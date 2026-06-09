Никаких условий для перемирия без гарантий и мониторинга прекращения огня, - Зеленский
Первым шагом на пути к прекращению российской агрессии должно стать полное и безоговорочное прекращение огня. В то же время любая пауза в боевых действиях сопряжена с военными рисками, если она не будет подкреплена международным мониторингом и четкими гарантиями безопасности со стороны ведущих мировых держав.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом, передает Цензор.НЕТ.
"Зоны тишины" и угроза продвижения оккупантов
Глава государства признал, что прекращение огня является чрезвычайно сложным техническим и политическим процессом. При отсутствии действенных контролирующих механизмов Россия гарантированно попытается использовать режим тишины для улучшения собственного тактического положения на линии фронта.
Военный риск: Зеленский обратил внимание на наличие так называемых "килзон" (зон поражения) глубиной 20, 30 или 40 километров.
Если на линии разграничения не будет развернута миссия международных гарантов и соответствующий мониторинг, оккупационные войска РФ могут нарушить договоренности и продвинуться вперед на 20 километров в некоторых частях Украины, отметил он.
"Это большой риск. Поэтому мы и говорим: никаких условий для прекращения огня. Идеальное решение в мирных переговорах – срочно закончить войну. Хотя бы первый шаг сделать – безусловное полное прекращение огня. Это важно", – подчеркнул президент.
Четырехсторонний формат лидеров
По мнению Зеленского, для принятия эффективного и безопасного решения о прекращении огня необходима организация встречи на высшем уровне.
Оптимальная архитектура будущих переговоров должна включать четыре ключевые стороны:
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Украина (как жертва агрессии);
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Россия (как страна-агрессор);
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Европа (как гарант региональной безопасности);
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Соединенные Штаты Америки (как стратегический глобальный союзник).
Украинский лидер подчеркнул, что со стороны Киева есть абсолютная политическая воля к дипломатическому урегулированию на справедливых началах. В то же время Кремль до сих пор не продемонстрировал ни малейшего реального желания прекратить кровопролитие.
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Тепер після зустрічі в Лондоні вирішили прокрутити ту ж саму пластинку, а там вже осінь, пережити зиму, ну і все по колу.
всі про абрамовича тут шуткують?
моя думка, що гундосий вмовляв свого соплємєнніка по роду, гдє би схороніца....
може в лондоні?
квартирка там вже є.....
абрам же зараз "партугальскій єврєй".
З Біробіджана