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Новости Производство баллистических ракет в России
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РФ способна производить около 120 баллистических ракет ежемесячно, — Зеленский

Зеленский озвучил объемы производства баллистических ракет в России

Россия способна производить около 120 баллистических ракет ежемесячно. Страна-агрессор также изготавливает другие типы ракет, что означает несколько масштабных массированных атак в дополнение к постоянному ракетному террору.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время обращения к участникам заседания Совета Украина – НАТО в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.

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Способность врага производить ракеты 

"Россия способна производить около 120 баллистических ракет ежемесячно. И это только баллистические ракеты. Россия также производит другие типы ракет. Это означает, что каждый месяц они могут осуществлять несколько масштабных массированных атак в дополнение к постоянному ракетному террору, который они уже осуществляют. Очевидно, что это самая большая угроза, с которой мы сейчас сталкиваемся", — сказал глава государства.

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Вчерашний обстрел

Президент напомнил, что вчера, 2 июня, вследствие массированной атаки Россия убила 23 человека в нашей стране, среди них были дети.

"Россияне применили большое количество дронов – более 650 в течение ночи и еще около 100 в течение дня. Но самой опасной угрозой, конечно, являются ракеты", – сказал Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24388) россия (97772) баллистические ракеты (569)
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Топ комментарии
+9
Фігня! Нам же він обіцяв 3000 фламінгів на рік !?
Тобто 250 ракет у місяць...
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03.06.2026 20:19 Ответить
+9
Україна може виробляти 3000 фламінго.зеленський,але чомусь не виробляє,а грошики пішли за фламінгамт
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03.06.2026 20:21 Ответить
+7
Україна може наймати 1200 мусульман для підрива метро москви щомісяця
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03.06.2026 20:15 Ответить
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Україна може наймати 1200 мусульман для підрива метро москви щомісяця
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03.06.2026 20:15 Ответить
За Зе голосував?
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03.06.2026 20:19 Ответить
це звучить як втопився на пожежі.

"за Пороха" - то не секта, а образ критичного мислення.

в тебе не те, що критичного, в тебе ніякого мислення не спостерігається
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03.06.2026 20:30 Ответить
а по кому треба оцінювати ? По Міндічу ?
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03.06.2026 20:32 Ответить
ти, коли зустрічаєш людину, її зріст по собі оцінюєш чи витягаєш з кишені рулєтку і його міряєш ?
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03.06.2026 20:45 Ответить
по риториці, стосовно держави, то московит цей дмітрій однозначно.
З такою риторикою, він потролив занадто жирно, що нібито "за Пороха"г"олосував ", це факт.
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03.06.2026 20:43 Ответить
Monsev, може розкажеш як?
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03.06.2026 20:19 Ответить
Свинець в твою макітру задовольнить твій компроміс гнида кацапська?
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03.06.2026 20:28 Ответить
Ну ти ж падло хочеш компромісу. Я тобі як варіант запропонував компроміс який пропонують твої кацапи. А саме повне захоплення України, знищення всіх українців і історії України. А лояльних до Сосії рекрутувати в рашистську арміє для подальшої війни з НАТО. Це заміть не я придумав, а це взято з пабліків рашистських воєнкорів і політтехнологів.
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03.06.2026 20:33 Ответить
В тебе кокошник зі сраки стирчить, кислобздію.
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03.06.2026 20:21 Ответить
Якщо всрався, валянку, то хоч не розмазуй. Де таких тупих набирають?
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03.06.2026 20:27 Ответить
Кацапсятиною смердиш за кілометр
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03.06.2026 20:23 Ответить
Цель войны не в этом. В том виде в котором эта война идёт, она пока что полностью выполняет свою функцию.
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03.06.2026 21:21 Ответить
Ну ,а Україна 7 в місяць.Нє?
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03.06.2026 20:19 Ответить
Фігня! Нам же він обіцяв 3000 фламінгів на рік !?
Тобто 250 ракет у місяць...
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03.06.2026 20:19 Ответить
Це тільки ''фламінго'', а можете уявити про кількість інших ракет, про які брехав Зе наріду. І саме страшно, що є дебіли,тяжкі в це вірять. А це означає, що є кому брехати і це буде продовжуватися і далі.
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03.06.2026 20:51 Ответить
Скільки балістичних ракет щомісячно випускає Україна?
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03.06.2026 20:20 Ответить
ну вот зачєм вы вносітє вопросы по крємльовскому наратіву ?

