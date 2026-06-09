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Новини Припинення вогню між Україною та РФ Зеленський про припинення вогню
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Ніяких умов для перемир’я без гарантій та моніторингу припинення вогню, - Зеленський

зеленський

Першим кроком на шляху до завершення російської агресії має стати повне та безумовне припинення вогню. Водночас будь-яка пауза у бойових діях несе в собі військові ризики, якщо вона не буде підкріплена міжнародним моніторингом та чіткими гарантіями безпеки з боку провідних світових держав.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спільної пресконференції з Президентом Естонії Аларом Карісом, передає Цензор.НЕТ.

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"Кілзони" та загроза просування окупантів

Глава держави визнав, що припинення вогню є надзвичайно складним технічним і політичним процесом. За відсутності дієвих контролюючих механізмів Росія гарантовано спробує використати режим тиші для покращення власного тактичного становища на лінії фронту.

Військовий ризик: Зеленський звернув увагу на наявність так званих "кілзон" (зон ураження) завглибшки 20, 30 чи 40 кілометрів.

Якщо на лінії розмежування не буде розгорнуто місії міжнародних гарантів та відповідного моніторингу, окупаційні війська РФ можуть порушити домовленості та просунутися вперед на 20 кілометрів в деяких частинах України, зауважив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європа не може захистити себе без України, а це означає, що Україна має бути в НАТО, - Зеленський

"Це великий ризик. Тому ми і кажемо: ніяких умов для припинення вогню. Ідеальне рішення в мирних перемовинах – терміново закінчити війну. Хоча б перший крок зробити – безумовне повне припинення вогню. Це важливо", - наголосив президент.

Чотиристоронній формат лідерів

На переконання Зеленського, для ухвалення дієвого та безпечного рішення про припинення вогню необхідна організація зустрічі на найвищому рівні.

Оптимальна архітектура майбутніх перемовин має включати чотири ключові сторони:

  1. Україна (як жертва агресії);

  2. Росія (як країна-агресор);

  3. Європа (як гарант регіональної безпеки);

  4. Сполучені Штати Америки (як стратегічний глобальний союзник).

Український лідер наголосив, що з боку Києва є абсолютна політична воля до дипломатичного врегулювання на справедливих засадах. Водночас Кремль досі не продемонстрував жодного реального бажання припинити кровопролиття.

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Автор: 

