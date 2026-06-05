Франція підтримує діалог Зеленського з Путіним, - заява Макрона
Президент Франції Емманюель Макрон підтримав ініціативу Володимира Зеленського щодо особистої зустрічі з Володимиром Путіним та назвав її важливим кроком до миру.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.
За його словами, прямий діалог між Україною та Росією є важливим елементом можливого мирного процесу.
"Лист Президента Зеленського Володимиру Путіну з пропозицією зустрічі - це хороша ініціатива. Ми завжди відстоювали прямі переговори між Україною та Кремлем", - зазначив французький лідер.
Макрон підкреслив, що саме Україна та Росія мають визначати параметри можливого припинення вогню та майбутнього мирного плану, тоді як європейські держави можуть відігравати допоміжну роль у цьому процесі.
Він також наголосив, що Франція разом із Німеччиною та Великою Британією активно залучені до підтримки України і найближчим часом планують нову зустріч із українським керівництвом для обговорення подальших кроків.
Окремо Макрон повідомив про підготовку зустрічі учасників "коаліції охочих", яка має відбутися 13–14 липня в Парижі під час відзначення Дня взяття Бастилії. За його словами, мета заходу - "структурувати домовленості" щодо подальшої підтримки України та безпекової архітектури в Європі.
Що передувало?
- 4 червня президент України Зеленський опублікував відкритий лист до диктатора РФ, у якому запропонував йому зустріч.
- У листі Зеленський запропонував Путіну закінчити війну "у форматі між нами й вами" та визначити чітку дату зустрічі. Серед країн, які можуть прийняти таку зустріч, глава держави назвав Швейцарію, Туреччину та країни Арабського світу.
- На час, поки триватимуть переговори, Україна готова повністю припинити вогонь, а моніторинг можуть забезпечити США.
- Хорошим прологом до закінчення війни, вважає президент України, може стати обмін військовополоненими за принципом "всіх на всіх". Також Зеленський наголосив на кроках для повернення цивільних та дітей, які були вивезені протягом війни.
- Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Путіну доповіли про лист президента України.
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