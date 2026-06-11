Чонгарський міст на Херсонщині зазнав критичних пошкоджень, - Командир 1-го ОШП "Да Вінчі" Філатов

Чонгарський міст на Херсонщині після ударів Сил оборони критично пошкоджено. Наразі він повністю непридатний для руху транспорту.

Про це заявив командир Першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро "Перун" Філатов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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Подробиці

За його словами, Чонгарський міст зазнав таких ушкоджень, що вони є критичними для його конструкції. Наразі по ньому не рухається ні вантажний , ні легковий автотранспорт, а сам міст потребує комплексних робіт з відновлення.

Зараз рашисти розгортають поряд понтонні переправи, а також змінили логістику й почали рухатись через Армянськ.

"Сьогодні цей рух був повністю зупинений. Ми провели ще одну акцію. Пізніше розкажемо, як вона пройшла. Через те, що був пошкоджений Чангарський міст, противник сконцентрував велику кількість вантажівок з військовими вантажами, які рухалися саме через Армянськ. Відповідно, під час нанесення ураження, нам вдалося влучити по вантажівках, які везли паливо і боєприпаси. Там було приблизно 50 машин, і частину з них знищили", - розповів командир.

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Філатов зазначив, що щодо Чонгарського мосту - рішення ухвалили, бо мали інформацію, що саме через нього ворог буде підвозити паливо.

"Від моменту рішення до виконання пройшло шість годин. Операцію по Армянському мосту ми спланували заздалегідь, адже передбачали, що цей шлях також використають. Тому діяли більш підготовлено", - додав він.

Такі дії дають швидкий, і довгостроковий ефект. Уже зараз РФ не може нормально забезпечувати свої підрозділи, а в майбутньому їй доведеться витрачати багато ресурсів на відновлення цих шляхів. Командирам на передовій доводиться більше думати про постачання, каже Філатов, і шукати, як його налагодити, пояснив командир.

"Ця операція не була б можливою, якби інші підрозділи не завдавали ударів по Маріуполю та дорозі на Бердянськ. Саме це призвело до того, що підрозділи, які стоять на Гуляйпільському напрямку, почали забезпечуватися не через автошляхи Маріуполя, а через Крим. Тобто вони стали понтонами переправляти вантажівки в Крим і потім з Крима їхати сюди. Ми це зрозуміли, доволі швидко блокували їм ці шляхи, продовжуємо далі послаблювати противника", - підсумував він.

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Що передувало?

У 475-му окремому штурмовому полку Сухопутних військ ЗСУ CODE 9.2 повідомили, що разом із пілотами 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла завдали удару по мосту "засобами компанії Fire Point та БПЛА "Бегемот"".

9 червня про повторну атаку на Чонгарський міст повідомив колаборант та очільник окупаційної адміністрації РФ на лівобережжі Херсонської області Володимир Сальдо.

Супутник зафіксував темні плями від ударів ЗСУ у центральній частині Чонгарського мосту, який поєднує тимчасово окуповану територію Херсонської області з Кримом.

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