Европа не может защитить себя без Украины, а это означает, что Украина должна быть в НАТО, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что для защиты Европы Украина должна стать членом НАТО.
Об этом глава государства заявил во время общения с СМИ вместе с лидерами стран Северной Европы и Балтии, передает Цензор.НЕТ.
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"Европа сильнее всего, когда европейцы действуют вместе, а не разрозненно. ... Мы остаемся на регулярном контакте с Соединенными Штатами. Мы вместе готовимся к саммитам ЕС и НАТО, а также к саммиту G7. Все это может принести реальные результаты.
Как сказал сегодня один из партнеров: "Европа не может защитить себя без Украины". И это означает, что Украина должна быть в НАТО", - сказал президент.
Также Зеленский обозначил три ключевых приоритета.
"Первое. Сделать дипломатию более активной. Мы обсудили, как это можно сделать.
Второе. Предоставить Украине ПВО и усилить наше сотрудничество, чтобы сделать Европу сильнее. Я благодарен всем странам, которые вкладываются в нашу программу PURL.
Также мы обсудили наши европейские решения и нашу совместную работу, чтобы увеличить производственные мощности ПВО, развитие европейских противоракетных систем и расширение производства в Европе.
Третье. Важные встречи в рамках ЕС приближаются, я благодарен всем партнерам за поддержку Украины. Пора открывать все кластеры. Все готово и нет никаких причин откладывать это", - добавил президент.
Также он поблагодарил европейских партнеров за готовность продлить санкции против России.
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А тепер, бач, напрошується "Україна має бути в НАТО і негайно"...