Россия ежемесячно теряет до 24 тысяч военных убитыми, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия ежемесячно теряет более 30 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил в интервью The Guardian.

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По словам Зеленского, из общего количества потерь 23–24 тысячи российских военных ежемесячно составляют безвозвратные потери.

Остальные солдаты, которым удается выжить, получают тяжелые ранения, что зачастую делает невозможным их возвращение к полноценной службе.

Президент также отметил, что реальный масштаб потерь российской армии может быть даже больше.

Они не выиграют войну

Зеленский подчеркнул, что такие показатели свидетельствуют о высокой цене, которую Россия платит за продолжение боевых действий.

"В целом, это очень большая цифра. Это означает, что они не выиграют войну", – сказал президент Украины.

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