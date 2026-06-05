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Новости Письмо Зеленского Путину
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Франция поддерживает диалог Зеленского с Путиным, - заявление Макрона

Президент Франции назвал идею встречи Зеленского с Путиным "хорошей инициативой"

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал инициативу Владимира Зеленского о личной встрече с Владимиром Путиным и назвал её важным шагом к миру.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

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По его словам, прямой диалог между Украиной и Россией является важным элементом возможного мирного процесса.

"Письмо президента Зеленского Владимиру Путину с предложением о встрече - это хорошая инициатива. Мы всегда отстаивали прямые переговоры между Украиной и Кремлем", - отметил французский лидер.

Макрон подчеркнул, что именно Украина и Россия должны определять параметры возможного прекращения огня и будущего мирного плана, тогда как европейские государства могут играть вспомогательную роль в этом процессе.

Он также подчеркнул, что Франция вместе с Германией и Великобританией активно участвуют в поддержке Украины и в ближайшее время планируют новую встречу с украинским руководством для обсуждения дальнейших шагов.

Отдельно Макрон сообщил о подготовке встречи участников "коалиции желающих", которая должна состояться 13-14 июля в Париже во время празднования Дня взятия Бастилии. По его словам, цель мероприятия - "структурировать договоренности" относительно дальнейшей поддержки Украины и архитектуры безопасности в Европе.

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Что предшествовало?

  • 4 июня президент Украины Зеленский опубликовал открытое письмо диктатору РФ, в котором предложил ему встречу.
  • В письме Зеленский предложил Путину закончить войну "в формате между нами и вами" и определить четкую дату встречи. Среди стран, которые могут принять такую встречу, глава государства назвал Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.
  • На время переговоров Украина готова полностью прекратить огонь, а мониторинг могут обеспечить США.
  • Хорошим прологом к окончанию войны, считает президент Украины, может стать обмен военнопленными по принципу "всех на всех". Также Зеленский подчеркнул шаги по возвращению гражданских лиц и детей, которые были вывезены в ходе войны.
  • Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Путину доложили о письме президента Украины.

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Зеленский Владимир (24411) путин владимир (32558) Макрон Эмманюэль (1613)
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Де почитати текст листа Зелемського?
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05.06.2026 13:46 Ответить
Знаменитая песня Пугачевой ПОЗВОНИ МНЕ ,ПОЗВОНИ
В исполнении президента Франции уже начала оскомину
И украинский президент решил сделать что - то новенькое
Написал любовное письмо...
Пушкин недоделанный.....
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05.06.2026 14:04 Ответить
Набила оскомину
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05.06.2026 14:05 Ответить
Не буде ніякого діалогу. Розходимось.
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05.06.2026 14:10 Ответить
Буде коаліція підтримуючих ?
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05.06.2026 14:15 Ответить
 
 