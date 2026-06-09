Росія щомісяця втрачає до 24 тисяч військових убитими, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія щомісяця втрачає понад 30 тисяч військових убитими та пораненими.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив в інтерв'ю The Guardian.

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За словами Зеленського, із загальної кількості втрат 23–24 тисячі російських військових щомісяця становлять безповоротні втрати.

Інші солдати, яким вдається вижити, отримують важкі поранення, що часто унеможливлює їхнє повернення до повноцінної служби.

Президент також зауважив, що реальний масштаб втрат російської армії може бути навіть більшим.

Вони не виграють війну

Зеленський наголосив, що такі показники свідчать про високу ціну, яку Росія платить за продовження бойових дій.

"Загалом, це дуже велика цифра. Це означає, що вони не виграють війну", – сказав президент України.

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