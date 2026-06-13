Сальдо скаржиться через нові атаки на мости на Чонгарському напрямку: Рух у бік пункту пропуску "Джанкой" перекрито

Зрадник Володимир Сальдо скаржиться на нові атаки Сил оборони на мости у Херсонській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він пише у телеграм-каналі.

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Зокрема, він підтвердив нові атаки на мости на Чонгарському напрямку. Наразі рух у бік пункту пропуску "Джанкой" перекрито.

Також вночі було завдано удару по мосту, який з’єднує Генічеськ з Арабатською Стрілкою. Там наразі рух транспорту відновлено в реверсивному режимі.

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Що передувало?

У 475-му окремому штурмовому полку Сухопутних військ ЗСУ CODE 9.2 повідомили, що разом із пілотами 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла завдали удару по мосту "засобами компанії Fire Point та БПЛА "Бегемот"".

9 червня про повторну атаку на Чонгарський міст повідомив колаборант та очільник окупаційної адміністрації РФ на лівобережжі Херсонської області Володимир Сальдо.

Супутник зафіксував темні плями від ударів ЗСУ у центральній частині Чонгарського мосту, який поєднує тимчасово окуповану територію Херсонської області з Кримом.

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