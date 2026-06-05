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Новости Атака дронов на регионы РФ Заявления Путина об Украине Состояние российской экономики
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Путин пожаловался на "определенный ущерб" от атак ВСУ: "Россия будет усиливать безопасность"

путін

Глава Кремля Владимир Путин был вынужден публично признать, что регулярные атаки Украины на инфраструктуру РФ наносят стране-агрессору реальный ущерб. Однако он попытался заверить иностранных инвесторов, что падение российской экономики является "сознательным планом" Москвы.

Как передает Цензор.НЕТ, его заявление на ПМЭФ-2026 цитирует российский "Интерфакс".

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Об атаках ВСУ

Во время мероприятия Путину задали вопрос: как именно Москва собирается гарантировать стабильное экономическое будущее, минимизировать совокупность рисков и привлекать новых инвесторов в то время, когда украинские беспилотники уничтожают критические промышленные объекты в российском тылу.

Путин подтвердил, что действия Украины наносят удар по российскому потенциалу.

"Эти атаки, конечно, ничего хорошего за собой не несут. Более того, они наносят нам определенный ущерб", - пожаловался глава страны-агрессора.

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Единственным выходом из сложившейся ситуации Путин назвал очередные обещания усилить безопасность, развернуть дополнительные системы противоракетной обороны и укрепить российскую ПВО. В то же время он заметил, что "серьезный бизнес" якобы ориентируется не на ежедневные прилеты украинских дронов, а на "долгосрочную историческую перспективу".

"Сознательное" падение ВВП

Пытаясь сгладить общее впечатление от стагнации подсанкционной экономики РФ, диктатор РФ прибег к абсурдным оправданиям, выдав ухудшение ключевых показателей за "заботу о финансовом здоровье" страны.

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Путин заявил, что в Кремле фиксируют снижение темпов роста внутреннего валового продукта и другие негативные тенденции. Однако, по его версии, это делается намеренно: "Все это мы делаем сознательно для укрепления базы, здоровья, если позволите так сказать, российской экономики, макроэкономических показателей. Мы сознательно идем на охлаждение экономики".

Путин также ответил на замечание о том, что "в России все пришло в упадок":

"Мы слышим критику со всех сторон, что в нашей экономике все "упало". Да, но мы опустились до того уровня, на котором страны ЕС живут уже много лет".

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Автор: 

путин владимир (32558) россия (97809) Удары по РФ (997)
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Топ комментарии
+5
це ще не певна. Від певної ви *******.
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05.06.2026 20:12 Ответить
+2
Це було задумано - падіння економіки - путлєр
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05.06.2026 20:12 Ответить
+2
щото дохєра цього *****-уйобка сьогодні не цензорі
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05.06.2026 20:13 Ответить
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це ще не певна. Від певної ви *******.
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05.06.2026 20:12 Ответить
Це було задумано - падіння економіки - путлєр
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05.06.2026 20:12 Ответить
щото дохєра цього *****-уйобка сьогодні не цензорі
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05.06.2026 20:13 Ответить
Виділю в заяві у цього обмилка-" Минские соглашения ************ НЕ нужньі !"...Клятий Порох..)) А ось "Стамбульські" з агрохламідією-в самий раз!
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05.06.2026 20:23 Ответить
Мабуть зє почув,і доручив слугам забрати 40 мільярдів призначених на озброєня ЗСУ на дороги!
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05.06.2026 20:20 Ответить
Коли вже буде із залу суду або повісився у камері... .
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05.06.2026 20:23 Ответить
То хоча б просто - сконав у муках, або впав у кому..як кеосаян
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05.06.2026 20:34 Ответить
До кінця літа кожен день будуть летіти тисячі дронів і сотні ракет на кацапстан знищуючи при цьому тисячі кацапів кожної доби!
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05.06.2026 20:28 Ответить
Ну він же шанувальник сталіна)перевези праізводства в сібірь))Та й до китайців ближче буде)
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05.06.2026 20:45 Ответить
Він так і робить.
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05.06.2026 21:13 Ответить
Не фантазуйте, росію підтримує китай, для китая +-20 млрд баксів це якийсь відсоток, може навіть менше, він витратить ці кошти на підтримку кремля, шоб освоювати території там на 50-70 років, виріжуть і викопають що треба, а ці придурки нехай воюють. Саме смішне, що зара дефіцит бюджета рф сягає майже чверть і далі буде гірше. Причому там вже збитки мають арифметичну прогресію.
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05.06.2026 20:50 Ответить
Китай щороку виявляється винен кацапстану. Вони не вибирають звідти стільки, скільки вантажать нафти, газу, сої і т. п.
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05.06.2026 21:16 Ответить
Путлєр знає, що головне - стабільність! Стабільне падіння економіки/фінансів/торгівлі - то тільки на користь, як і санкції! Вони зміцнюють московію з середини.
А різке падіння у них вже називається "від'ємним ростом".
І взагалі: нашо рабам на московії "блага", якщо головним для них стає "вижити"...
Пам'ятяєте фразу цього супергеополітика: "нашо вам машини, якщо у вас дорог немає?"
Далі все буде тільки маштабуватися на інші сектори життя московитьського раба і здобрюватися кримською фразою алкоголіча "грошей немає, але ви тримайтеся! Всього найркащого і гарного настрою!"
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05.06.2026 21:16 Ответить
 
 