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Новини Удари по логістиці РФ
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Чонгарський міст на в’їзді до окупованого Криму повністю виведений з ладу після повторного удару ЗСУ

Наслідки удару по Чонгарському мосту

Сили оборони України після повторного удару 9 червня повністю вивели з ладу Чонгарський міст, який війська РФ використовують для логістики між окупованим Кримом та захопленою частиною Херсонщини.

Про це повідомив1-й окремий штурмовий полк імені Дмитра Коцюбайла, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі нового удару ЗСУ

"Першим ударом 7 червня ми пошкодили полотно в одному напрямку. Тепер цей важливий логістичний шлях повністю виведено з ладу. Результат –– рух перекрито на тривалий час", – повідомили в підрозділі.

Там нагадали, що перший удар по мосту було завдано 7 червня, тоді було пошкоджено дорожнє полотно в одному напрямку. У ніч проти 9 червня українські дрони FP-2 завдали повторного удару.

Операцію, за даними військових, провели спільно Центр мультидоменних операцій "Фаланга", 1-й окремий штурмовий полк імені Дмитра Коцюбайла та 475-й окремий штурмовий полк "CODE 9.2".

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У коментарі Армія FM командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро Філатов розповів, що сам міст не зруйнований, але рух по ньому зупинений на достатньо тривалий термін.

"Поки не ведуться відновлювальні роботи. Але ми будемо контролювати, як вони проходять і ближче до їх завершення, якщо буде потреба, допоможемо знову повернути все в попередню точку", – розповів він.

Що передувало?

  • Раніше цього дня про повторну атаку на Чонгарський міст повідомив колаборант та очільник окупаційної адміністрації РФ на лівобережжі Херсонської області Володимир Сальдо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": БпЛА атакували міст поблизу Чонгару, рух через пункт пропуску "Джанкой" до окупованого Криму перекрито

Автор: 

Крим (14103) міст (1262) Коцюбайло Дмитро (68) Чонгар (22) Херсонська область (6715) Генічеський район (15)
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Топ коментарі
+9
Регулярно довбати,по рембригадах також)
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09.06.2026 22:41 Відповісти
+7
Це підтверджує те, що Зе і його команда допомогли ворогу не підірвавши міст, розмінували Чонгар у 2022 році? Хто там, сам Голобородько, єрмак і Верешук?
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09.06.2026 22:46 Відповісти
+5
Ні, то був Зеленський, Верешук і єрмак. Є купа відсів в інтернеті, як вони розміновували і запускали челенжери до Криму. А виходи з Криму реально замінували при Порошенко.
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09.06.2026 22:48 Відповісти
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Регулярно довбати,по рембригадах також)
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09.06.2026 22:41 Відповісти
Те що саботували у 2021-22 роках шмигаль-верещук-зеленський-стефанчуки-єрмак, Українці героїчно здійснили, але у 2026 році!!!!
Керівники ГПУ СБУ ДБР БЕБ МВС Верховнотта Конституційного судів, не виконали своїх функціональних обов'язків згідно із законодавством України!!
За це їх не осуджувати в судах треба, а КАРАТИ!!!
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09.06.2026 23:50 Відповісти
Це той самий міст, який Порошенко розмінував, щоб калоцапи могли наступати? Чи то не Порошенко був?💩
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09.06.2026 22:42 Відповісти
Тут за Порошенко тебе зараз розірвуть на шматки.
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09.06.2026 22:45 Відповісти
Ні, то був Зеленський, Верешук і єрмак. Є купа відсів в інтернеті, як вони розміновували і запускали челенжери до Криму. А виходи з Криму реально замінували при Порошенко.
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09.06.2026 22:48 Відповісти
12 лютого 2022 року...

На Херсонщині, поблизу адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом, пройшли тактико-спеціальні навчання МВС, за демонстрацію дій підрозділів на місці спостерігав президент Володимир Зеленський.

Зокрема, відповідно до легенди навчань, правоохоронці відпрацьовували реагування на факти незаконного перетину пунктів пропуску, спробу знищення дамби, яка блокує постачання води у Крим, звільнення захоплених адмінбудівель, ліквідацію збройних груп.

До навчань залучено понад тисячу правоохоронців, серед яких співробітники Нацполіції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, військовослужбовці Нацгвардії, курсанти, а також спецтехніка, зокрема, гелікоптерна група.
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09.06.2026 22:53 Відповісти
Не всі дозрівають до сарказму
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09.06.2026 22:56 Відповісти
От тобі Порошенко в гузні свербить
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09.06.2026 23:03 Відповісти
Чумо у коментарі зовсім не згадана "ліпєцкая хвабріка"? А "апшори"?
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09.06.2026 23:21 Відповісти
Ліпєцкая фабрика це постулат. Як і його покійний брат💩
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09.06.2026 23:26 Відповісти
Це підтверджує те, що Зе і його команда допомогли ворогу не підірвавши міст, розмінували Чонгар у 2022 році? Хто там, сам Голобородько, єрмак і Верешук?
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09.06.2026 22:46 Відповісти
нарешті одна з мрій за п'ять років...піду соточку вип'ю з приводу
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09.06.2026 22:52 Відповісти
і правильно. На ніч треба хороших новин. З ранку власне теж би не завадило шонібудь
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09.06.2026 22:55 Відповісти
«Тепер цей важливий логістичний шлях повністю виведено з ладу. Результат -- рух перекрито на тривалий час» (с)

Результат та наслідки переконливо доводять, що Чонгар розмінував якийсь дурачок.
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09.06.2026 22:57 Відповісти
Але ж на фото пошкодження з однієї сторони . Що міст повністью виведен з ладу не видно . Пішоходи тією стороною так , не пройдуть . Навіщо видавати бажане за дійсне , яка від цього користь ?
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09.06.2026 22:59 Відповісти
Треба терміново відправити туди фотокора, якраз знаю одного любителя пофоткати зраду.
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09.06.2026 23:12 Відповісти
А можна просто збільшити фотку , та подивитись . І не казати на чорне - біле .
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09.06.2026 23:21 Відповісти
Користь у вигляді держфінансування отримує "Єдиний марафєт".
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09.06.2026 23:24 Відповісти
А могли це зробити ще у лютому 22-го (((
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09.06.2026 23:23 Відповісти
 
 