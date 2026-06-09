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Новости Членство Украины в НАТО
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Европа не может защитить себя без Украины, а это означает, что Украина должна быть в НАТО, - Зеленский

Зеленский считает, что Украина должна быть в НАТО для безопасности Европы

Президент Владимир Зеленский считает, что для защиты Европы Украина должна стать членом НАТО.

Об этом глава государства заявил во время общения с СМИ вместе с лидерами стран Северной Европы и Балтии, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Европа сильнее всего, когда европейцы действуют вместе, а не разрозненно. ... Мы остаемся на регулярном контакте с Соединенными Штатами. Мы вместе готовимся к саммитам ЕС и НАТО, а также к саммиту G7. Все это может принести реальные результаты.

Как сказал сегодня один из партнеров: "Европа не может защитить себя без Украины". И это означает, что Украина должна быть в НАТО", - сказал президент.

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Также Зеленский обозначил три ключевых приоритета.

"Первое. Сделать дипломатию более активной. Мы обсудили, как это можно сделать.

Второе. Предоставить Украине ПВО и усилить наше сотрудничество, чтобы сделать Европу сильнее. Я благодарен всем странам, которые вкладываются в нашу программу PURL. 

Также мы обсудили наши европейские решения и нашу совместную работу, чтобы увеличить производственные мощности ПВО, развитие европейских противоракетных систем и расширение производства в Европе.

Третье. Важные встречи в рамках ЕС приближаются, я благодарен всем партнерам за поддержку Украины. Пора открывать все кластеры. Все готово и нет никаких причин откладывать это", - добавил президент.

Также он поблагодарил европейских партнеров за готовность продлить санкции против России.

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Автор: 

Европа (2439) Зеленский Владимир (24450) НАТО (10675)
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Топ комментарии
+4
Да задовбав ти вже всіх ,це не Україні а країнам НАТО вирішувати чи приймати Україну до НАТО.
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09.06.2026 17:20 Ответить
+1
Як зробим ядерку - одразу приймуть в нато
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09.06.2026 17:22 Ответить
+1
НАТО само себе не могло захисти до виборів Трампа, а зараз воно, взагалі, де-факто не існує.
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09.06.2026 17:27 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Да задовбав ти вже всіх ,це не Україні а країнам НАТО вирішувати чи приймати Україну до НАТО.
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09.06.2026 17:20 Ответить
Як зробим ядерку - одразу приймуть в нато
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09.06.2026 17:22 Ответить
А гроші де на це візьмемо ,знов побіжимо до європейців клянчити ?
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09.06.2026 17:29 Ответить
Гроші в ахметова і каломойші з пінчуком і суркісом. Всіх до стінки
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09.06.2026 17:31 Ответить
Тобі видніше, мабуть в Європі з тобою радяться
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09.06.2026 17:35 Ответить
Дадуть гроші ,доженуть і ще раз дадуть.
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09.06.2026 17:35 Ответить
Або НАТО прийняти в Україну
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09.06.2026 17:25 Ответить
«Європа не може захистити себе без України,» Вова, не скромнічай - кажи що без тебе Європа не зможе захистити себе. Зєля побачив, що Трамп забирає американські війська і хоче скористатися можливістю.
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09.06.2026 17:27 Ответить
НАТО само себе не могло захисти до виборів Трампа, а зараз воно, взагалі, де-факто не існує.
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09.06.2026 17:27 Ответить
Це тобі трампонутий розповів
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09.06.2026 17:31 Ответить
Европа ,разумеется, не может. Вот и приходится поставлять Украине все, от патронов до авиации.
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09.06.2026 17:28 Ответить
Україна не може захистити себе від потужних хабарників, і в НАТО це розуміють
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09.06.2026 17:30 Ответить
"Дайте грошви. І пропіарте, щоб лохторат повірив, що я виграю вибори."
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09.06.2026 17:33 Ответить
Пригадую, як він заперечував членство України в НАТО та в Євросоюзі, мовляв, нас туди не запрошують. Його дослівне «Я ніколи не йду в гості, якщо мене не кличуть» з 2019-по вересень 2022-го стали дороговказом для чинної української влади.

А тепер, бач, напрошується "Україна має бути в НАТО і негайно"...
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09.06.2026 17:34 Ответить
Європа не може захистити себе без України, а це можливо означає, закулісні домовленості Європи з куйлом,що він не буде нападати на Європу .якщо Україна буде ним окупована
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09.06.2026 17:35 Ответить
От, зранку про ЄС говорили, а вечером про НАТО
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09.06.2026 17:38 Ответить
вірна прикмета, що о півночі говоритимуть, що вже прийняли і туди і туди )
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09.06.2026 17:49 Ответить
Ой який же ти піськограй і уклоніст грізний "палководець" став
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09.06.2026 17:47 Ответить
Як же ти вже заїбав... За 7 років перешкоджань у всіх галузях, ти не зробив ні одної доброї справи, крім геноциду українського народу і України.
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09.06.2026 17:51 Ответить
Это чистая правда. У них даже нет армий.
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09.06.2026 17:54 Ответить
Ніби на п'ятому році ніхто не бачить, що дуже гарно працює й така схема - Україна не в НАТО, а Європу захищає)
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09.06.2026 17:56 Ответить
І чому він досі не в НАТО?
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09.06.2026 18:29 Ответить
 
 