Європа не може захистити себе без України, а це означає, що Україна має бути в НАТО, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що для захисту Європи Україна має стати членом НАТО.
Про це глава держави заявив під час спілкування з медіа разом із лідерами країн Північної Європи та Балтії, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Європа є найсильнішою, коли європейці діють разом, а не розпорошено. ... Ми залишаємось на регулярному контакті зі Сполученими Штатами. Ми готуємось разом до самітів ЄС та НАТО, а також до саміту G7. Все це може принести реальні результати.
Як один з партнерів сказав сьогодні: "Європа не може захистити себе без України". І це означає, що Україна має бути в НАТО", - сказав президент.
Також Зеленський окреслив три ключових пріоритети.
"Перше. Зробити дипломатію більш активною. Ми обговорили, як це можна зробити.
Друге. Надати Україні ППО та посилити нашу співпрацю, щоб зробити Європу сильнішою. Я вдячний всім країнам, які вкладаються у нашу програму PURL.
Також ми обговорили наші європейські рішення і нашу спільну роботу, щоб збільшити виробництво спроможностей ППО, розбудови європейських антибалістичних систем, і розширення виробництва у Європі.
Третє. Важливі зустрічі в рамках ЄС наближаються, я вдячний всім партнерам за підтримку України. Час відкривати усі кластери. Все готово і немає жодних причин відкладати це", - додав президент.
Також він подякував європейським партнерам за готовність продовжувати санкції проти Росії.
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А тепер, бач, напрошується "Україна має бути в НАТО і негайно"...