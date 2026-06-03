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Новини Виробництво балістичних ракет у Росії
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РФ має спроможність виробляти близько 120 балістичних ракет щомісяця, - Зеленський

Зеленський озвучив обсяги виробництва балістичних ракет у Росії

Росія має спроможність виробляти близько 120 балістичних ракет щомісяця. Країна-агресор також виготовляє інші типи ракет, що означає кілька масштабних масованих атак на додачу до постійного ракетного терору.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час звернення до учасників засідання Ради Україна – НАТО в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Спроможність ворога виробляти ракети 

"Росія має спроможність виробляти близько 120 балістичних ракет щомісяця. І це лише балістичні ракети. Росія також виробляє інші типи ракет. Це означає, що кожного місяця вони можуть здійснювати кілька масштабних масованих атак на додачу до постійного ракетного терору, який вони вже здійснюють. Очевидно, що це найбільша загроза, з якою ми зараз стикаємося", - сказав глава держави.

Читайте також: На озброєнні у Росії перебуває 3-4 ракети "Орєшнік", - СЗР

Вчорашній обстріл

Президент нагадав, що вчора 2 червня внаслідок масованої атаки Росія вбила 23 людини в нашій країні, серед них були діти.

"Росіяни застосували велику кількість дронів – понад 650 протягом ночі й ще близько 100 протягом дня. Але найнебезпечнішою загрозою, звичайно, є ракети", - сказав Зеленський.

Читайте також: РФ виробляє до 60 ракет "Іскандер" щомісяця, - ГУР

Автор: 

Зеленський Володимир (27909) росія (70276) балістичні ракети (601)
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Топ коментарі
+9
Фігня! Нам же він обіцяв 3000 фламінгів на рік !?
Тобто 250 ракет у місяць...
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03.06.2026 20:19 Відповісти
+9
Україна може виробляти 3000 фламінго.зеленський,але чомусь не виробляє,а грошики пішли за фламінгамт
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03.06.2026 20:21 Відповісти
+7
Україна може наймати 1200 мусульман для підрива метро москви щомісяця
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03.06.2026 20:15 Відповісти
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Україна може наймати 1200 мусульман для підрива метро москви щомісяця
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03.06.2026 20:15 Відповісти
За Зе голосував?
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03.06.2026 20:19 Відповісти
це звучить як втопився на пожежі.

"за Пороха" - то не секта, а образ критичного мислення.

в тебе не те, що критичного, в тебе ніякого мислення не спостерігається
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03.06.2026 20:30 Відповісти
а по кому треба оцінювати ? По Міндічу ?
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03.06.2026 20:32 Відповісти
ти, коли зустрічаєш людину, її зріст по собі оцінюєш чи витягаєш з кишені рулєтку і його міряєш ?
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03.06.2026 20:45 Відповісти
по риториці, стосовно держави, то московит цей дмітрій однозначно.
З такою риторикою, він потролив занадто жирно, що нібито "за Пороха"г"олосував ", це факт.
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03.06.2026 20:43 Відповісти
Monsev, може розкажеш як?
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03.06.2026 20:19 Відповісти
Свинець в твою макітру задовольнить твій компроміс гнида кацапська?
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03.06.2026 20:28 Відповісти
Ну ти ж падло хочеш компромісу. Я тобі як варіант запропонував компроміс який пропонують твої кацапи. А саме повне захоплення України, знищення всіх українців і історії України. А лояльних до Сосії рекрутувати в рашистську арміє для подальшої війни з НАТО. Це заміть не я придумав, а це взято з пабліків рашистських воєнкорів і політтехнологів.
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03.06.2026 20:33 Відповісти
В тебе кокошник зі сраки стирчить, кислобздію.
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03.06.2026 20:21 Відповісти
Якщо всрався, валянку, то хоч не розмазуй. Де таких тупих набирають?
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03.06.2026 20:27 Відповісти
Кацапсятиною смердиш за кілометр
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03.06.2026 20:23 Відповісти
Цель войны не в этом. В том виде в котором эта война идёт, она пока что полностью выполняет свою функцию.
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03.06.2026 21:21 Відповісти
Ну ,а Україна 7 в місяць.Нє?
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03.06.2026 20:19 Відповісти
Фігня! Нам же він обіцяв 3000 фламінгів на рік !?
Тобто 250 ракет у місяць...
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03.06.2026 20:19 Відповісти
Це тільки ''фламінго'', а можете уявити про кількість інших ракет, про які брехав Зе наріду. І саме страшно, що є дебіли,тяжкі в це вірять. А це означає, що є кому брехати і це буде продовжуватися і далі.
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03.06.2026 20:51 Відповісти
Скільки балістичних ракет щомісячно випускає Україна?
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03.06.2026 20:20 Відповісти
ну вот зачєм вы вносітє вопросы по крємльовскому наратіву ?

