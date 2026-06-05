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Новости Встреча Зеленского и Путина
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Путин утверждает, что российский бизнесмен ездил в Киев на встречу с Зеленским

путін

Диктатор РФ Владимир Путин заявил, что российский бизнесмен якобы ездил в Киев на встречу с президентом Украины Зеленским.

Об этом он сказал во время ПМЭФ-2026, цитируют его российские пропагандистские СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

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Путин заявляет о неофициальных контактах через бизнесмена 

"Три недели назад один из представителей наших бизнес-кругов позвонил мне и задал вопрос. Сказал: "Владимир Владимирович... В принципе, этого человека знаю очень давно, у нас нет таких близких контактов, но я ему доверяю, он порядочный человек. Позвонил и говорит: "Владимир Владимирович, меня приглашают в Киев"... Я говорю: "Ну, пожалуйста, езжайте. А я тут к чему?" "Ну, я хотел обязательно вам об этом сообщить, потому что, наверное, речь пойдет о каких-то вопросах, связанных с отношениями между двумя странами", - сказал российский диктатор.

После этого неназванный российский бизнесмен якобы ездил на встречу с Зеленским в Киев.

Путин утверждает, что по возвращении бизнесмен передал ему личную просьбу украинского лидера о встрече.

"Вернулся, я с ним встретился. Ну, кроме всякой мелочи, самое главное - господин Зеленский просил о встрече. Я говорю: "Я никогда не отказывался". Но встречаться, как у нас говорят, - из пустого в пустое перекладывать", - сказал Путин.

Читайте также: Кремль о письме Зеленского Путину: "Если он хочет встречи - пусть приезжает в Москву"

Что предшествовало?

  • 4 июня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо диктатору РФ Владимиру Путину, в котором предложил ему встречу.
  • В письме Зеленский предложил Путину закончить войну "в формате между нами и вами" и определить четкую дату встречи. Среди стран, которые могут принять такую встречу, глава государства назвал Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.
  • На время переговоров Украина готова полностью прекратить огонь, а мониторинг могут обеспечить США.
  • Хорошим прологом к окончанию войны, считает президент Украины, может стать обмен военнопленными по принципу "всех на всех". Также Зеленский подчеркнул шаги по возвращению гражданских лиц и детей, которые были вывезены в ходе войны.

Читайте также: Путин о письме Зеленского: Во встрече "не вижу смысла"

Автор: 

визит (3226) Зеленский Владимир (24411) Киев (26418) путин владимир (32558)
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Топ комментарии
+11
Шо робив ішак в Омані?Фейк?
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05.06.2026 20:06 Ответить
+5
Починаємо перепис тих , хто беззастережно вірить в брехню *****
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05.06.2026 20:05 Ответить
+3
В цьому я ні капельки не сумніваюсь.
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05.06.2026 20:03 Ответить
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Ніколи не відмовлявся він. Ого який крутан
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05.06.2026 20:01 Ответить
В цьому я ні капельки не сумніваюсь.
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05.06.2026 20:03 Ответить
Ермак?
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05.06.2026 20:04 Ответить
Ні. Мова про зєленського.
Мабуть знає зє по московським саунам,довіряє!
Що саме довіряє - залишимо за дужками.
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05.06.2026 20:09 Ответить
Может Абрамович, у него хорошие связи с Зе-режимом
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05.06.2026 20:14 Ответить
Починаємо перепис тих , хто беззастережно вірить в брехню *****
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05.06.2026 20:05 Ответить
Шо робив ішак в Омані?Фейк?
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05.06.2026 20:06 Ответить
А що він робив? Є якась інфа?
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05.06.2026 20:33 Ответить
Думаю,що Патрушев нагадав ішаку про його зобов*язання.
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05.06.2026 20:45 Ответить
а те, що саме ***** просив свого бізнесмена передати прохання про зустріч - таку ситуацію не припускаєщ?
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05.06.2026 20:39 Ответить
а як це прокоментує Зе?
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05.06.2026 21:06 Ответить
Порядна людина? - кацап? - далі можна не читати
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05.06.2026 20:05 Ответить
Ни, не кацап, еврей Абрамович, друг выдатного украинця Агрохамии
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05.06.2026 20:33 Ответить
збрехав. він сам їздив і є тому свідки в НАТО та в США.
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05.06.2026 20:08 Ответить
свята правда. В лісах біля переходу "Три сестри" бачили чувака з плакатом "я бізнесмен" на грудях.
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05.06.2026 20:11 Ответить
нафіга Мертвечука до Києва викликали?
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05.06.2026 20:13 Ответить
Той,що ще раніше нав'язував себе в якості посередника,рос.олігарх-Абрамович?
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05.06.2026 20:14 Ответить
так ху*ло могло збрехати щоб в Україна почалася ЗРАДА-ЗРАДА.

це один з методів внестри розлад у суспільство
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05.06.2026 20:17 Ответить
Можливо і приїджав, тому і цей незрозумілий "відкритий лист президенту(!) Путіну"-хуйлу, яким його вже 12-цать років вважають справжні українці.
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05.06.2026 20:19 Ответить
Хтось здивований?
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05.06.2026 20:22 Ответить
***** начал торговаться!!
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05.06.2026 20:22 Ответить
Не бери на понт, мусар!
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05.06.2026 20:37 Ответить
Оман і Стамбул 2022-го в контексті пропозицій були відсутні чи ні?
Якщо пуйло відмовилося, то, мабуть, не згадувались.

Але найголовніше: а чи була така зустріч взагалі? Чи це "чергове кремлівське ІПСО", а потім виявиться, що воно одного поля з "оманським ІПСО", "Стамбульським ІПСО" та "ІПСО про "Династію"
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05.06.2026 20:38 Ответить
Ой *******.
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05.06.2026 20:51 Ответить
на пятом году войны половина местной публики продолжают верить любому бреду что вылазит изо рта *****! тут само собой напрашивается, что "местные" скорей всего, совсем и не "местные"!
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05.06.2026 20:57 Ответить
 
 