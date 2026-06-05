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Новости Заявления Путина об Украине Встреча Зеленского и Путина Письмо Зеленского Путину
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Путин - о письме Зеленского: Во встрече "не вижу смысла"

Владимир Путин

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что прочитал открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского, но "не видит смысла" в их встрече.

Об этом он сказал во время Петербургского международного экономического форума, его цитируют российские пропагандистские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

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Диктатор отверг возможность встречи 

Путин заявил, что сегодня утром "мельком" ознакомился с открытым письмом Зеленского. Глава РФ также говорит, что письмо Зеленского содержит "элементы хамства".

"Вот и это письмо, о котором вы сейчас сказали, оно действительно с элементами хамства? Это что? Это способ создания условий для личной встречи и переговоров, или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч. Я думаю, что это второе", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сибига о письме Зеленского Путину: Было бы разумно принять предложение, не прятаться и встретиться

Путин утверждает, что Москва не видит смысла в проведении встречи на высшем уровне только для того, чтобы остановить продвижение оккупационных войск на фронте.

По словам Путина, Киеву нужно "остановить российское наступление", тогда как Кремлю нужны готовые "договоренности", а конкретные решения по "урегулированию войны" должны быть найдены еще до самой встречи лидеров.

Фантазии о тайных бизнесменах и узурпации власти

Путин начал убеждать, будто бы один из российских бизнесменов недавно тайно приезжал к Зеленскому в Киев, после чего передал в Кремль личную просьбу украинского президента об организации встречи.

Также Путин обвинил Зеленского в "узурпации власти" и "страхе идти на выборы". В Украине объявлено военное положение, во время которого Конституция Украины запрещает проводить выборы. В письме к Путину президент Зеленский отметил, что тот руководит Россией уже 26 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция поддерживает диалог Зеленского с Путиным, - заявление Макрона

Призыв к продолжению агрессии

Финалом выступления лидера Кремля стал открытый призыв к российскому генералитету и солдатам продолжать уничтожение украинских городов. Комментируя свой ультиматум в ответ на письмо из Киева, Путин демонстративно обратился к захватчикам со словами: "Работайте, братья".

Путин прокомментировал письмо Зеленского
Путин прокомментировал письмо Зеленского

Что предшествовало?

  • 4 июня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо диктатору РФ Владимиру Путину, в котором предложил ему встречу.
  • В письме Зеленский предложил Путину закончить войну "в формате между нами и вами" и определить четкую дату встречи. Среди стран, которые могут принять такую встречу, глава государства назвал Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.
  • На время переговоров Украина готова полностью прекратить огонь, а мониторинг могут обеспечить США.
  • Хорошим прологом к окончанию войны, считает президент Украины, может стать обмен военнопленными по принципу "всех на всех". Также Зеленский подчеркнул шаги по возвращению гражданских лиц и детей, которые были вывезены в ходе войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Было бы замечательно, если бы Зеленский и Путин встретились. Они должны это сделать, - Трамп

Автор: 

Зеленский Владимир (24411) путин владимир (32558) россия (97809) война в Украине (8407)
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Топ комментарии
+7
Звичайно переговорами ***** не зупиниш, тільки чого Зеленський добивався? Підняти рейтинг? Показати що потужний? Хз...
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05.06.2026 18:42 Ответить
+6
Ну, власне результат саме такий, на який й сподівався автор цього так званого листа. Й це не про зустріч, чи мир. Єдине, що точно можу сказати: тому, хто складав цей пасквіль, абсолютно наплювати на життя українців, та й взагалі Україну.
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05.06.2026 18:45 Ответить
+4
Зустрінемось, на твоїх похоронах...
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05.06.2026 18:44 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
а хтось сумнівався,що ху*ло хоче миру або перемірья ?
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05.06.2026 18:39 Ответить
"...покашлює, неначе https://www.youtube.com/shorts/pn_lYqpFnuo вже здихає..."
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05.06.2026 19:00 Ответить
Не йде до рук
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05.06.2026 18:40 Ответить
Звичайно переговорами ***** не зупиниш, тільки чого Зеленський добивався? Підняти рейтинг? Показати що потужний? Хз...
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05.06.2026 18:42 Ответить
Для лохторату потужнічав і судячи з коментів на баранів це подіяло
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05.06.2026 18:44 Ответить
За кілька днів дізнаєтесь ...
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05.06.2026 18:47 Ответить
Лідери Великої Британії, Франції та Німеччини планують зустрітися цими вихідними з президентом України Володимиром Зеленським Джерело: https://censor.net/ua/n4006946

