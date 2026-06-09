Чонгарський міст на в’їзді до окупованого Криму повністю виведений з ладу після повторного удару ЗСУ
Сили оборони України після повторного удару 9 червня повністю вивели з ладу Чонгарський міст, який війська РФ використовують для логістики між окупованим Кримом та захопленою частиною Херсонщини.
Про це повідомив1-й окремий штурмовий полк імені Дмитра Коцюбайла, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі нового удару ЗСУ
"Першим ударом 7 червня ми пошкодили полотно в одному напрямку. Тепер цей важливий логістичний шлях повністю виведено з ладу. Результат –– рух перекрито на тривалий час", – повідомили в підрозділі.
Там нагадали, що перший удар по мосту було завдано 7 червня, тоді було пошкоджено дорожнє полотно в одному напрямку. У ніч проти 9 червня українські дрони FP-2 завдали повторного удару.
Операцію, за даними військових, провели спільно Центр мультидоменних операцій "Фаланга", 1-й окремий штурмовий полк імені Дмитра Коцюбайла та 475-й окремий штурмовий полк "CODE 9.2".
У коментарі Армія FM командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро Філатов розповів, що сам міст не зруйнований, але рух по ньому зупинений на достатньо тривалий термін.
"Поки не ведуться відновлювальні роботи. Але ми будемо контролювати, як вони проходять і ближче до їх завершення, якщо буде потреба, допоможемо знову повернути все в попередню точку", – розповів він.
Що передувало?
- Раніше цього дня про повторну атаку на Чонгарський міст повідомив колаборант та очільник окупаційної адміністрації РФ на лівобережжі Херсонської області Володимир Сальдо.
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Керівники ГПУ СБУ ДБР БЕБ МВС Верховнотта Конституційного судів, не виконали своїх функціональних обов'язків згідно із законодавством України!!
За це їх не осуджувати в судах треба, а КАРАТИ!!!
На Херсонщині, поблизу адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом, пройшли тактико-спеціальні навчання МВС, за демонстрацію дій підрозділів на місці спостерігав президент Володимир Зеленський.
Зокрема, відповідно до легенди навчань, правоохоронці відпрацьовували реагування на факти незаконного перетину пунктів пропуску, спробу знищення дамби, яка блокує постачання води у Крим, звільнення захоплених адмінбудівель, ліквідацію збройних груп.
До навчань залучено понад тисячу правоохоронців, серед яких співробітники Нацполіції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, військовослужбовці Нацгвардії, курсанти, а також спецтехніка, зокрема, гелікоптерна група.
Результат та наслідки переконливо доводять, що Чонгар розмінував якийсь дурачок.