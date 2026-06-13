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Сальдо скаржиться через нові атаки на мости на Чонгарському напрямку: Рух у бік пункту пропуску "Джанкой" перекрито

чонгар

Зрадник Володимир Сальдо скаржиться на нові атаки Сил оборони на мости у Херсонській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він пише у телеграм-каналі.

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Зокрема, він підтвердив нові атаки на мости на Чонгарському напрямку. Наразі рух у бік пункту пропуску "Джанкой" перекрито.

Також вночі було завдано удару по мосту, який з’єднує Генічеськ з Арабатською Стрілкою. Там наразі рух транспорту відновлено в реверсивному режимі.

Також читайте: Чонгарський міст на Херсонщині зазнав критичних пошкоджень, - Командир 1-го ОШП "Да Вінчі" Філатов

Що передувало?

  • У 475-му окремому штурмовому полку Сухопутних військ ЗСУ CODE 9.2 повідомили, що разом із пілотами 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла завдали удару по мосту "засобами компанії Fire Point та БПЛА "Бегемот"".
  • 9 червня про повторну атаку на Чонгарський міст повідомив колаборант та очільник окупаційної адміністрації РФ на лівобережжі Херсонської області Володимир Сальдо.
  • Супутник зафіксував темні плями від ударів ЗСУ у центральній частині Чонгарського мосту, який поєднує тимчасово окуповану територію Херсонської області з Кримом.

Читайте: Українські дрони перетворили ключову трасу до окупованого Криму на "шосе смерті", - The Guardian

Автор: 

міст (1266) Чонгар (27) Херсонська область (6730) Генічеський район (18)
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Мене цікавить тільки одне питання чому цей колаборант і зрадник ще топче українську землю? Генералів у маацкві наші служби "достають" а цей ще дихає!
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13.06.2026 10:00 Відповісти
А ЩО він вирішує? НІЧОГО!
Цього прибереш іншу шістку поставлять.
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13.06.2026 10:03 Відповісти
Його треба "усипити" не за те що він робить а хоч б за те що він зробив як балабола-сєпара ківу.
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13.06.2026 10:10 Відповісти
А навіщо? Хай "обсереться до самої маківки...". Кацапи його самі "задавлять" - коли "припече"... Бо вони завжди "кінці обрубають", при небезпеці викриття... А Сальдо БА-АГАТО може розказать...
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13.06.2026 10:13 Відповісти
Санкції щодо Володимира Сальдо. За повідомленнями та текстом відповідного указу, до нього застосовано обмеження строком на 10 років, серед яких:

блокування активів; заборона торговельних операцій; заборона купівлі земельних ділянок в Україні; обмеження виведення капіталів за межі України; позбавлення державних нагород та інші санкційні заходи.

Що ще треба, якщо Наймогутніший Боневтік ввів найпотужніші санкції і сальдо через 10 років буде відновлений на посаді голови адміністрації Херсонської області з виплатою компенсації за не отриману зарплатню?
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13.06.2026 10:17 Відповісти
Доколе ето фсе!!!
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13.06.2026 10:09 Відповісти
 
 