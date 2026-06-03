Втрати російської армії сягають до 35 тисяч щомісяця, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у травні російські війська майже не досягли значущих результатів на полі бою, а втрати армії РФ становлять від 30 до 35 тисяч військових щомісяця.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні глави держави до учасників засідання Ради Україна – НАТО в Києві.

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Ситуація на фронті та оцінка втрат РФ

За словами президента, українські сили утримують міцні позиції на фронті та поступово повертають окуповані території. Він наголосив, що у травні Росія не досягла суттєвих результатів на полі бою.

"Ви всі бачите, що позиції України на фронті міцні й що ми поступово повертаємо окуповану територію. У травні Росія майже не досягла жодних значущих результатів на полі бою. І це має значення", – зазначив Зеленський.

Окремо глава держави повідомив про втрати російської армії. За його словами, щомісяця вони становлять 30–35 тисяч військових, і значна частина цих втрат є безповоротною.

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Удари по логістиці та вплив на Росію

Зеленський також відзначив результати українських ударів по російській логістиці та військовій інфраструктурі. За його словами, це призвело до серйозних проблем для РФ.

Президент заявив, що Росія стикається з дефіцитом пального на тимчасово окупованих територіях і в центральних регіонах, а також із порушенням логістичних процесів.

Він підкреслив, що такий тиск змушує Росію робити складний вибір між продовженням війни та пошуком дипломатичного рішення.

Також Зеленський подякував партнерам за підтримку та наголосив на необхідності подальшого зміцнення обороноздатності України.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що готовий до прямих переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним, щоб завершити війну.