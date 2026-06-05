Путин пожаловался на "определенный ущерб" от атак ВСУ: "Россия будет усиливать безопасность"
Глава Кремля Владимир Путин был вынужден публично признать, что регулярные атаки Украины на инфраструктуру РФ наносят стране-агрессору реальный ущерб. Однако он попытался заверить иностранных инвесторов, что падение российской экономики является "сознательным планом" Москвы.
Как передает Цензор.НЕТ, его заявление на ПМЭФ-2026 цитирует российский "Интерфакс".
Об атаках ВСУ
Во время мероприятия Путину задали вопрос: как именно Москва собирается гарантировать стабильное экономическое будущее, минимизировать совокупность рисков и привлекать новых инвесторов в то время, когда украинские беспилотники уничтожают критические промышленные объекты в российском тылу.
Путин подтвердил, что действия Украины наносят удар по российскому потенциалу.
"Эти атаки, конечно, ничего хорошего за собой не несут. Более того, они наносят нам определенный ущерб", - пожаловался глава страны-агрессора.
Единственным выходом из сложившейся ситуации Путин назвал очередные обещания усилить безопасность, развернуть дополнительные системы противоракетной обороны и укрепить российскую ПВО. В то же время он заметил, что "серьезный бизнес" якобы ориентируется не на ежедневные прилеты украинских дронов, а на "долгосрочную историческую перспективу".
"Сознательное" падение ВВП
Пытаясь сгладить общее впечатление от стагнации подсанкционной экономики РФ, диктатор РФ прибег к абсурдным оправданиям, выдав ухудшение ключевых показателей за "заботу о финансовом здоровье" страны.
Путин заявил, что в Кремле фиксируют снижение темпов роста внутреннего валового продукта и другие негативные тенденции. Однако, по его версии, это делается намеренно: "Все это мы делаем сознательно для укрепления базы, здоровья, если позволите так сказать, российской экономики, макроэкономических показателей. Мы сознательно идем на охлаждение экономики".
Путин также ответил на замечание о том, что "в России все пришло в упадок":
"Мы слышим критику со всех сторон, что в нашей экономике все "упало". Да, но мы опустились до того уровня, на котором страны ЕС живут уже много лет".
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А різке падіння у них вже називається "від'ємним ростом".
І взагалі: нашо рабам на московії "блага", якщо головним для них стає "вижити"...
Пам'ятяєте фразу цього супергеополітика: "нашо вам машини, якщо у вас дорог немає?"
Далі все буде тільки маштабуватися на інші сектори життя московитьського раба і здобрюватися кримською фразою алкоголіча "грошей немає, але ви тримайтеся! Всього найркащого і гарного настрою!"