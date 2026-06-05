Путин пожаловался на "определенный ущерб" от атак ВСУ: "Россия будет усиливать безопасность"

Глава Кремля Владимир Путин был вынужден публично признать, что регулярные атаки Украины на инфраструктуру РФ наносят стране-агрессору реальный ущерб. Однако он попытался заверить иностранных инвесторов, что падение российской экономики является "сознательным планом" Москвы.

Как передает Цензор.НЕТ, его заявление на ПМЭФ-2026 цитирует российский "Интерфакс".

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Об атаках ВСУ

Во время мероприятия Путину задали вопрос: как именно Москва собирается гарантировать стабильное экономическое будущее, минимизировать совокупность рисков и привлекать новых инвесторов в то время, когда украинские беспилотники уничтожают критические промышленные объекты в российском тылу.

Путин подтвердил, что действия Украины наносят удар по российскому потенциалу.

"Эти атаки, конечно, ничего хорошего за собой не несут. Более того, они наносят нам определенный ущерб", - пожаловался глава страны-агрессора.

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Единственным выходом из сложившейся ситуации Путин назвал очередные обещания усилить безопасность, развернуть дополнительные системы противоракетной обороны и укрепить российскую ПВО. В то же время он заметил, что "серьезный бизнес" якобы ориентируется не на ежедневные прилеты украинских дронов, а на "долгосрочную историческую перспективу".

"Сознательное" падение ВВП

Пытаясь сгладить общее впечатление от стагнации подсанкционной экономики РФ, диктатор РФ прибег к абсурдным оправданиям, выдав ухудшение ключевых показателей за "заботу о финансовом здоровье" страны.

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Путин заявил, что в Кремле фиксируют снижение темпов роста внутреннего валового продукта и другие негативные тенденции. Однако, по его версии, это делается намеренно: "Все это мы делаем сознательно для укрепления базы, здоровья, если позволите так сказать, российской экономики, макроэкономических показателей. Мы сознательно идем на охлаждение экономики".

Путин также ответил на замечание о том, что "в России все пришло в упадок":

"Мы слышим критику со всех сторон, что в нашей экономике все "упало". Да, но мы опустились до того уровня, на котором страны ЕС живут уже много лет".

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