РФ має спроможність виробляти близько 120 балістичних ракет щомісяця, - Зеленський
Росія має спроможність виробляти близько 120 балістичних ракет щомісяця. Країна-агресор також виготовляє інші типи ракет, що означає кілька масштабних масованих атак на додачу до постійного ракетного терору.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час звернення до учасників засідання Ради Україна – НАТО в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ.
Спроможність ворога виробляти ракети
"Росія має спроможність виробляти близько 120 балістичних ракет щомісяця. І це лише балістичні ракети. Росія також виробляє інші типи ракет. Це означає, що кожного місяця вони можуть здійснювати кілька масштабних масованих атак на додачу до постійного ракетного терору, який вони вже здійснюють. Очевидно, що це найбільша загроза, з якою ми зараз стикаємося", - сказав глава держави.
Вчорашній обстріл
Президент нагадав, що вчора 2 червня внаслідок масованої атаки Росія вбила 23 людини в нашій країні, серед них були діти.
"Росіяни застосували велику кількість дронів – понад 650 протягом ночі й ще близько 100 протягом дня. Але найнебезпечнішою загрозою, звичайно, є ракети", - сказав Зеленський.
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"за Пороха" - то не секта, а образ критичного мислення.
в тебе не те, що критичного, в тебе ніякого мислення не спостерігається
З такою риторикою, він потролив занадто жирно, що нібито "за Пороха"г"олосував ", це факт.
Тобто 250 ракет у місяць...
ІПСОй занімаєтесь, шоб раз'єдініть єдність народу і 5-6 ефективних менеджерів ?
Мстислав Банік - Заступник Міністра оборони України
Колись давно в кращі фінансові часи один мій знайомий розказував мені, що кожного дня має можливість з'їдати банку червоної ікри, на що я йому відповів, що він має можливість, а я реально з'їдаю
Друге у них поставки з Китаю та Індії, і навіть наші союзники чехи продали оркам високоточні ЧПУ станки.
Не чехи і не китайці не фінансували нашу балістичну програму.
Зеленський не фінансував нашу балістичну програму
А ракети на Одесу і Миколаїв з Херсоном летять не з Курська і Бєлгорода, а саме з Криму.
Відстань від Чонгару до Севастополя по прямій - 180 км
А когда он занимается президентскими делами?
так що тепер ***** скільки рашист виробляє ракет .Головне що від тепер ,в Україні ні "фламінгів" ні грошей.залишився "зелений звіздобол"
росія: виробляє, запускає, застосовує.
Україна: планує, заявляє, висловлює намір, шукає кошти, звертається за допомогою.
Але... чомусь НЕ ВИРОБЛЯЄ!
"«Два-три рази, і вони закінчаться взагалі» - Буданов про те, скільки ракет має Росія для масованих ударів по Україні"
26 грудня 2022
" ..... «Тієї кількості ракет, яка залишилась - якщо взяти суто математично їхні розрахунки, - вистачить із їхньою інтенсивністю в залпі в середньому 70-75 ракет на два-три рази. І в принципі вони закінчаться взагалі. Цей проміжок часу обумовлений виключно однією проблемою: швидкоплинне скорочення ракетного арсеналу РФ. Їхня промисловість не здатна покрити ту кількість, яку вони витрачають. Попри всі їхні намагання - це нереально», - заявив Буданов в інтерв'ю ..."
https://www.radiosvoboda.org/a/news-budanov-rosia-rakety/32193825.html