ІПСОй занімаєтесь, шоб раз'єдініть єдність народу і 5-6 ефективних менеджерів ?
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03.06.2026 20:27 Ответить
Вся проблема в єдності, саме Зеленський поділив країну на бідних і багатих, на заброньованих та зобов'язаних, на трактористів і прокурорів... тепер надскладна ситуація, бо війна триває.
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03.06.2026 20:20 Ответить
це на сьогодні, а що буде через рік-два?
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03.06.2026 20:20 Ответить
через рік-два вони будуть виробляти тисячу в місяць, а ми ніх не будем виробляти, зате будемо мати можливість виробляти вдесятеро більше
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03.06.2026 20:25 Ответить
А деж хламінго?
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03.06.2026 20:20 Ответить
В потужного в офшорах і по хмарафону
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03.06.2026 21:18 Ответить
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03.06.2026 21:20 Ответить
Україна може виробляти 3000 фламінго.зеленський,але чомусь не виробляє,а грошики пішли за фламінгамт
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03.06.2026 20:21 Ответить
Наша промисловість має унікальні виробничі потужності й здатна випускати до 20 мільйонів дронів щорічно, а також тисячі ракет для глибоких ударів та протиповітряної оборони.

Мстислав Банік - Заступник Міністра оборони України

Колись давно в кращі фінансові часи один мій знайомий розказував мені, що кожного дня має можливість з'їдати банку червоної ікри, на що я йому відповів, що він має можливість, а я реально з'їдаю
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03.06.2026 20:22 Ответить
Наразі влада потужно балаболить і ще потужніше випускає чиновників з награбованим. Поки ніоднієї ракети не зробили але можуть тисячі. Для початку хоча б на 10 місяць вийшли що реально досягають цілі.
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03.06.2026 20:28 Ответить
Так на ютюбканалах різношорстні блоХЕРи та на мараХВоні вже третій рік патякають, що у підарашки ось-ось закінчуться ракети та техніка. Шо-то не сходіЦЦА...
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03.06.2026 20:23 Ответить
Тільки через Україну орки прокачують нафти на 200 Іскандерів чому у них мають завершуватись ракети.

Друге у них поставки з Китаю та Індії, і навіть наші союзники чехи продали оркам високоточні ЧПУ станки.
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03.06.2026 20:30 Ответить
зате наші розмінували Чонгар і не фінансували три роки до великої війни власну балістичну програму.

Не чехи і не китайці не фінансували нашу балістичну програму.

Зеленський не фінансував нашу балістичну програму
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03.06.2026 20:35 Ответить
Задовбали ви вже своїм Чонгаром. Ракети та шахеди летять не з Чонгара, а з курська, таганрога, бєлгорода, курська та т.і. Навіть припустимо, що не окупувалаб кацапня половину Запоріжської та Херсонської областей то шо, ракети та шахеди б не летіли. Так, був пройоб і великий про***, а може і диверсія, нехай над цим працюють слідчі. Але сталося так як сталося і треба з цим щось робити зараз, а не постійно кричати якби та шо треба було робити. Робити треба зараз і хлопці роблять все що можливе, навіть більше. Дякувати їм за це та всіляко допомагати хто чим може.
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03.06.2026 20:46 Ответить
Оті хлопці, які при владі, роблять те саме, що вони робили з Чонгаром. І будуть робити те саме, поки будуть при владі. Вони інакше не вміють і вчитися не хочуть і не здатні

А ракети на Одесу і Миколаїв з Херсоном летять не з Курська і Бєлгорода, а саме з Криму.