Тобто за кілька днів Зеленський втече до Лондона а Україну будуть крити?🤬🤔
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05.06.2026 18:51 Ответить
Виглядало, як останній шанс путіну перед трампом. Над листами працюють команди фахівців.
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05.06.2026 19:00 Ответить
Петров - хiба фахiвець?
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05.06.2026 19:16 Ответить
Це було очікувано
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05.06.2026 18:43 Ответить
Роман Безсмертний:

"Я категорично виступаю проти подібних листів. Спроби вести таку дипломатію з диктатором несуть величезну загрозу, адже вони можуть стати першим кроком до уникнення покарання для Путіна та легітимізації його злочинів. Ця ситуація викликає чіткі історичні паралелі. Одразу згадується полковник Іван Богун, який свого часу рішуче виступив проти переписки Богдана Хмельницького з московським царем Олексієм Михайловичем, розуміючи, чим обернеться загравання з Москвою. Історія повторюється. Поки демократичний світ вважає цей крок стратегічним «перехопленням ініціативи», у Кремлі все сприймуть абсолютно інакше. Для Путіна цей лист - ознака слабкості України та прохання зупинити війну. Російська верхівка ніколи не аналізуватиме суть чи зміст написаного, для них важлива лише форма: сам факт того, що жертва першою пише агресору."
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05.06.2026 20:02 Ответить
Один Вова пытался снова заглянуть в глаза другому Вове. Все совпадения условны.
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05.06.2026 18:43 Ответить
В глаз чи в глазок?)))
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05.06.2026 19:08 Ответить
в очко
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05.06.2026 19:27 Ответить
Класика: путін-*****
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05.06.2026 18:43 Ответить
Зустрінемось, на твоїх похоронах...
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05.06.2026 18:44 Ответить
українського етносу - бо уже мінус 50% за кілька років
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05.06.2026 18:54 Ответить
Трампу по писку...
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05.06.2026 18:44 Ответить
Ну, власне результат саме такий, на який й сподівався автор цього так званого листа. Й це не про зустріч, чи мир. Єдине, що точно можу сказати: тому, хто складав цей пасквіль, абсолютно наплювати на життя українців, та й взагалі Україну.
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05.06.2026 18:45 Ответить
путлер просто озвучив думку 99,9% тутешніх форумчан.
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05.06.2026 18:45 Ответить
браво ! Зеленському респект !
Кремлівський "мнагоходовочнік" потрапив у елементарну пастку і до того ж - зробив це публічно !
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05.06.2026 18:46 Ответить
В тебе все нормально ?
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05.06.2026 18:48 Ответить
Все нормально, бо я теж саме так вважаю. Це не пастка в прямому сенсі, це публічна відповідь, що мир йому не потрібен. Моя думка, лист був розрахований на трампа.
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05.06.2026 19:02 Ответить
Він був разрахований на всю світову спільноту з Китаєм включно ... тепер ніхто не зможе дорікнути Україні , що вона не хотіла миру , а отже - в нас тепер розв'язані руки ...
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05.06.2026 19:06 Ответить
Що розвязане?Ти дебіл чи опівський бот?
Завтра будєм бамбіть мацкву?
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05.06.2026 19:16 Ответить
Повідомляю для новенького юзера: NNN Насправді чистопородний опівський бот на з/п в подляка
Але тут він правий.
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05.06.2026 19:29 Ответить
бачиш, буквально нижче: Як тільки юзер Vasiliy згадав за Оман і Патрушева - бот закрився. На такі закиди вони спецом не реагують.
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05.06.2026 19:31 Ответить
Іншими словами, осцяв *****...
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05.06.2026 18:48 Ответить
Там є ще дуже цікавий момент інший, неназваний бізнесмен приїжджав з рашки (!) до зеленського і провів з ним розмову..і хто скаже що ця війна не договорняк ішака з пуйлом?!
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05.06.2026 18:48 Ответить
Тобто - ти готовий одразу повірити в будь яку брехню від ***** ...?
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05.06.2026 18:50 Ответить
А ти готовий повірити що зе їздив в Оман в 2019 році?🤦
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05.06.2026 18:58 Ответить
Диму без вогню не буває.
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05.06.2026 19:29 Ответить
от і добре. Після осені умови будуть інші.
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05.06.2026 18:48 Ответить
Ти що, умови ставиш?😂
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05.06.2026 19:30 Ответить
умови будуть ставити стан прав на фронтах і у тилу ворога.
І не намагайся тут адвокатувати окупанту.
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05.06.2026 19:44 Ответить
Нічого було і сподіватися, що цей лист зможе реально вплинути на кремлівських щурів. Влада теж про це знала. Але вирішила у такий спосіб змістити нашу увагу з усіх проблем та болючих питань, на цей лист. А то забагато ми хочемо знати та чекаємо відповіді, на складні для її питання. Чергова димова завіса и маніпуляція суспільною думкою. Вже в чому а в цьому вони неперевершені.
Прикро те, що всі чудово розуміють, поки рашка може виробляти зброю і фінансувати армію, не зупиниться і на поступки не піде. А на усі погрози та попередження їй начхати Вона може зупинитись і програти, тільки коли свинорилі відчують на своїй шкурі жах,біль,страджання від реальних дій у відповідь.
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05.06.2026 18:50 Ответить
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05.06.2026 18:50 Ответить
хм... а піськов казав, що пу завжди готовий на побачення з Зе... але тільки в кремлі...
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05.06.2026 19:23 Ответить
Ішаку в Оман можна а з рашки бізнесмена в Київ ні? Не здивуюся що це членограй і попрохав приїхати...невже всі забули як з рашки десь 4 місяці тому летів літак прямісінько в Україну? Як тільки но перетнув кордон виключив транспондери.
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05.06.2026 19:32 Ответить
про елементи хамства докладніше.,шо назвав пуйла пуйлом
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05.06.2026 18:51 Ответить
Лист перечитай.

