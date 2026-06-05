Путин - о письме Зеленского: Во встрече "не вижу смысла"

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что прочитал открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского, но "не видит смысла" в их встрече.

Об этом он сказал во время Петербургского международного экономического форума, его цитируют российские пропагандистские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Диктатор отверг возможность встречи

Путин заявил, что сегодня утром "мельком" ознакомился с открытым письмом Зеленского. Глава РФ также говорит, что письмо Зеленского содержит "элементы хамства".

"Вот и это письмо, о котором вы сейчас сказали, оно действительно с элементами хамства? Это что? Это способ создания условий для личной встречи и переговоров, или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч. Я думаю, что это второе", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сибига о письме Зеленского Путину: Было бы разумно принять предложение, не прятаться и встретиться

Путин утверждает, что Москва не видит смысла в проведении встречи на высшем уровне только для того, чтобы остановить продвижение оккупационных войск на фронте.

По словам Путина, Киеву нужно "остановить российское наступление", тогда как Кремлю нужны готовые "договоренности", а конкретные решения по "урегулированию войны" должны быть найдены еще до самой встречи лидеров.

Фантазии о тайных бизнесменах и узурпации власти

Путин начал убеждать, будто бы один из российских бизнесменов недавно тайно приезжал к Зеленскому в Киев, после чего передал в Кремль личную просьбу украинского президента об организации встречи.

Также Путин обвинил Зеленского в "узурпации власти" и "страхе идти на выборы". В Украине объявлено военное положение, во время которого Конституция Украины запрещает проводить выборы. В письме к Путину президент Зеленский отметил, что тот руководит Россией уже 26 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция поддерживает диалог Зеленского с Путиным, - заявление Макрона

Призыв к продолжению агрессии

Финалом выступления лидера Кремля стал открытый призыв к российскому генералитету и солдатам продолжать уничтожение украинских городов. Комментируя свой ультиматум в ответ на письмо из Киева, Путин демонстративно обратился к захватчикам со словами: "Работайте, братья".





Что предшествовало?

4 июня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо диктатору РФ Владимиру Путину, в котором предложил ему встречу.

В письме Зеленский предложил Путину закончить войну "в формате между нами и вами" и определить четкую дату встречи. Среди стран, которые могут принять такую встречу, глава государства назвал Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.

На время переговоров Украина готова полностью прекратить огонь, а мониторинг могут обеспечить США.

Хорошим прологом к окончанию войны, считает президент Украины, может стать обмен военнопленными по принципу "всех на всех". Также Зеленский подчеркнул шаги по возвращению гражданских лиц и детей, которые были вывезены в ходе войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Было бы замечательно, если бы Зеленский и Путин встретились. Они должны это сделать, - Трамп