ІПСОй занімаєтесь, шоб раз'єдініть єдність народу і 5-6 ефективних менеджерів ?
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03.06.2026 20:27 Відповісти
Вся проблема в єдності, саме Зеленський поділив країну на бідних і багатих, на заброньованих та зобов'язаних, на трактористів і прокурорів... тепер надскладна ситуація, бо війна триває.
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03.06.2026 20:20 Відповісти
це на сьогодні, а що буде через рік-два?
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03.06.2026 20:20 Відповісти
через рік-два вони будуть виробляти тисячу в місяць, а ми ніх не будем виробляти, зате будемо мати можливість виробляти вдесятеро більше
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03.06.2026 20:25 Відповісти
А деж хламінго?
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03.06.2026 20:20 Відповісти
В потужного в офшорах і по хмарафону
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03.06.2026 21:18 Відповісти
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03.06.2026 21:20 Відповісти
Україна може виробляти 3000 фламінго.зеленський,але чомусь не виробляє,а грошики пішли за фламінгамт
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03.06.2026 20:21 Відповісти
Наша промисловість має унікальні виробничі потужності й здатна випускати до 20 мільйонів дронів щорічно, а також тисячі ракет для глибоких ударів та протиповітряної оборони.

Мстислав Банік - Заступник Міністра оборони України

Колись давно в кращі фінансові часи один мій знайомий розказував мені, що кожного дня має можливість з'їдати банку червоної ікри, на що я йому відповів, що він має можливість, а я реально з'їдаю
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03.06.2026 20:22 Відповісти
Наразі влада потужно балаболить і ще потужніше випускає чиновників з награбованим. Поки ніоднієї ракети не зробили але можуть тисячі. Для початку хоча б на 10 місяць вийшли що реально досягають цілі.
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03.06.2026 20:28 Відповісти
Так на ютюбканалах різношорстні блоХЕРи та на мараХВоні вже третій рік патякають, що у підарашки ось-ось закінчуться ракети та техніка. Шо-то не сходіЦЦА...
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03.06.2026 20:23 Відповісти
Тільки через Україну орки прокачують нафти на 200 Іскандерів чому у них мають завершуватись ракети.

Друге у них поставки з Китаю та Індії, і навіть наші союзники чехи продали оркам високоточні ЧПУ станки.
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03.06.2026 20:30 Відповісти
зате наші розмінували Чонгар і не фінансували три роки до великої війни власну балістичну програму.

Не чехи і не китайці не фінансували нашу балістичну програму.

Зеленський не фінансував нашу балістичну програму
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03.06.2026 20:35 Відповісти
Задовбали ви вже своїм Чонгаром. Ракети та шахеди летять не з Чонгара, а з курська, таганрога, бєлгорода, курська та т.і. Навіть припустимо, що не окупувалаб кацапня половину Запоріжської та Херсонської областей то шо, ракети та шахеди б не летіли. Так, був пройоб і великий про***, а може і диверсія, нехай над цим працюють слідчі. Але сталося так як сталося і треба з цим щось робити зараз, а не постійно кричати якби та шо треба було робити. Робити треба зараз і хлопці роблять все що можливе, навіть більше. Дякувати їм за це та всіляко допомагати хто чим може.
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03.06.2026 20:46 Відповісти
Оті хлопці, які при владі, роблять те саме, що вони робили з Чонгаром. І будуть робити те саме, поки будуть при владі. Вони інакше не вміють і вчитися не хочуть і не здатні

А ракети на Одесу і Миколаїв з Херсоном летять не з Курська і Бєлгорода, а саме з Криму.