Нi, ну може в клоунському кварталi постановка питань "слиш ти" - i нормальна.
Але у мiжнароднiй дипломатii, тим паче з краiною яка от прям зараз утюжить твоi мiста, а ти нiчого з цим не можеш вдiяти - це називаеться обструкцiонiзм, але оскiльки Зечмо не дипломат i не полiтик, то це просто пiдворотне хамство, i вiдповiдь на нього буде передбачувана.

2-3 травня нам винесли 10 заводiв, не рахуючи домiвок, АЗС та iншого. Ми 3-4 травня винесли 1 бочку НПЗ насмерть, та 3 поцарапали. Це точно та пропорцiя, яку треба освiтлювати в листi, який написано як запрос на зустрiч?
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05.06.2026 19:23 Ответить
Ну так наш потужний і незламний піськограй і отримав те що заслужив ,чи він думав що після "владімір владіміровіч забєрітє мєня ну хотя би за долгі " його путлєр сприйматиме всерйоз ,чи він думав що своїми дешевими понтами налякає путлєра ?
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05.06.2026 18:57 Ответить
старе кацапське сцикло
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05.06.2026 18:58 Ответить
І чим це Членограй такий страшний для Пуйла?
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05.06.2026 19:11 Ответить
Кажуть, що у путлера в шоколадному оці заховано рояль...
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05.06.2026 19:29 Ответить
не має сенсу з ним домовлятись… потрібно так як він і казав - мочіть в сортіре….
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05.06.2026 18:58 Ответить
Чолобитна (історичний термін) - це письмова заява, скарга чи офіційне прохання від окремої особи або соціальної групи до органів влади чи монарха. [https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%A7%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%91%D0%98%D0%A2%D0%9D%D0%90 1]

