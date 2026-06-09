Никаких условий для перемирия без гарантий и мониторинга прекращения огня, - Зеленский

Первым шагом на пути к прекращению российской агрессии должно стать полное и безоговорочное прекращение огня. В то же время любая пауза в боевых действиях сопряжена с военными рисками, если она не будет подкреплена международным мониторингом и четкими гарантиями безопасности со стороны ведущих мировых держав.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом, передает Цензор.НЕТ.

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"Зоны тишины" и угроза продвижения оккупантов

Глава государства признал, что прекращение огня является чрезвычайно сложным техническим и политическим процессом. При отсутствии действенных контролирующих механизмов Россия гарантированно попытается использовать режим тишины для улучшения собственного тактического положения на линии фронта.

Военный риск: Зеленский обратил внимание на наличие так называемых "килзон" (зон поражения) глубиной 20, 30 или 40 километров.

Если на линии разграничения не будет развернута миссия международных гарантов и соответствующий мониторинг, оккупационные войска РФ могут нарушить договоренности и продвинуться вперед на 20 километров в некоторых частях Украины, отметил он.

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"Это большой риск. Поэтому мы и говорим: никаких условий для прекращения огня. Идеальное решение в мирных переговорах – срочно закончить войну. Хотя бы первый шаг сделать – безусловное полное прекращение огня. Это важно", – подчеркнул президент.

Четырехсторонний формат лидеров

По мнению Зеленского, для принятия эффективного и безопасного решения о прекращении огня необходима организация встречи на высшем уровне.

Оптимальная архитектура будущих переговоров должна включать четыре ключевые стороны:

Украина (как жертва агрессии); Россия (как страна-агрессор); Европа (как гарант региональной безопасности); Соединенные Штаты Америки (как стратегический глобальный союзник).

Украинский лидер подчеркнул, что со стороны Киева есть абсолютная политическая воля к дипломатическому урегулированию на справедливых началах. В то же время Кремль до сих пор не продемонстрировал ни малейшего реального желания прекратить кровопролитие.

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