Відстань від Чонгару до Севастополя по прямій - 180 км
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03.06.2026 20:51 Відповісти
Так Крим окупований ще з 2014-го. Чого дивуєшся, що летять? Звісно шо летять з Криму і не тільки по Осесі, не будемо перераховувати...
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03.06.2026 20:58 Відповісти
А Сапсаном з Чонгару по Севастополю ?
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03.06.2026 21:12 Відповісти
Адекватне пояснення. Бо "давайте те не згадувати...". Давайте. Нехай підор квартальний і далі зі своїм шоблом продовжує те, що почав з 2019 року, а особливо з Оману. А ми давайте мовчки спостерігати.
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03.06.2026 21:13 Відповісти
Ну так ти ж бачив шо ****** і не тільки творили і творять стосовно нафти з підашаки?
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03.06.2026 20:40 Відповісти
Там ще нажаль гірша ситуація не будемо прокачувати нафту, не буде де пальне купити.
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03.06.2026 20:42 Відповісти
ну прям не Мадярщина, у якої 300 варіантів де купити нафту, а Лесото якесь внутрі Південно-Африканської республіки чи Свазиленд
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03.06.2026 20:47 Відповісти
Так ото ж. Дехто не розуміє, що в Україні зараз пальне не виробляють, ну може десь там мінізаводики і є, але великі НПЗ всі розтрощені, а пальне потрібне, це необхідність виживати. Але дехто не розуміє цього.
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03.06.2026 20:49 Відповісти
Наш пострел успевает посчитать ракеты у нас и в россии.
А когда он занимается президентскими делами?
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03.06.2026 20:25 Відповісти
Задовбав ти своїм скігленням. А ми 3000 фламіндічей зробили, і ще довгих і товстих нептунів і ще різних вундервафель і що? Хай вони нас бояться. Діставай Зеля, покажи що ти зробив за всі роки? Війна закінчиться не тоді коли ти станеш перед Ху'йлом на коліна, атоді коли Ху'йло і його придворні побачать що по моцкві прилітає в 10 разів більше ніж вони можуть по Київу.
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03.06.2026 20:27 Відповісти
"зелений" іпальником "наштампував" куєву тучу "фламінгів",
так що тепер ***** скільки рашист виробляє ракет .Головне що від тепер ,в Україні ні "фламінгів" ні грошей.залишився "зелений звіздобол"
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03.06.2026 20:30 Відповісти
У Зеленського (президента України) новини як завжди:

росія: виробляє, запускає, застосовує.
Україна: планує, заявляє, висловлює намір, шукає кошти, звертається за допомогою.
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03.06.2026 20:30 Відповісти
120 балістики-це мінімум треба мати 120 ПАК-3....
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03.06.2026 20:52 Відповісти
Україна вміє виробляти "Сатану", Р-36М2 («Воєвода») - найдосконалішу балістичну ракету СРСР.
Але... чомусь НЕ ВИРОБЛЯЄ!
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03.06.2026 20:53 Відповісти
А я пам'ятаю 2022 рік, як Арєстовічъ, коли ще був в ОПі і працював на Зєлєнского переконував українцґв, що у кацапів закінчуються ракети, а нові вони виробляти не зможуть, бо санкції. І зі мною тут на Цензорі до срачки сперечався один навіжениф свідок секти зєбілів, що це - правда. І ось тобі на! 120 ракет. На місяць! Де Арєстовічъ? Поверніть його у марахвон! 🤢
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03.06.2026 21:00 Відповісти
Якщо докопуватись до істини, то таки не арестович :

"«Два-три рази, і вони закінчаться взагалі» - Буданов про те, скільки ракет має Росія для масованих ударів по Україні"

26 грудня 2022

" ..... «Тієї кількості ракет, яка залишилась - якщо взяти суто математично їхні розрахунки, - вистачить із їхньою інтенсивністю в залпі в середньому 70-75 ракет на два-три рази. І в принципі вони закінчаться взагалі. Цей проміжок часу обумовлений виключно однією проблемою: швидкоплинне скорочення ракетного арсеналу РФ. Їхня промисловість не здатна покрити ту кількість, яку вони витрачають. Попри всі їхні намагання - це нереально», - заявив Буданов в інтерв'ю ..."

https://www.radiosvoboda.org/a/news-budanov-rosia-rakety/32193825.html
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03.06.2026 22:04 Відповісти
А США щомисячно могут выроблять 80 ракет к ППО "Рэтриот", часть из них пойдёт в Израиль и амеровские базы на Ближнем востоке.
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03.06.2026 21:34 Відповісти
Нихреново они так загибаются.)
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03.06.2026 21:36 Відповісти
 
 