Україна запускатиме по РФ по 600 дронів і ракет, і тоді росіяни відчують цю війну, - Зеленський

Україна вийде на виробництво такої кількості ракет і дронів, яка дозволить відповідати на атаки Росії "повною мірою".

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з медіа разом із лідерами країн Північної Європи та Балтії, передає Цензор.НЕТ.

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Масштаби ворожих атак проти України

Глава держави озвучив дані щодо інтенсивності щоденних ударів, які російські окупаційні війська обрушують на українські міста та об’єкти критичної інфраструктури.

"Отже, Росія б’є по нам здебільшого близько від 650 дронів і від 35 до 100 ракет за день", - сказав Зеленський.

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Українська відповідь: курс на повний паритет

Попри те, що Україна поки не має абсолютної тотожності за кількістю засобів ураження з країною-агресором, Сили оборони вже зараз здатні завдавати болючих ударів у відповідь по військових об'єктах у глибокому тилу РФ, наголосив Зеленський.

За його словами, на сьогодні українська армія щодобово застосовує близько 300–350 далекобійних засобів ураження проти законних військових цілей на території ворога.

"Ми відповідаємо і, звичайно, зараз у нас немає такої ж самої кількості засобів, але у нас є 300-350 засобів, які ми застосовуємо, і ми вийдемо на ту кількість, яка дозволить нам відповідати їм повною мірою. І, звичайно, Росія розуміє, що якщо буде 600 дронів та ракет, то вони відчують цю війну так, як її відчуваємо ми, але вони відчують її вдома", - додав президент.

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