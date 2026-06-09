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Новости Прекращение огня между Украиной и РФ Зеленский о прекращении огня
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Никаких условий для перемирия без гарантий и мониторинга прекращения огня, - Зеленский

зеленський

Первым шагом на пути к прекращению российской агрессии должно стать полное и безоговорочное прекращение огня. В то же время любая пауза в боевых действиях сопряжена с военными рисками, если она не будет подкреплена международным мониторингом и четкими гарантиями безопасности со стороны ведущих мировых держав.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом, передает Цензор.НЕТ.

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"Зоны тишины" и угроза продвижения оккупантов

Глава государства признал, что прекращение огня является чрезвычайно сложным техническим и политическим процессом. При отсутствии действенных контролирующих механизмов Россия гарантированно попытается использовать режим тишины для улучшения собственного тактического положения на линии фронта.

Военный риск: Зеленский обратил внимание на наличие так называемых "килзон" (зон поражения) глубиной 20, 30 или 40 километров.

Если на линии разграничения не будет развернута миссия международных гарантов и соответствующий мониторинг, оккупационные войска РФ могут нарушить договоренности и продвинуться вперед на 20 километров в некоторых частях Украины, отметил он.

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"Это большой риск. Поэтому мы и говорим: никаких условий для прекращения огня. Идеальное решение в мирных переговорах – срочно закончить войну. Хотя бы первый шаг сделать – безусловное полное прекращение огня. Это важно", – подчеркнул президент.

Четырехсторонний формат лидеров

По мнению Зеленского, для принятия эффективного и безопасного решения о прекращении огня необходима организация встречи на высшем уровне.

Оптимальная архитектура будущих переговоров должна включать четыре ключевые стороны:

  1. Украина (как жертва агрессии);

  2. Россия (как страна-агрессор);

  3. Европа (как гарант региональной безопасности);

  4. Соединенные Штаты Америки (как стратегический глобальный союзник).

Украинский лидер подчеркнул, что со стороны Киева есть абсолютная политическая воля к дипломатическому урегулированию на справедливых началах. В то же время Кремль до сих пор не продемонстрировал ни малейшего реального желания прекратить кровопролитие.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24450) мониторинг (182) война в Украине (8433) прекращения огня (446)
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Топ комментарии
+5
Гарнтії просив від Абрамовича?
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09.06.2026 17:34 Ответить
+3
Обіцянка "Незабаром, як вдарю!" у Зеленского почалась з 2022 року. І щось ракет по Мацкві, як і блекауту, не спостерігається.
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09.06.2026 17:37 Ответить
+2
не стріляйте піаніста ,він грає чим вміє
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09.06.2026 17:39 Ответить
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Гарнтії просив від Абрамовича?
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09.06.2026 17:34 Ответить
гроші він просив у Абрамовича на ППО
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09.06.2026 17:36 Ответить
У даному випадку ППО це - Проти Порошенка Обструкція.
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09.06.2026 17:49 Ответить
рома продав "Челсі" і подарував гроші зєлі.
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09.06.2026 17:56 Ответить
⚡️Україна почне атакувати росію 600 дронами та ракетами, - Зеленський заявив, що незабаром рф відчує цю війну так, як українці
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09.06.2026 17:35 Ответить
Обіцянка "Незабаром, як вдарю!" у Зеленского почалась з 2022 року. І щось ракет по Мацкві, як і блекауту, не спостерігається.
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09.06.2026 17:37 Ответить
не стріляйте піаніста ,він грає чим вміє
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09.06.2026 17:39 Ответить
ну... один вечір в салуні можна і потерпіти, а за шість років можна і озвіріти...
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09.06.2026 18:29 Ответить
Зегевара ведет "переговоры" через СМИ. Есть мнение, шо через Абрамовича передавалось нечто иное.
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09.06.2026 17:39 Ответить
Якщо на лінії розмежування не буде розгорнуто місії міжнародних гарантів та відповідного моніторингу, окупаційні війська РФ можуть порушити домовленості та просунутися вперед на 20 кілометрів в деяких частинах України, зауважив він. (((Зараз усі наші партнери відзначають, що позиції України на фронті значно міцніші, а отже, і підходи в дипломатії, заради активізації якої зараз працюємо, мають виходити саме із цього", - йдеться в повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/v4007528Ось таку куйню несуть "зелені", на вуха українського народу
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09.06.2026 17:39 Ответить
Сліпому ОБСЄ знову роботу шукають.
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09.06.2026 17:40 Ответить
Мабуть це пише судячи у палаючому танку, на тілі загиблого товариша з 95 кварталу. Чимось Афганістан нагадує
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09.06.2026 17:40 Ответить
Через Абрамовича уже ведуться неформальні перемовини з пуйлом
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09.06.2026 17:41 Ответить
Щось какаду сьогодні розбазікався.
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09.06.2026 17:45 Ответить
Тому що на фронті дупа.
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09.06.2026 18:15 Ответить
Так це ж було вже: Європа роками обіцяла підготувати гарантії, а зійшлись на тому що жодних гарантій поки йде війна надати не можуть, і коли війна закінчиться - то відправлять десяток інструкторів у Львів та Ужгород.
Тепер після зустрічі в Лондоні вирішили прокрутити ту ж саму пластинку, а там вже осінь, пережити зиму, ну і все по колу.
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09.06.2026 17:48 Ответить
А чого ж відмовлятися від цієї стратегії, якщо вона так гарно працює? Схема робоча - дикі орки як були на відстані від прекрасних ельфів, так і є. От і далі будуть)
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09.06.2026 17:50 Ответить
зелена зашкварена чудо юдо гніда в паниці продовжує шукати притулок!!!
всі про абрамовича тут шуткують?
моя думка, що гундосий вмовляв свого соплємєнніка по роду, гдє би схороніца....
може в лондоні?
квартирка там вже є.....
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09.06.2026 17:55 Ответить
Лондон не підійде, попри те що він вже має свою гостьову кімнату у Букенгемському палаці. Є одне безпечне місце, але треба якось Іванку відбити у Кушнера і свою скумбрію комусь сплавити.
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09.06.2026 18:09 Ответить
В Ліссабоні.

абрам же зараз "партугальскій єврєй". З Біробіджана
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09.06.2026 18:16 Ответить
Одно и тоже мусолят пятый год. Где ракеты, ишак хрипатый?
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09.06.2026 18:17 Ответить
Зєлєнскій ідіот. Україна не має союзників. Жодна країна не стоїть з нами поряд і не воює разом з нами в спільній війні. Війна тільки наша. У нас є лише фінансисти які дають нам в борг за те що ми вбиваємо кацапню поки вони в своїх країнах переозброюються. Які гарантії може дати кредитор? Він буде захищати не Україну і українців, а свої інвестиції. Щоб повернути борг достатньо пів України. Припинення вогню без деокупації всієї України означатиме легітимізацію окупації і повторний напад для повної і остаточної окупації і перетворення України в колонію **********. Гарантами вважалися британці, американці та кацапи. Британці політкоректно співчувають, а американці з кацапами вже в унісон вимагають капітуляції. Стати нашим союзником і вступити в війну не хоче ніхто. Дивлячись на корупційні скандали зєлєнского ніхто не хоче мати з ним справу. Перше що нам необхідно щоб якось змінити ситуацію це відсторонення зеленої банди корупціонерів від влади. Якщо легітимний спосіб не буде знайдено то залишається хвороба, каліцтво або смерть корумпованого придурка.
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09.06.2026 18:48 Ответить
 
 