Відстань від Чонгару до Севастополя по прямій - 180 км
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03.06.2026 20:51 Ответить
Так Крим окупований ще з 2014-го. Чого дивуєшся, що летять? Звісно шо летять з Криму і не тільки по Осесі, не будемо перераховувати...
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03.06.2026 20:58 Ответить
А Сапсаном з Чонгару по Севастополю ?
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03.06.2026 21:12 Ответить
Адекватне пояснення. Бо "давайте те не згадувати...". Давайте. Нехай підор квартальний і далі зі своїм шоблом продовжує те, що почав з 2019 року, а особливо з Оману. А ми давайте мовчки спостерігати.
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03.06.2026 21:13 Ответить
Ну так ти ж бачив шо ****** і не тільки творили і творять стосовно нафти з підашаки?
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03.06.2026 20:40 Ответить
Там ще нажаль гірша ситуація не будемо прокачувати нафту, не буде де пальне купити.
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03.06.2026 20:42 Ответить
ну прям не Мадярщина, у якої 300 варіантів де купити нафту, а Лесото якесь внутрі Південно-Африканської республіки чи Свазиленд
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03.06.2026 20:47 Ответить
Так ото ж. Дехто не розуміє, що в Україні зараз пальне не виробляють, ну може десь там мінізаводики і є, але великі НПЗ всі розтрощені, а пальне потрібне, це необхідність виживати. Але дехто не розуміє цього.
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03.06.2026 20:49 Ответить
Наш пострел успевает посчитать ракеты у нас и в россии.
А когда он занимается президентскими делами?
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03.06.2026 20:25 Ответить
Задовбав ти своїм скігленням. А ми 3000 фламіндічей зробили, і ще довгих і товстих нептунів і ще різних вундервафель і що? Хай вони нас бояться. Діставай Зеля, покажи що ти зробив за всі роки? Війна закінчиться не тоді коли ти станеш перед Ху'йлом на коліна, атоді коли Ху'йло і його придворні побачать що по моцкві прилітає в 10 разів більше ніж вони можуть по Київу.
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03.06.2026 20:27 Ответить
"зелений" іпальником "наштампував" куєву тучу "фламінгів",
так що тепер ***** скільки рашист виробляє ракет .Головне що від тепер ,в Україні ні "фламінгів" ні грошей.залишився "зелений звіздобол"
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03.06.2026 20:30 Ответить
У Зеленського (президента України) новини як завжди:

росія: виробляє, запускає, застосовує.
Україна: планує, заявляє, висловлює намір, шукає кошти, звертається за допомогою.
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03.06.2026 20:30 Ответить
120 балістики-це мінімум треба мати 120 ПАК-3....
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03.06.2026 20:52 Ответить
Україна вміє виробляти "Сатану", Р-36М2 («Воєвода») - найдосконалішу балістичну ракету СРСР.
Але... чомусь НЕ ВИРОБЛЯЄ!
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03.06.2026 20:53 Ответить
А я пам'ятаю 2022 рік, як Арєстовічъ, коли ще був в ОПі і працював на Зєлєнского переконував українцґв, що у кацапів закінчуються ракети, а нові вони виробляти не зможуть, бо санкції. І зі мною тут на Цензорі до срачки сперечався один навіжениф свідок секти зєбілів, що це - правда. І ось тобі на! 120 ракет. На місяць! Де Арєстовічъ? Поверніть його у марахвон! 🤢
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03.06.2026 21:00 Ответить
Якщо докопуватись до істини, то таки не арестович :

"«Два-три рази, і вони закінчаться взагалі» - Буданов про те, скільки ракет має Росія для масованих ударів по Україні"

26 грудня 2022

" ..... «Тієї кількості ракет, яка залишилась - якщо взяти суто математично їхні розрахунки, - вистачить із їхньою інтенсивністю в залпі в середньому 70-75 ракет на два-три рази. І в принципі вони закінчаться взагалі. Цей проміжок часу обумовлений виключно однією проблемою: швидкоплинне скорочення ракетного арсеналу РФ. Їхня промисловість не здатна покрити ту кількість, яку вони витрачають. Попри всі їхні намагання - це нереально», - заявив Буданов в інтерв'ю ..."

https://www.radiosvoboda.org/a/news-budanov-rosia-rakety/32193825.html
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03.06.2026 22:04 Ответить
А США щомисячно могут выроблять 80 ракет к ППО "Рэтриот", часть из них пойдёт в Израиль и амеровские базы на Ближнем востоке.
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03.06.2026 21:34 Ответить
Нихреново они так загибаются.)
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03.06.2026 21:36 Ответить
 
 