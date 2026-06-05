Франция поддерживает диалог Зеленского с Путиным, - заявление Макрона
Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал инициативу Владимира Зеленского о личной встрече с Владимиром Путиным и назвал её важным шагом к миру.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.
По его словам, прямой диалог между Украиной и Россией является важным элементом возможного мирного процесса.
"Письмо президента Зеленского Владимиру Путину с предложением о встрече - это хорошая инициатива. Мы всегда отстаивали прямые переговоры между Украиной и Кремлем", - отметил французский лидер.
Макрон подчеркнул, что именно Украина и Россия должны определять параметры возможного прекращения огня и будущего мирного плана, тогда как европейские государства могут играть вспомогательную роль в этом процессе.
Он также подчеркнул, что Франция вместе с Германией и Великобританией активно участвуют в поддержке Украины и в ближайшее время планируют новую встречу с украинским руководством для обсуждения дальнейших шагов.
Отдельно Макрон сообщил о подготовке встречи участников "коалиции желающих", которая должна состояться 13-14 июля в Париже во время празднования Дня взятия Бастилии. По его словам, цель мероприятия - "структурировать договоренности" относительно дальнейшей поддержки Украины и архитектуры безопасности в Европе.
Что предшествовало?
- 4 июня президент Украины Зеленский опубликовал открытое письмо диктатору РФ, в котором предложил ему встречу.
- В письме Зеленский предложил Путину закончить войну "в формате между нами и вами" и определить четкую дату встречи. Среди стран, которые могут принять такую встречу, глава государства назвал Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.
- На время переговоров Украина готова полностью прекратить огонь, а мониторинг могут обеспечить США.
- Хорошим прологом к окончанию войны, считает президент Украины, может стать обмен военнопленными по принципу "всех на всех". Также Зеленский подчеркнул шаги по возвращению гражданских лиц и детей, которые были вывезены в ходе войны.
- Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Путину доложили о письме президента Украины.
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