Ніяких умов для перемир’я без гарантій та моніторингу припинення вогню, - Зеленський
Першим кроком на шляху до завершення російської агресії має стати повне та безумовне припинення вогню. Водночас будь-яка пауза у бойових діях несе в собі військові ризики, якщо вона не буде підкріплена міжнародним моніторингом та чіткими гарантіями безпеки з боку провідних світових держав.
Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спільної пресконференції з Президентом Естонії Аларом Карісом, передає Цензор.НЕТ.
"Кілзони" та загроза просування окупантів
Глава держави визнав, що припинення вогню є надзвичайно складним технічним і політичним процесом. За відсутності дієвих контролюючих механізмів Росія гарантовано спробує використати режим тиші для покращення власного тактичного становища на лінії фронту.
Військовий ризик: Зеленський звернув увагу на наявність так званих "кілзон" (зон ураження) завглибшки 20, 30 чи 40 кілометрів.
Якщо на лінії розмежування не буде розгорнуто місії міжнародних гарантів та відповідного моніторингу, окупаційні війська РФ можуть порушити домовленості та просунутися вперед на 20 кілометрів в деяких частинах України, зауважив він.
"Це великий ризик. Тому ми і кажемо: ніяких умов для припинення вогню. Ідеальне рішення в мирних перемовинах – терміново закінчити війну. Хоча б перший крок зробити – безумовне повне припинення вогню. Це важливо", - наголосив президент.
Чотиристоронній формат лідерів
На переконання Зеленського, для ухвалення дієвого та безпечного рішення про припинення вогню необхідна організація зустрічі на найвищому рівні.
Оптимальна архітектура майбутніх перемовин має включати чотири ключові сторони:
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Україна (як жертва агресії);
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Росія (як країна-агресор);
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Європа (як гарант регіональної безпеки);
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Сполучені Штати Америки (як стратегічний глобальний союзник).
Український лідер наголосив, що з боку Києва є абсолютна політична воля до дипломатичного врегулювання на справедливих засадах. Водночас Кремль досі не продемонстрував жодного реального бажання припинити кровопролиття.
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Тепер після зустрічі в Лондоні вирішили прокрутити ту ж саму пластинку, а там вже осінь, пережити зиму, ну і все по колу.
всі про абрамовича тут шуткують?
моя думка, що гундосий вмовляв свого соплємєнніка по роду, гдє би схороніца....
може в лондоні?
квартирка там вже є.....
абрам же зараз "партугальскій єврєй".
З Біробіджана