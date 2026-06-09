УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11075 відвідувачів онлайн
Новини Втрати ворога Ліквідація російських окупантів
646 10

Росія щомісяця втрачає до 24 тисяч військових убитими, - Зеленський

Зеленський назвав щомісячні втрати російської армії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія щомісяця втрачає понад 30 тисяч військових убитими та пораненими.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив в інтерв'ю The Guardian.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами Зеленського, із загальної кількості втрат 23–24 тисячі російських військових щомісяця становлять безповоротні втрати.

Інші солдати, яким вдається вижити, отримують важкі поранення, що часто унеможливлює їхнє повернення до повноцінної служби.

Президент також зауважив, що реальний масштаб втрат російської армії може бути навіть більшим.

Вони не виграють війну

Зеленський наголосив, що такі показники свідчать про високу ціну, яку Росія платить за продовження бойових дій.

"Загалом, це дуже велика цифра. Це означає, що вони не виграють війну", – сказав президент України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони подвоїли кількість ударів на відстані понад 50 км, - Федоров

Автор: 

армія рф (21231) Зеленський Володимир (27976) ліквідація (4784)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Скільки Україна щомісяця втрачає? Які загальні втрати України (не рашки) з 22 року? Чому в 23 році ти казав що загальні втрати України 85000 а на початку 26 року 55000?! Де ще 25000 ділося? Хтось мабуть забрехався по самі вуха.
показати весь коментар
09.06.2026 11:49 Відповісти
+3
А скільки втрачає Україна? - ось це головне питання. чого ти за тих переймаєшся?
показати весь коментар
09.06.2026 11:51 Відповісти
+1
Підтягнуть свіжих - в Констаху влазять і обходять - оце біда
показати весь коментар
09.06.2026 11:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Підтягнуть свіжих - в Констаху влазять і обходять - оце біда
показати весь коментар
09.06.2026 11:48 Відповісти
Скільки Україна щомісяця втрачає? Які загальні втрати України (не рашки) з 22 року? Чому в 23 році ти казав що загальні втрати України 85000 а на початку 26 року 55000?! Де ще 25000 ділося? Хтось мабуть забрехався по самі вуха.
показати весь коментар
09.06.2026 11:49 Відповісти
А скільки втрачає Україна? - ось це головне питання. чого ти за тих переймаєшся?
показати весь коментар
09.06.2026 11:51 Відповісти
А у нас бусифікують щомісяця 30 тисяч. Але численість армії не змінюється.
показати весь коментар
09.06.2026 11:54 Відповісти
Порція копіуму від потужного лідора отримана. Дякуємо лідору!
показати весь коментар
09.06.2026 11:52 Відповісти
Це взагалі нічого не означає, просто цифра. Значення має співвідношення мобілізаційного потенціалу, втрат і поновлення. Тоді можна робити якісь висновки. А так це просто тяп-ляп
показати весь коментар
09.06.2026 11:54 Відповісти
их полная тайга немытых бурятов
показати весь коментар
09.06.2026 12:02 Відповісти
Який великий політик і ще "більший" воїн, знаючий скільки ворога гине щомісяця. А скільки гине наших хлопців і дівчат? Скільки гине цивільних, яким ти обіцяв "зелену країну мрій", але розмінував Чорнгар і акваторію Азорвського моря, відвів війська, щоб ворог без проблем дістався до великих міст, захопив південь і наносив удари ракетами, дронами і КАБами? Гроші на наші ракети, КАБи і захисні споруди Найвеличніший Лідор закатав в асфальт. А сьогодні і кожного дня озвучує відоси, в яких тільки гарні новини і брехливі новини, про правду ні слова.
показати весь коментар
09.06.2026 12:12 Відповісти
Любой адекватный человек, учитывая особенности и ньюансы этой войны, понимает что потери с обеих сторон +/- равны, и на текущий момент составляют около миллиона с каждой из сторон.
показати весь коментар
09.06.2026 12:21 Відповісти
Ось ти дійсно неадекватний
показати весь коментар
09.06.2026 12:48 Відповісти
 
 