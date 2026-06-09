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Новости Потери врага Ликвидация российских окукпантов
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Россия ежемесячно теряет до 24 тысяч военных убитыми, - Зеленский

Зеленский назвал ежемесячные потери российской армии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия ежемесячно теряет более 30 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил в интервью The Guardian.

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По словам Зеленского, из общего количества потерь 23–24 тысячи российских военных ежемесячно составляют безвозвратные потери.

Остальные солдаты, которым удается выжить, получают тяжелые ранения, что зачастую делает невозможным их возвращение к полноценной службе.

Президент также отметил, что реальный масштаб потерь российской армии может быть даже больше.

Они не выиграют войну

Зеленский подчеркнул, что такие показатели свидетельствуют о высокой цене, которую Россия платит за продолжение боевых действий.

"В целом, это очень большая цифра. Это означает, что они не выиграют войну", – сказал президент Украины.

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Автор: 

армия РФ (23014) Зеленский Владимир (24450) ликвидация (4399)
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Топ комментарии
+4
Скільки Україна щомісяця втрачає? Які загальні втрати України (не рашки) з 22 року? Чому в 23 році ти казав що загальні втрати України 85000 а на початку 26 року 55000?! Де ще 25000 ділося? Хтось мабуть забрехався по самі вуха.
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09.06.2026 11:49 Ответить
+3
А скільки втрачає Україна? - ось це головне питання. чого ти за тих переймаєшся?
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09.06.2026 11:51 Ответить
+1
Підтягнуть свіжих - в Констаху влазять і обходять - оце біда
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09.06.2026 11:48 Ответить
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Підтягнуть свіжих - в Констаху влазять і обходять - оце біда
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09.06.2026 11:48 Ответить
Скільки Україна щомісяця втрачає? Які загальні втрати України (не рашки) з 22 року? Чому в 23 році ти казав що загальні втрати України 85000 а на початку 26 року 55000?! Де ще 25000 ділося? Хтось мабуть забрехався по самі вуха.
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09.06.2026 11:49 Ответить
А скільки втрачає Україна? - ось це головне питання. чого ти за тих переймаєшся?
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09.06.2026 11:51 Ответить
А у нас бусифікують щомісяця 30 тисяч. Але численість армії не змінюється.
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09.06.2026 11:54 Ответить
Порція копіуму від потужного лідора отримана. Дякуємо лідору!
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09.06.2026 11:52 Ответить
Це взагалі нічого не означає, просто цифра. Значення має співвідношення мобілізаційного потенціалу, втрат і поновлення. Тоді можна робити якісь висновки. А так це просто тяп-ляп
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09.06.2026 11:54 Ответить
их полная тайга немытых бурятов
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09.06.2026 12:02 Ответить
Який великий політик і ще "більший" воїн, знаючий скільки ворога гине щомісяця. А скільки гине наших хлопців і дівчат? Скільки гине цивільних, яким ти обіцяв "зелену країну мрій", але розмінував Чорнгар і акваторію Азорвського моря, відвів війська, щоб ворог без проблем дістався до великих міст, захопив південь і наносив удари ракетами, дронами і КАБами? Гроші на наші ракети, КАБи і захисні споруди Найвеличніший Лідор закатав в асфальт. А сьогодні і кожного дня озвучує відоси, в яких тільки гарні новини і брехливі новини, про правду ні слова.
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09.06.2026 12:12 Ответить
Любой адекватный человек, учитывая особенности и ньюансы этой войны, понимает что потери с обеих сторон +/- равны, и на текущий момент составляют около миллиона с каждой из сторон.
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09.06.2026 12:21 Ответить
Ось ти дійсно неадекватний
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09.06.2026 12:48 Ответить
 
 