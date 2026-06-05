Наивно ожидать, что Путин просто отступит после письма Зеленского, - министр обороны Литвы Каунас
Министр национальной обороны Литвы Робертас Каунас заявил о необходимости достижения справедливого мира, но выразил сомнение в том, что Кремль добровольно откажется от своих целей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Delfi.
Такое заявление Каунас сделал после обнародования письма Владимира Зеленского российскому диктатору Владимиру Путину. Министр национальной обороны Литвы заявил о стремлении к установлению справедливого мира.
"Наверное, все мы надеемся и хотим, чтобы в конце концов воцарился справедливый мир. Справедливый мир - это полный вывод российских войск с оккупированных территорий Украины, включая Крым. И каждый шаг, призванный показать россиянам, что это война, которую они начали, и что все последствия, все пережитое, гибель украинских людей - исключительно их вина, я думаю, приветствуется", - заявил Каунас.
Размышляя о том, будет ли письмо Зеленского иметь желаемый эффект, министр национальной обороны заявил, что, вероятно, наивно ожидать, что Путин так просто возьмет и отступит. По его словам, международное сообщество должно еще больше сосредоточиться на поддержке Украины и оказывать ей более решительную помощь, поставляя оружие для усиления преимущества защищающейся страны над Россией.
Что предшествовало?
- 4 июня президент Украины Зеленский опубликовал открытое письмо диктатору РФ, в котором предложил ему встречу.
- В письме Зеленский предложил Путину закончить войну "в формате между нами и вами" и определить четкую дату встречи. Среди стран, которые могут принять такую встречу, глава государства назвал Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.
- На время переговоров Украина готова полностью прекратить огонь, а мониторинг могут обеспечить США.
- Хорошим прологом к окончанию войны, считает президент Украины, может стать обмен военнопленными по принципу "всех на всех". Также Зеленский подчеркнул шаги по возвращению гражданских лиц и детей, которые были вывезены в ходе войны.
- Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Путину доложили о письме президента Украины.
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для ху*ла це буде програш, але продовжуючи війну він теж не виграє
Ще б трохи литовських солдат послати на передок, для досягнення цього "справедливого" миру.
Бо диктувати умови миру зі сторони, поки на фронті гинуть виключно українські чоловіки - це блюзнірство і лицемірство. Хоча справжній мотив Литви зрозумілий.