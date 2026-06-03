РФ способна производить около 120 баллистических ракет ежемесячно, — Зеленский
Россия способна производить около 120 баллистических ракет ежемесячно. Страна-агрессор также изготавливает другие типы ракет, что означает несколько масштабных массированных атак в дополнение к постоянному ракетному террору.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время обращения к участникам заседания Совета Украина – НАТО в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.
Способность врага производить ракеты
"Россия способна производить около 120 баллистических ракет ежемесячно. И это только баллистические ракеты. Россия также производит другие типы ракет. Это означает, что каждый месяц они могут осуществлять несколько масштабных массированных атак в дополнение к постоянному ракетному террору, который они уже осуществляют. Очевидно, что это самая большая угроза, с которой мы сейчас сталкиваемся", — сказал глава государства.
Вчерашний обстрел
Президент напомнил, что вчера, 2 июня, вследствие массированной атаки Россия убила 23 человека в нашей стране, среди них были дети.
"Россияне применили большое количество дронов – более 650 в течение ночи и еще около 100 в течение дня. Но самой опасной угрозой, конечно, являются ракеты", – сказал Зеленский.
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"за Пороха" - то не секта, а образ критичного мислення.
в тебе не те, що критичного, в тебе ніякого мислення не спостерігається
З такою риторикою, він потролив занадто жирно, що нібито "за Пороха"г"олосував ", це факт.
Тобто 250 ракет у місяць...
ІПСОй занімаєтесь, шоб раз'єдініть єдність народу і 5-6 ефективних менеджерів ?
Мстислав Банік - Заступник Міністра оборони України
Колись давно в кращі фінансові часи один мій знайомий розказував мені, що кожного дня має можливість з'їдати банку червоної ікри, на що я йому відповів, що він має можливість, а я реально з'їдаю
Друге у них поставки з Китаю та Індії, і навіть наші союзники чехи продали оркам високоточні ЧПУ станки.
Не чехи і не китайці не фінансували нашу балістичну програму.
Зеленський не фінансував нашу балістичну програму
А ракети на Одесу і Миколаїв з Херсоном летять не з Курська і Бєлгорода, а саме з Криму.
Відстань від Чонгару до Севастополя по прямій - 180 км
А когда он занимается президентскими делами?
так що тепер ***** скільки рашист виробляє ракет .Головне що від тепер ,в Україні ні "фламінгів" ні грошей.залишився "зелений звіздобол"
росія: виробляє, запускає, застосовує.
Україна: планує, заявляє, висловлює намір, шукає кошти, звертається за допомогою.
Але... чомусь НЕ ВИРОБЛЯЄ!
"«Два-три рази, і вони закінчаться взагалі» - Буданов про те, скільки ракет має Росія для масованих ударів по Україні"
26 грудня 2022
" ..... «Тієї кількості ракет, яка залишилась - якщо взяти суто математично їхні розрахунки, - вистачить із їхньою інтенсивністю в залпі в середньому 70-75 ракет на два-три рази. І в принципі вони закінчаться взагалі. Цей проміжок часу обумовлений виключно однією проблемою: швидкоплинне скорочення ракетного арсеналу РФ. Їхня промисловість не здатна покрити ту кількість, яку вони витрачають. Попри всі їхні намагання - це нереально», - заявив Буданов в інтерв'ю ..."
https://www.radiosvoboda.org/a/news-budanov-rosia-rakety/32193825.html