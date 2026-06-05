Сили оборони подвоїли кількість ударів на відстані понад 50 км, - Федоров

У травні кількість ударів Сил оборони по ворогу на відстані понад 50 км від лінії боєзіткнення зросла вдвічі.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, розповідаючи про результати "єБалів" за травень, інформує Цензор.НЕТ.

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Втрати ворога

"За місяць Сили оборони ліквідували або важко поранили 31 530 російських військових. Дедалі більше їх помирає за кілометри від наших позицій, і кожна з цих втрат верифікована на відео", - розповів очільник відомства.

Удари по ворожих цілях

Також Сили оборони масштабують удари по цілях на відстані 20–150 км.

Крім того, вдвічі зросла кількість уражень ворожих цілей на відстані понад 50 км від ЛБЗ. Також маємо рекордні показники зі знищення автомобільної та мототехніки ворога.

"Бʼємо по тому, що забезпечує російський наступ. Знищення логістики, транспорту та складів змушує ворога витрачати ресурси на виживання замість просування вперед", - зазначив міністр.

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Захист неба

Також Федоров розповів, що у травні Сили оборони збили рекордну кількість Shahed. Попри те що ворог запустив понад 10 тисяч ударних дронів — на 25% більше, ніж у квітні, — кількість збиттів зросла на 50%.

Важливу роль у цьому результаті відіграють дрони-перехоплювачі, зауважує міністр.

Роботизація операцій на фронті

"Паралельно продовжуємо роботизувати передній край. За місяць наші військові виконали більш як 14 000 логістичних та евакуаційних місій за допомогою НРК. Це в середньому 455 місій щодня, під час яких небезпечну роботу виконували роботи, а не люди", - розповів глава Міноборони.

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