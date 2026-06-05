Сибига о письме Зеленского Путину: Было бы разумно принять предложение, не прятаться и встретиться

Письмо президента Владимира Зеленского диктатору Путину — это шанс для России справедливо завершить войну.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава МИД Андрей Сибига, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Считаю, что это письмо-обращение к Путину — это письмо-шанс для самого Путина. Уверен, что сейчас в России оно анализируется и изучается", — отметил министр.

По словам Сибиги, письмо было официально зарегистрировано и распространено на площадках международных организаций, в частности ООН, ОБСЕ и Совета Европы.

"Это шанс для России закончить эту войну в краткосрочной перспективе. Учитывая то, что происходит на поле боя, учитывая экономику России. Президент Зеленский дает объективную картину, которую, мы надеемся, тоже прочитает президент Путин. В отличие от тех псевдодокладов, бравурных докладов, которые ему подает его ближайшее окружение", — подчеркнул глава МИД.

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Роль США

Сибига сказал, что в связи с ситуацией на Ближнем Востоке наблюдается пауза и "пробуксовка" в мирных усилиях США.

"Мы подошли к той фазе, когда именно встреча на уровне лидеров может действительно приблизить справедливый мир, достойный мир. И президент Зеленский об этом четко указывает в своем письме. Теперь мяч на стороне россиян. Украина в очередной раз публично показала свою позицию — мы готовы закончить войну дипломатическим путем, имея сегодня на поле боя самые сильные позиции за последний год.

Украина сейчас существенно укрепила свою переговорную позицию благодаря мужеству наших воинов, благодаря асимметричным атакам. Благодаря нашему уникальному опыту закрытия неба и умению наших воинов сбивать российские воздушные цели", - подчеркнул министр иностранных дел.

Поэтому, по мнению Сибиги, это письмо — шанс для Путина.

"Было бы разумно принять это предложение, не прятаться и встретиться. Конечно, эти абсурдные предложения приехать в Москву — неприемлемы. Это очередная манипуляция и попытка избежать этой встречи. Встреча действительно может привести к приближению мира", — подытожил он.

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Что предшествовало?

4 июня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо диктатору РФ Владимиру Путину, в котором предложил ему встречу.

В письме Зеленский предложил Путину закончить войну "в формате между нами и вами" и определить четкую дату встречи. Среди стран, которые могут принять такую встречу, глава государства назвал Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.

На время переговоров Украина готова полностью прекратить огонь, а мониторинг могут обеспечить США.

Хорошим прологом к окончанию войны, считает президент Украины, может стать обмен военнопленными по принципу "всех на всех". Также Зеленский подчеркнул шаги по возвращению гражданских лиц и детей, которые были вывезены в ходе войны.

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