Размышляя о том, будет ли письмо Зеленского иметь желаемый эффект, министр национальной обороны заявил, что, вероятно, наивно ожидать, что Путин так просто возьмет и отступит. По его словам, международное сообщество должно еще больше сосредоточиться на поддержке Украины и оказывать ей более решительную помощь, поставляя оружие для усиления преимущества защищающейся страны над Россией.

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