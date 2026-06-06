Ночная атака дронов: поражена портовая инфраструктура и нефтебазы в России

В ночь на 6 июня беспилотники атаковали российские регионы и оккупированные территории. После массированной атаки БПЛА загорелись нефтебазы в Краснодарском крае и на оккупированной территории Донецкой области. Также сообщается об ударах по портовой инфраструктуре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские и мониторинговые телеграм-каналы.

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Под ударом оказались логистические узлы, порты и военная инфраструктура сразу в нескольких регионах РФ - от Ленинградской области до побережья Черного моря.

По сообщениям местных жителей и российских мониторинговых ресурсов, в большинстве атакованных районов раздавались взрывы и возникли масштабные пожары.

Взрывы под Санкт-Петербургом и вблизи Ленинградской АЭС

Одним из главных направлений атаки стала Ленинградская область. Местные жители сообщали о пролете ударных беспилотников на низких высотах в районе Санкт-Петербурга и прилегающих населенных пунктов.

В Кронштадте раздалась серия взрывов вблизи военно-морской базы и судоремонтных доков. В Санкт-Петербурге российские военные применяли мобильные группы ПВО и стрелковое оружие в промышленных районах города. Также сообщалось о пожарах на отдельных логистических объектах.

Особое внимание российских пабликов привлекло появление беспилотников вблизи Соснового Бора, где расположена Ленинградская атомная электростанция.

Пожары на юге России

Синхронно атаки произошли и в Краснодарском крае, который является одним из ключевых логистических центров обеспечения российских войск на южном направлении.

В Усть-Лабинске сообщали о попаданиях по промышленной инфраструктуре. По предварительным данным, под удар могли попасть топливные резервуары или складские объекты, после чего возник масштабный пожар.

В Сочи ночью работали системы противовоздушной обороны, а жители сообщали о взрывах над акваторией Черного моря. По информации очевидцев, российские силы пытались перехватить беспилотники на подступах к портовой инфраструктуре.

Удар по Мариупольскому порту

Отдельной целью стал временно оккупированный Мариуполь. Мощные взрывы прогремели на территории Мариупольского морского торгового порта, который российские войска используют для военной логистики.

По имеющимся данным, в результате удара возник масштабный пожар в районе причалов и железнодорожной инфраструктуры порта. В последние месяцы через этот объект оккупанты перебрасывали боеприпасы, технику и горюче-смазочные материалы для обеспечения войск на юге Украины.

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