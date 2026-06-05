Франция поддерживает диалог Зеленского с Путиным, - заявление Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал инициативу Владимира Зеленского о личной встрече с Владимиром Путиным и назвал её важным шагом к миру.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

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По его словам, прямой диалог между Украиной и Россией является важным элементом возможного мирного процесса.

"Письмо президента Зеленского Владимиру Путину с предложением о встрече - это хорошая инициатива. Мы всегда отстаивали прямые переговоры между Украиной и Кремлем", - отметил французский лидер.

Макрон подчеркнул, что именно Украина и Россия должны определять параметры возможного прекращения огня и будущего мирного плана, тогда как европейские государства могут играть вспомогательную роль в этом процессе.

Он также подчеркнул, что Франция вместе с Германией и Великобританией активно участвуют в поддержке Украины и в ближайшее время планируют новую встречу с украинским руководством для обсуждения дальнейших шагов.

Отдельно Макрон сообщил о подготовке встречи участников "коалиции желающих", которая должна состояться 13-14 июля в Париже во время празднования Дня взятия Бастилии. По его словам, цель мероприятия - "структурировать договоренности" относительно дальнейшей поддержки Украины и архитектуры безопасности в Европе.

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