Сальдо скаржиться через нові атаки на мости на Чонгарському напрямку: Рух у бік пункту пропуску "Джанкой" перекрито
Зрадник Володимир Сальдо скаржиться на нові атаки Сил оборони на мости у Херсонській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він пише у телеграм-каналі.
Зокрема, він підтвердив нові атаки на мости на Чонгарському напрямку. Наразі рух у бік пункту пропуску "Джанкой" перекрито.
Також вночі було завдано удару по мосту, який з’єднує Генічеськ з Арабатською Стрілкою. Там наразі рух транспорту відновлено в реверсивному режимі.
Що передувало?
- У 475-му окремому штурмовому полку Сухопутних військ ЗСУ CODE 9.2 повідомили, що разом із пілотами 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла завдали удару по мосту "засобами компанії Fire Point та БПЛА "Бегемот"".
- 9 червня про повторну атаку на Чонгарський міст повідомив колаборант та очільник окупаційної адміністрації РФ на лівобережжі Херсонської області Володимир Сальдо.
- Супутник зафіксував темні плями від ударів ЗСУ у центральній частині Чонгарського мосту, який поєднує тимчасово окуповану територію Херсонської області з Кримом.
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блокування активів; заборона торговельних операцій; заборона купівлі земельних ділянок в Україні; обмеження виведення капіталів за межі України; позбавлення державних нагород та інші санкційні заходи.
Що ще треба, якщо Наймогутніший Боневтік ввів найпотужніші санкції і сальдо через 10 років буде відновлений на посаді голови адміністрації Херсонської області з виплатою компенсації за не отриману зарплатню?