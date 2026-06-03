Потери российской армии составляют до 35 тысяч ежемесячно, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в мае российские войска практически не достигли значимых результатов на поле боя, а потери армии РФ составляют от 30 до 35 тысяч военнослужащих ежемесячно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении главы государства к участникам заседания Совета Украина – НАТО в Киеве.

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Ситуация на фронте и оценка потерь РФ

По словам президента, украинские силы удерживают прочные позиции на фронте и постепенно возвращают оккупированные территории. Он подчеркнул, что в мае Россия не достигла существенных результатов на поле боя.

"Вы все видите, что позиции Украины на фронте прочные и что мы постепенно возвращаем оккупированную территорию. В мае Россия почти не достигла никаких значимых результатов на поле боя. И это имеет значение", — отметил Зеленский.

Отдельно глава государства сообщил о потерях российской армии. По его словам, ежемесячно они составляют 30–35 тысяч военных, и значительная часть этих потерь является безвозвратной.

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Удары по логистике и влияние на Россию

Зеленский также отметил результаты украинских ударов по российской логистике и военной инфраструктуре. По его словам, это привело к серьезным проблемам для РФ.

Президент заявил, что Россия сталкивается с дефицитом топлива на временно оккупированных территориях и в центральных регионах, а также с нарушением логистических процессов.

Он подчеркнул, что такое давление заставляет Россию делать сложный выбор между продолжением войны и поиском дипломатического решения.

Также Зеленский поблагодарил партнеров за поддержку и подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления обороноспособности Украины.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы завершить войну.