Зеленський Володимир (27976) моніторинг (218) війна в Україні (8494) припинення вогню (447)
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Топ коментарі
+5
Гарнтії просив від Абрамовича?
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09.06.2026 17:34 Відповісти
+3
Обіцянка "Незабаром, як вдарю!" у Зеленского почалась з 2022 року. І щось ракет по Мацкві, як і блекауту, не спостерігається.
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09.06.2026 17:37 Відповісти
+2
не стріляйте піаніста ,він грає чим вміє
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09.06.2026 17:39 Відповісти
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Гарнтії просив від Абрамовича?
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09.06.2026 17:34 Відповісти
гроші він просив у Абрамовича на ППО
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09.06.2026 17:36 Відповісти
У даному випадку ППО це - Проти Порошенка Обструкція.
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09.06.2026 17:49 Відповісти
рома продав "Челсі" і подарував гроші зєлі.
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09.06.2026 17:56 Відповісти
⚡️Україна почне атакувати росію 600 дронами та ракетами, - Зеленський заявив, що незабаром рф відчує цю війну так, як українці
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09.06.2026 17:35 Відповісти
Обіцянка "Незабаром, як вдарю!" у Зеленского почалась з 2022 року. І щось ракет по Мацкві, як і блекауту, не спостерігається.
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09.06.2026 17:37 Відповісти
не стріляйте піаніста ,він грає чим вміє
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09.06.2026 17:39 Відповісти
ну... один вечір в салуні можна і потерпіти, а за шість років можна і озвіріти...
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09.06.2026 18:29 Відповісти
Зегевара ведет "переговоры" через СМИ. Есть мнение, шо через Абрамовича передавалось нечто иное.
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09.06.2026 17:39 Відповісти
Якщо на лінії розмежування не буде розгорнуто місії міжнародних гарантів та відповідного моніторингу, окупаційні війська РФ можуть порушити домовленості та просунутися вперед на 20 кілометрів в деяких частинах України, зауважив він. (((Зараз усі наші партнери відзначають, що позиції України на фронті значно міцніші, а отже, і підходи в дипломатії, заради активізації якої зараз працюємо, мають виходити саме із цього", - йдеться в повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/v4007528Ось таку куйню несуть "зелені", на вуха українського народу
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09.06.2026 17:39 Відповісти
Сліпому ОБСЄ знову роботу шукають.
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09.06.2026 17:40 Відповісти
Мабуть це пише судячи у палаючому танку, на тілі загиблого товариша з 95 кварталу. Чимось Афганістан нагадує
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09.06.2026 17:40 Відповісти
Через Абрамовича уже ведуться неформальні перемовини з пуйлом
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09.06.2026 17:41 Відповісти
Щось какаду сьогодні розбазікався.
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09.06.2026 17:45 Відповісти
Тому що на фронті дупа.
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09.06.2026 18:15 Відповісти
Так це ж було вже: Європа роками обіцяла підготувати гарантії, а зійшлись на тому що жодних гарантій поки йде війна надати не можуть, і коли війна закінчиться - то відправлять десяток інструкторів у Львів та Ужгород.
Тепер після зустрічі в Лондоні вирішили прокрутити ту ж саму пластинку, а там вже осінь, пережити зиму, ну і все по колу.
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09.06.2026 17:48 Відповісти
А чого ж відмовлятися від цієї стратегії, якщо вона так гарно працює? Схема робоча - дикі орки як були на відстані від прекрасних ельфів, так і є. От і далі будуть)
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09.06.2026 17:50 Відповісти
зелена зашкварена чудо юдо гніда в паниці продовжує шукати притулок!!!
всі про абрамовича тут шуткують?
моя думка, що гундосий вмовляв свого соплємєнніка по роду, гдє би схороніца....
може в лондоні?
квартирка там вже є.....
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09.06.2026 17:55 Відповісти
Лондон не підійде, попри те що він вже має свою гостьову кімнату у Букенгемському палаці. Є одне безпечне місце, але треба якось Іванку відбити у Кушнера і свою скумбрію комусь сплавити.
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09.06.2026 18:09 Відповісти
В Ліссабоні.

абрам же зараз "партугальскій єврєй". З Біробіджана
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09.06.2026 18:16 Відповісти
Одно и тоже мусолят пятый год. Где ракеты, ишак хрипатый?
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09.06.2026 18:17 Відповісти
Зєлєнскій ідіот. Україна не має союзників. Жодна країна не стоїть з нами поряд і не воює разом з нами в спільній війні. Війна тільки наша. У нас є лише фінансисти які дають нам в борг за те що ми вбиваємо кацапню поки вони в своїх країнах переозброюються. Які гарантії може дати кредитор? Він буде захищати не Україну і українців, а свої інвестиції. Щоб повернути борг достатньо пів України. Припинення вогню без деокупації всієї України означатиме легітимізацію окупації і повторний напад для повної і остаточної окупації і перетворення України в колонію **********. Гарантами вважалися британці, американці та кацапи. Британці політкоректно співчувають, а американці з кацапами вже в унісон вимагають капітуляції. Стати нашим союзником і вступити в війну не хоче ніхто. Дивлячись на корупційні скандали зєлєнского ніхто не хоче мати з ним справу. Перше що нам необхідно щоб якось змінити ситуацію це відсторонення зеленої банди корупціонерів від влади. Якщо легітимний спосіб не буде знайдено то залишається хвороба, каліцтво або смерть корумпованого придурка.
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09.06.2026 18:48 Відповісти
 
 