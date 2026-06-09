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Україна запускатиме по РФ по 600 дронів і ракет, і тоді росіяни відчують цю війну, - Зеленський

зеленський

Україна вийде на виробництво такої кількості ракет і дронів, яка дозволить відповідати на атаки Росії "повною мірою".

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з медіа разом із лідерами країн Північної Європи та Балтії, передає Цензор.НЕТ.

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Масштаби ворожих атак проти України

Глава держави озвучив дані щодо інтенсивності щоденних ударів, які російські окупаційні війська обрушують на українські міста та об’єкти критичної інфраструктури. 

"Отже, Росія б’є по нам здебільшого близько від 650 дронів і від 35 до 100 ракет за день",  - сказав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ніяких умов для перемир’я без гарантій та моніторингу припинення вогню, - Зеленський

Українська відповідь: курс на повний паритет

Попри те, що Україна поки не має абсолютної тотожності за кількістю засобів ураження з країною-агресором, Сили оборони вже зараз здатні завдавати болючих ударів у відповідь по військових об'єктах у глибокому тилу РФ, наголосив Зеленський.

  • За його словами, на сьогодні українська армія щодобово застосовує близько 300–350 далекобійних засобів ураження проти законних військових цілей на території ворога.

"Ми відповідаємо і, звичайно, зараз у нас немає такої ж самої кількості засобів, але у нас є 300-350 засобів, які ми застосовуємо, і ми вийдемо на ту кількість, яка дозволить нам відповідати їм повною мірою. І, звичайно, Росія розуміє, що якщо буде 600 дронів та ракет, то вони відчують цю війну так, як її відчуваємо ми, але вони відчують її вдома", - додав президент.

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Автор: 

Зеленський Володимир (27976) ракети (4446) росія (70371) війна в Україні (8494)
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Топ коментарі
+41
Ага! Вже чули про 3000 "фламінгів" до кінця 2025 року, може хватить киздіть, вова?
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09.06.2026 18:03 Відповісти
+20
Ти спочатку запусти ті 600 дронів і ракет, а потім запускай свій словесний понос. Кіздабол чмошний.
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09.06.2026 18:18 Відповісти
+18
А коли по 50 фламінго за день будуть запускати?
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09.06.2026 18:05 Відповісти
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Ага! Вже чули про 3000 "фламінгів" до кінця 2025 року, може хватить киздіть, вова?
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09.06.2026 18:03 Відповісти
А ще можна підривати мацкву зсередини. Виходи з метро незахищені рамками.
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09.06.2026 18:05 Відповісти
А коли по 50 фламінго за день будуть запускати?
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09.06.2026 18:05 Відповісти
Нiколи, якщо Ви ще не зрозумiли
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09.06.2026 19:17 Відповісти
Вот это слова настоящего Черчилля. Устрой кацапам акопалипсис.
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09.06.2026 18:06 Відповісти
Обязательно устроит, только для начала куда-нить убудет(Майями, другие варианты).
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09.06.2026 18:10 Відповісти
После того, как вырастет ******* посаженных деревьев и из них сделают тысячи баллистических ракет. Не раньше. А если серьезно - рассказы про массовые удары дальнобойными ракетами "вот-вот" мы слышим от него с 2023 года.
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09.06.2026 19:12 Відповісти
Ми могли на це вийти після 2019 року, але ти закрив ці програми.
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09.06.2026 18:07 Відповісти
Років через 5 вже почнуть відчувати, а за 10 перемога. Триматися до кінця.
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09.06.2026 18:07 Відповісти
Ну нарешті, це ж будуть використовувати ракети з запасу тих тисяч Фламінго, що вже давно повинні були зробити? Адже ж не може такого бути, що мільярди баксів просто вкрали, правильно?
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09.06.2026 18:10 Відповісти
Звісно, не просто, а з любовʼю в серці до Украіни. Потім будуть її згадувати з ностальгією.
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09.06.2026 18:35 Відповісти
Блін, це одразу пригадав оту його ахінею з "літять літаки, будем всіх бомбити". Одна і та ж маячня по колу.
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09.06.2026 18:12 Відповісти
Вони захоплюють наші міста. Бомбардування міст в тилу не здатна це зупинити.
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09.06.2026 18:14 Відповісти
Ліквідованим кацапом в Балашисі виявився полковник ЗС РФ Дамір Давидов, який очолював управління постачання ракет і *********** ГРАУ Міноборони РФ.
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09.06.2026 18:15 Відповісти
Ти спочатку запусти ті 600 дронів і ракет, а потім запускай свій словесний понос. Кіздабол чмошний.
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09.06.2026 18:18 Відповісти
ти давно не цікавий зі своїм пзджом
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09.06.2026 18:18 Відповісти
гравець в жіночу гру з м'ячем (3.14*добол)
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09.06.2026 18:22 Відповісти
почне з 1000 демовідосикових запусків. шовечора!! ))
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09.06.2026 18:20 Відповісти
це після 3000 хфламинго чи до них....??
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09.06.2026 18:20 Відповісти
Після $4000 для вчителів...
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09.06.2026 18:21 Відповісти
Україна запускатиме по РФ по 600 дронів і ракет, і тоді росіяни відчують цю війну, - Зеленський
Після чого його розбудила прибиральниця
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09.06.2026 18:53 Відповісти
Ффффууух! Нарешті цей коментатор-ухилянт заспокоїв!..
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09.06.2026 18:20 Відповісти
Тухлий пи₴дун.
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09.06.2026 18:21 Відповісти
От чмо брехливе
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09.06.2026 18:21 Відповісти
ЛАЙНО!
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09.06.2026 18:23 Відповісти
Головним піздаболом вважався арєстовічь. Тепер у зєлєнского "нєдєржаніє рєчі". Він вважеє що "хуцпа" налякає ворогів і надихатиме українів, але брехня завжди лишається брехнею і його "порожнім звукам" вже ніхто не вірить. Він дійсно смішний, але не так як йому б хотілось - він жалюгідно кумедний...
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09.06.2026 18:25 Відповісти
Головним гравецем в жіночу гру з м'ячем
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09.06.2026 18:27 Відповісти
https://t.me/voynareal/137910 ⚡️Підірваний у власній автівці кацап - це полковник ЗС рф Дамір Давидов, який очолював управління постачання ракет і артилерійських *********** ГРАУ Міноборони РФ. Посадовця розірвало від вибуху 500 грамів тротилу. Його особа настільки «важлива» системі, що росЗМІ назвали загиблого «невстановленим генерал-лейтенантом». І схоже, що одним підривом сьогодні не обійшлося. Щойно вибух пролунав на парковці у Москві. На місці працюють всі служби. Ймовірно підсмажили що одного «карасика» при погонах.
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09.06.2026 18:25 Відповісти
Яке прикре самогубство
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09.06.2026 18:49 Відповісти
Вже. Нехай вже відчувають
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09.06.2026 18:25 Відповісти
і тут такий голобородька вискакує з за піаніни і давай запускати ракети та дрони!!!
коли там роковини генільної курської операції?
по керченському мосту вже вцілили?
чи, знову дістали мадяра, вихваляти талановите перекриття траси маріуполь чонгар?
питання: навіщо тоді оці тупорилі розмови про термінову капітуляцію по лбз?
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09.06.2026 18:26 Відповісти
Знову шмаркля обдовбалася..
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09.06.2026 18:32 Відповісти
щоб росія відчула так як ми, то маємо бити мінімум у три рази більшою кількістю ракет і безпілотників, ніж росія по нас, і з такою ж бойовою потужністю, бо територія там і кількість населення значно більша. Коли це буде?
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09.06.2026 18:33 Відповісти
і по москві ми маємо бити так само, як росія б'є по Києву. Це, щоб росіяни відчули війну як ми. То коли то буде?
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09.06.2026 20:10 Відповісти
Невже це і є робота для президента казати все що можливо. Ліпше мовчки робити щось потрібно, чим розповідати про то що всеодно не зробиш.
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09.06.2026 18:35 Відповісти
https://t.me/voynareal/137914 🔥 Ось і підтвердження з місця вибуху посеред вулиці в Москві - невже сьогодні буде комбо по ліквідації російських генералів
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09.06.2026 18:41 Відповісти
"Будемо запускати 600 дронів і ракет! Росія має відчути війну!"

