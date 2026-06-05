Путин - о письме Зеленского: Во встрече "не вижу смысла"
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что прочитал открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского, но "не видит смысла" в их встрече.
Об этом он сказал во время Петербургского международного экономического форума, его цитируют российские пропагандистские СМИ, передает Цензор.НЕТ.
Диктатор отверг возможность встречи
Путин заявил, что сегодня утром "мельком" ознакомился с открытым письмом Зеленского. Глава РФ также говорит, что письмо Зеленского содержит "элементы хамства".
"Вот и это письмо, о котором вы сейчас сказали, оно действительно с элементами хамства? Это что? Это способ создания условий для личной встречи и переговоров, или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч. Я думаю, что это второе", - сказал он.
Путин утверждает, что Москва не видит смысла в проведении встречи на высшем уровне только для того, чтобы остановить продвижение оккупационных войск на фронте.
По словам Путина, Киеву нужно "остановить российское наступление", тогда как Кремлю нужны готовые "договоренности", а конкретные решения по "урегулированию войны" должны быть найдены еще до самой встречи лидеров.
Фантазии о тайных бизнесменах и узурпации власти
Путин начал убеждать, будто бы один из российских бизнесменов недавно тайно приезжал к Зеленскому в Киев, после чего передал в Кремль личную просьбу украинского президента об организации встречи.
Также Путин обвинил Зеленского в "узурпации власти" и "страхе идти на выборы". В Украине объявлено военное положение, во время которого Конституция Украины запрещает проводить выборы. В письме к Путину президент Зеленский отметил, что тот руководит Россией уже 26 лет.
Призыв к продолжению агрессии
Финалом выступления лидера Кремля стал открытый призыв к российскому генералитету и солдатам продолжать уничтожение украинских городов. Комментируя свой ультиматум в ответ на письмо из Киева, Путин демонстративно обратился к захватчикам со словами: "Работайте, братья".
Что предшествовало?
- 4 июня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо диктатору РФ Владимиру Путину, в котором предложил ему встречу.
- В письме Зеленский предложил Путину закончить войну "в формате между нами и вами" и определить четкую дату встречи. Среди стран, которые могут принять такую встречу, глава государства назвал Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.
- На время переговоров Украина готова полностью прекратить огонь, а мониторинг могут обеспечить США.
- Хорошим прологом к окончанию войны, считает президент Украины, может стать обмен военнопленными по принципу "всех на всех". Также Зеленский подчеркнул шаги по возвращению гражданских лиц и детей, которые были вывезены в ходе войны.
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Тобто за кілька днів Зеленський втече до Лондона а Україну будуть крити?🤬🤔
"Я категорично виступаю проти подібних листів. Спроби вести таку дипломатію з диктатором несуть величезну загрозу, адже вони можуть стати першим кроком до уникнення покарання для Путіна та легітимізації його злочинів. Ця ситуація викликає чіткі історичні паралелі. Одразу згадується полковник Іван Богун, який свого часу рішуче виступив проти переписки Богдана Хмельницького з московським царем Олексієм Михайловичем, розуміючи, чим обернеться загравання з Москвою. Історія повторюється. Поки демократичний світ вважає цей крок стратегічним «перехопленням ініціативи», у Кремлі все сприймуть абсолютно інакше. Для Путіна цей лист - ознака слабкості України та прохання зупинити війну. Російська верхівка ніколи не аналізуватиме суть чи зміст написаного, для них важлива лише форма: сам факт того, що жертва першою пише агресору."
Кремлівський "мнагоходовочнік" потрапив у елементарну пастку і до того ж - зробив це публічно !
Завтра будєм бамбіть мацкву?
Але тут він правий.
І не намагайся тут адвокатувати окупанту.
Прикро те, що всі чудово розуміють, поки рашка може виробляти зброю і фінансувати армію, не зупиниться і на поступки не піде. А на усі погрози та попередження їй начхати Вона може зупинитись і програти, тільки коли свинорилі відчують на своїй шкурі жах,біль,страджання від реальних дій у відповідь.
Нi, ну може в клоунському кварталi постановка питань "слиш ти" - i нормальна.
Але у мiжнароднiй дипломатii, тим паче з краiною яка от прям зараз утюжить твоi мiста, а ти нiчого з цим не можеш вдiяти - це називаеться обструкцiонiзм, але оскiльки Зечмо не дипломат i не полiтик, то це просто пiдворотне хамство, i вiдповiдь на нього буде передбачувана.
2-3 травня нам винесли 10 заводiв, не рахуючи домiвок, АЗС та iншого. Ми 3-4 травня винесли 1 бочку НПЗ насмерть, та 3 поцарапали. Це точно та пропорцiя, яку треба освiтлювати в листi, який написано як запрос на зустрiч?
Походження: Назва походить від виразу «бити чолом» - віддавати земний уклін (існувало також поняття "чолобиття" як акт доземного поклону).Період масового вжитку: XV - початок XVIII століття на українських та російських землях.Відомі приклади: До таких документів належать, наприклад, Коломацькі чолобитні (петиції козацької старшини до Петра I у 1723 році). [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0 1, https://uk.glosbe.com/uk/uk/%D1%87%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0 2, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%87%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%96 3, https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%A7%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%91%D0%98%D0%A2%D0%9D%D0%90 4]
Але вся Україна ненавидить злочинця-терориста ***** і його прислугу, підручних. Най би хто передав *****, що поваги йому не буде не те що від України, а й від всього демократичного світу
- працюйте над знищенням пуйловського режиму в паРаші!Світ стане безпечнішим в сотні разів,стане чистішим.Решта союзничків Ху...ла заткнуться бо в них язик до дупи затягне,зникнуть терористичні організації які перестануть отримувати "підкормку" від недоімперії.