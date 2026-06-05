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Новости Письмо Зеленского Путину
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Наивно ожидать, что Путин просто отступит после письма Зеленского, - министр обороны Литвы Каунас

Глава Минобороны Литвы прокомментировал письмо Зеленского Путину

Министр национальной обороны Литвы Робертас Каунас заявил о необходимости достижения справедливого мира, но выразил сомнение в том, что Кремль добровольно откажется от своих целей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Delfi.

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Такое заявление Каунас сделал после обнародования письма Владимира Зеленского российскому диктатору Владимиру Путину. Министр национальной обороны Литвы заявил о стремлении к установлению справедливого мира.

"Наверное, все мы надеемся и хотим, чтобы в конце концов воцарился справедливый мир. Справедливый мир - это полный вывод российских войск с оккупированных территорий Украины, включая Крым. И каждый шаг, призванный показать россиянам, что это война, которую они начали, и что все последствия, все пережитое, гибель украинских людей - исключительно их вина, я думаю, приветствуется", - заявил Каунас.

Размышляя о том, будет ли письмо Зеленского иметь желаемый эффект, министр национальной обороны заявил, что, вероятно, наивно ожидать, что Путин так просто возьмет и отступит. По его словам, международное сообщество должно еще больше сосредоточиться на поддержке Украины и оказывать ей более решительную помощь, поставляя оружие для усиления преимущества защищающейся страны над Россией.

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Что предшествовало?

  • 4 июня президент Украины Зеленский опубликовал открытое письмо диктатору РФ, в котором предложил ему встречу.
  • В письме Зеленский предложил Путину закончить войну "в формате между нами и вами" и определить четкую дату встречи. Среди стран, которые могут принять такую встречу, глава государства назвал Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.
  • На время переговоров Украина готова полностью прекратить огонь, а мониторинг могут обеспечить США.
  • Хорошим прологом к окончанию войны, считает президент Украины, может стать обмен военнопленными по принципу "всех на всех". Также Зеленский подчеркнул шаги по возвращению гражданских лиц и детей, которые были вывезены в ходе войны.
  • Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Путину доложили о письме президента Украины.

Автор: 

Зеленский Владимир (24411) Литва (2733) путин владимир (32558)
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Топ комментарии
+4
кожен хто вважає що ху*ло добровільно припинить війну телепень,

для ху*ла це буде програш, але продовжуючи війну він теж не виграє
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05.06.2026 12:17 Ответить
+3
Каунас не оцінив рятувальну операцію рейтингу...
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05.06.2026 12:35 Ответить
+2
У путлєра нічого не зміниться - він упоротий вбивця
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05.06.2026 12:18 Ответить
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кожен хто вважає що ху*ло добровільно припинить війну телепень,

для ху*ла це буде програш, але продовжуючи війну він теж не виграє
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05.06.2026 12:17 Ответить
У путлєра нічого не зміниться - він упоротий вбивця
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05.06.2026 12:18 Ответить
Zелі треба їхати дивитися в очі пуйлу, та хай там і залишається на болотах
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05.06.2026 12:18 Ответить
І тебе нехай прихватить.
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05.06.2026 12:25 Ответить
не відступить, просроченный иуда указ накалякает и куда он денется
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05.06.2026 12:25 Ответить
"Напевно, всі ми сподіваємося і хочемо, щоб зрештою запанував справедливий мир. Справедливий мир - це повне виведення російських військ з окупованих територій України, включаючи Крим."

Ще б трохи литовських солдат послати на передок, для досягнення цього "справедливого" миру.
Бо диктувати умови миру зі сторони, поки на фронті гинуть виключно українські чоловіки - це блюзнірство і лицемірство. Хоча справжній мотив Литви зрозумілий.
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05.06.2026 12:30 Ответить
Они и так держат фланг НАТО возле анклава Калинингад (Кёниксберг)
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05.06.2026 12:51 Ответить
Каунас не оцінив рятувальну операцію рейтингу...
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05.06.2026 12:35 Ответить
Золоті слова.
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05.06.2026 12:35 Ответить
Письмо с отчетом о проделанной работе и о планах сдачи никак не может быть поводом и причиной остановки путиным войны.
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05.06.2026 12:41 Ответить
А якщо ЗЄ комарінскава станцює з російським прапором теж нє?
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05.06.2026 12:43 Ответить
Наївно думати що зустріч ЗЕленського і пуйла щось би дала Ніяких очікувань вона не принесе.Хіба можна з маніяком домовитись?В очах бункерного що в його жопі - гівно і геморой.Він же "...пахав як раб на галерах". Від такої праці в нього гемарой в сраці.Ще від його праці руки в крові по вуха. Бред сивої кобили - результат домовленостей з шизофреничним псіхопатом.
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05.06.2026 12:44 Ответить
А Зєлєнскій і його паства - очікує. Наївні? 🤔
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05.06.2026 12:44 Ответить
Президент України длбряче ***** потролив - навіть в РФії це визнали
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05.06.2026 12:55 Ответить
 
 