Запускають 600 дронів і ракет (але не Україна, а росія по Україні)

"Росія не хоче миру! Потрібен ипломатичний шлях врегулювання! Треба посилити ППО!"
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09.06.2026 18:43 Відповісти
Літять самолети, усіх ********...
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09.06.2026 18:44 Відповісти
Как расколбасило то в комментах лапотных придуряющихся украинцами кремлеботов )) Столько визгу
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09.06.2026 18:48 Відповісти
Для цього, треба поміняти верховного головнокомандувача…
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09.06.2026 18:51 Відповісти
Ми відповідаємо і, звичайно, зараз у нас немає такої ж самої кількості засобів, але у нас є 300-350 засобів, які ми застосовуємо
В чому проблема пару днів на паузі і влупити по ним під тисячу дронів?
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09.06.2026 18:55 Відповісти
5 рік війна, поки все запускається тільки по карманам слуг
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09.06.2026 19:11 Відповісти
Зеля! не кажи гоп, поки не перескочиш! Твоя брехня набридла
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09.06.2026 19:13 Відповісти
Шпігельшнауцеру треба начитись у палестинців, приварити стабілізатори до водопровідних труб та пулять в ціль радіусом 70 км, но постійно, поки Путіна не винесуть вперед ногами. А він навчить красти гроші та розповідати казки венського леса. П.С. Радіус Москви.
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09.06.2026 19:21 Відповісти
Казковий брехун.
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09.06.2026 19:22 Відповісти
600? Та не треба їх жаліти. Давай вже 1000500.
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09.06.2026 19:54 Відповісти
ГигаВатник ,опять лишнего хапанул.А где млрд. деревьев,3000 ракет?...и т.д.
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09.06.2026 20:07 Відповісти
Тріпло,перестань балаболити раніше чим зробив.Не кажи "гоп"поки не перепригнув.Не біжи попереду потяга.Чого тільки не обіцяв ще рік назад.До кінця 2025 обіцяв українську балістику,обіцяв що в москві блекаут буде,не одну асиметричну відповідь і помсту за загиблих мешканців житлових будинків.
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09.06.2026 20:17 Відповісти
 
 