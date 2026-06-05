Франція підтримує діалог Зеленського з Путіним, - заява Макрона

Президент Франції Емманюель Макрон підтримав ініціативу Володимира Зеленського щодо особистої зустрічі з Володимиром Путіним та назвав її важливим кроком до миру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

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За його словами, прямий діалог між Україною та Росією є важливим елементом можливого мирного процесу.

"Лист Президента Зеленського Володимиру Путіну з пропозицією зустрічі - це хороша ініціатива. Ми завжди відстоювали прямі переговори між Україною та Кремлем", - зазначив французький лідер.

Макрон підкреслив, що саме Україна та Росія мають визначати параметри можливого припинення вогню та майбутнього мирного плану, тоді як європейські держави можуть відігравати допоміжну роль у цьому процесі.

Він також наголосив, що Франція разом із Німеччиною та Великою Британією активно залучені до підтримки України і найближчим часом планують нову зустріч із українським керівництвом для обговорення подальших кроків.

Окремо Макрон повідомив про підготовку зустрічі учасників "коаліції охочих", яка має відбутися 13–14 липня в Парижі під час відзначення Дня взяття Бастилії. За його словами, мета заходу - "структурувати домовленості" щодо подальшої підтримки України та безпекової архітектури в Європі.

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