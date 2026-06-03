РФ має спроможність виробляти близько 120 балістичних ракет щомісяця, - Зеленський

Росія має спроможність виробляти близько 120 балістичних ракет щомісяця. Країна-агресор також виготовляє інші типи ракет, що означає кілька масштабних масованих атак на додачу до постійного ракетного терору.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час звернення до учасників засідання Ради Україна – НАТО в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Спроможність ворога виробляти ракети

"Росія має спроможність виробляти близько 120 балістичних ракет щомісяця. І це лише балістичні ракети. Росія також виробляє інші типи ракет. Це означає, що кожного місяця вони можуть здійснювати кілька масштабних масованих атак на додачу до постійного ракетного терору, який вони вже здійснюють. Очевидно, що це найбільша загроза, з якою ми зараз стикаємося", - сказав глава держави.

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Вчорашній обстріл

Президент нагадав, що вчора 2 червня внаслідок масованої атаки Росія вбила 23 людини в нашій країні, серед них були діти.

"Росіяни застосували велику кількість дронів – понад 650 протягом ночі й ще близько 100 протягом дня. Але найнебезпечнішою загрозою, звичайно, є ракети", - сказав Зеленський.

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