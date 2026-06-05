Силы обороны удвоили количество ударов на расстоянии более 50 км, - Федоров

В мае количество ударов Сил обороны по противнику на расстоянии более 50 км от линии боевого соприкосновения увеличилось вдвое.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, рассказывая о результатах "еБаллов" за май, сообщает Цензор.НЕТ.

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Потери врага

"За месяц Силы обороны ликвидировали или тяжело ранили 31 530 российских военных. Все больше их гибнет в километрах от наших позиций, и каждая из этих потерь подтверждена на видео", - рассказал глава ведомства.

Удары по вражеским целям

Также Силы обороны масштабируют удары по целям на расстоянии 20–150 км.

Кроме того, вдвое возросло количество поражений вражеских целей на расстоянии более 50 км от линии соприкосновения. Также у нас рекордные показатели по уничтожению автомобильной и мототехники врага.

"Мы наносим удары по тому, что обеспечивает российское наступление. Уничтожение логистики, транспорта и складов заставляет врага тратить ресурсы на выживание вместо продвижения вперед", - отметил министр.

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Защита неба

Также Федоров рассказал, что в мае Силы обороны сбили рекордное количество дронов типа Shahed. Несмотря на то, что враг запустил более 10 тысяч ударных дронов - на 25% больше, чем в апреле, - количество сбитых дронов выросло на 50%.

Важную роль в этом результате играют дроны-перехватчики, отмечает министр.

Роботизация операций на фронте

"Параллельно продолжаем роботизировать передовую. За месяц наши военные выполнили более 14 000 логистических и эвакуационных миссий с помощью НРК. Это в среднем 455 миссий ежедневно, во время которых опасную работу выполняли роботы, а не люди", - рассказал глава Минобороны.

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