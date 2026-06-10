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Новости Удары по логистике РФ
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Уничтожены объекты критической инфраструктуры Мариупольского порта, враг лишился возможности использовать его, - "Азов"

В результате совместной операции, проведенной 1-м корпусом НГУ "Азов", ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, ЦСО "А" и СБС, были уничтожены объекты критической инфраструктуры Мариупольского торгового порта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 1-го корпуса НГУ "Азов".

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Что было поражено?

Как отмечается, поражены электроподстанции, радиолокационное оборудование, ремонтная инфраструктура, башня управления и емкости с горюче-смазочными материалами, а также подсанкционный сухогруз "Lady Augusta", который является частью теневого флота РФ.

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Последствия

"Благодаря слаженной работе всех задействованных подразделений, враг получил очередной болезненный удар. Морской торговый порт в Мариуполе полностью обесточен, а логистика российских войск существенно затруднена. "Азов" продолжает контролировать логистические мощности и применять санкции против россиян в Приазовье", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что оккупанты лишились возможности использовать порт Мариуполя.

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Мариуполь (5627) порт (798) СБУ (20754) Донецкая область (12432) Азов (896) Мариупольский район (101)
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Молодці, хлопці!!!!!!
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10.06.2026 10:38 Ответить
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=z1x2HjHe0Qg МАДЯР: Віднині- марші смерті логістики на Крим окупанту дозволені виключно манівцями.
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10.06.2026 10:51 Ответить
 
 