Путин утверждает, что российский бизнесмен ездил в Киев на встречу с Зеленским

Диктатор РФ Владимир Путин заявил, что российский бизнесмен якобы ездил в Киев на встречу с президентом Украины Зеленским.

Об этом он сказал во время ПМЭФ-2026, цитируют его российские пропагандистские СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

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Путин заявляет о неофициальных контактах через бизнесмена

"Три недели назад один из представителей наших бизнес-кругов позвонил мне и задал вопрос. Сказал: "Владимир Владимирович... В принципе, этого человека знаю очень давно, у нас нет таких близких контактов, но я ему доверяю, он порядочный человек. Позвонил и говорит: "Владимир Владимирович, меня приглашают в Киев"... Я говорю: "Ну, пожалуйста, езжайте. А я тут к чему?" "Ну, я хотел обязательно вам об этом сообщить, потому что, наверное, речь пойдет о каких-то вопросах, связанных с отношениями между двумя странами", - сказал российский диктатор.

После этого неназванный российский бизнесмен якобы ездил на встречу с Зеленским в Киев.

Путин утверждает, что по возвращении бизнесмен передал ему личную просьбу украинского лидера о встрече.

"Вернулся, я с ним встретился. Ну, кроме всякой мелочи, самое главное - господин Зеленский просил о встрече. Я говорю: "Я никогда не отказывался". Но встречаться, как у нас говорят, - из пустого в пустое перекладывать", - сказал Путин.

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Напомним, что российский диктатор Владимир Путин заявил, что прочитал открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского, но "не видит смысла" в их встрече.

Что предшествовало?

4 июня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо диктатору РФ Владимиру Путину, в котором предложил ему встречу.

В письме Зеленский предложил Путину закончить войну "в формате между нами и вами" и определить четкую дату встречи. Среди стран, которые могут принять такую встречу, глава государства назвал Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.

На время переговоров Украина готова полностью прекратить огонь, а мониторинг могут обеспечить США.

Хорошим прологом к окончанию войны, считает президент Украины, может стать обмен военнопленными по принципу "всех на всех". Также Зеленский подчеркнул шаги по возвращению гражданских лиц и детей, которые были вывезены в ходе войны.

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