Походження: Назва походить від виразу «бити чолом» - віддавати земний уклін (існувало також поняття "чолобиття" як акт доземного поклону).Період масового вжитку: XV - початок XVIII століття на українських та російських землях.Відомі приклади: До таких документів належать, наприклад, Коломацькі чолобитні (петиції козацької старшини до Петра I у 1723 році). [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0 1, https://uk.glosbe.com/uk/uk/%D1%87%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0 2, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%87%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%96 3, https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%A7%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%91%D0%98%D0%A2%D0%9D%D0%90 4]
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05.06.2026 19:06 Ответить
Одне опудало іншому написало - це навіть на квартально-кремлівське шоу не витягує, просто абсурдний епізод
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05.06.2026 19:08 Ответить
Сексу не бачить? Ну в куйла вже не стоїть.
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05.06.2026 19:08 Ответить
Написав би зеленскому схожий текст якийсь чиновник, або політичий діяч. Зеленскій би побачив сенс в такій зустрічі, і зустрівся? Там текст написали як хохму, як банальний кавееновський стьоб. В стилі розрішення на парад. Після такого навіть ті, хто і хотів би зустрітись, відкинуть всі пропозиції. На те і розрахунок. Попіаритись для лохторату.
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05.06.2026 19:10 Ответить
хамиии!
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05.06.2026 19:13 Ответить
Хворий на всю голову з палати N6 психлікарні розповідає сопалатнікам:" зустрічатися з лікарями не бачу сенсу"
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05.06.2026 19:13 Ответить
зеленский, надо указ теперь
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05.06.2026 19:14 Ответить
Короче Путя підтерся ЗЄльою і його листом. Найкращі листи пуйлу - це ті, які написані на ракетах, а не на папері, але шаурмену черепиця важливіша.
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05.06.2026 19:17 Ответить
***** хоче поваги до себе.
Але вся Україна ненавидить злочинця-терориста ***** і його прислугу, підручних. Най би хто передав *****, що поваги йому не буде не те що від України, а й від всього демократичного світу
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05.06.2026 19:25 Ответить
...листи для пу на ракетах - це саме те, що треба: дуже переконливе і інформативне!
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05.06.2026 19:26 Ответить
Коли кацли тікали з під Києва ***** аж пищало за переговори, а тепер воно впевнене, що в нього все йде добре, тому йому переговори непотрібні.
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05.06.2026 19:29 Ответить
Ясно що немає ніякого сенсу, Зеленський знову повів себе як клоун з тим листом!
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05.06.2026 19:32 Ответить
Всім нормальним,адекватним політикам світу:
- працюйте над знищенням пуйловського режиму в паРаші!Світ стане безпечнішим в сотні разів,стане чистішим.Решта союзничків Ху...ла заткнуться бо в них язик до дупи затягне,зникнуть терористичні організації які перестануть отримувати "підкормку" від недоімперії.
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05.06.2026 19:38 Ответить
тількі показова страта ***** припинить цю війну,іншого вибору немає
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05.06.2026 19:39 Ответить
в принципі я згоден і не на показову
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05.06.2026 19:41 Ответить
Зе с самого початку зайняв слабку позицію договороспроможності з ******, хоч пафосно все забороняв ніяких домовленостей але на справі 4й рік він дає можливість західним політикам розмазувати соплі про дипломатію та мир не надаючи реальної підтримки тож це повна заінтересованність у продовженні війни, бо на всі заклики проукраїнських лобістів на заході вони чують від опонентів - зачекайте, ось-ось домовлються бачите - вже листуватись почали...
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05.06.2026 19:49 Ответить
Зер гут, хер Вольдемар - так і запишем для протоколу. Ну і для Трампа також.
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05.06.2026 20:04 Ответить
 
 