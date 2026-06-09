Європа не може захистити себе без України, а це означає, що Україна має бути в НАТО, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що для захисту Європи Україна має стати членом НАТО.

Про це глава держави заявив під час спілкування з медіа разом із лідерами країн Північної Європи та Балтії, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Європа є найсильнішою, коли європейці діють разом, а не розпорошено. ... Ми залишаємось на регулярному контакті зі Сполученими Штатами. Ми готуємось разом до самітів ЄС та НАТО, а також до саміту G7. Все це може принести реальні результати.

Як один з партнерів сказав сьогодні: "Європа не може захистити себе без України". І це означає, що Україна має бути в НАТО", - сказав президент.

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Також Зеленський окреслив три ключових пріоритети.

"Перше. Зробити дипломатію більш активною. Ми обговорили, як це можна зробити.

Друге. Надати Україні ППО та посилити нашу співпрацю, щоб зробити Європу сильнішою. Я вдячний всім країнам, які вкладаються у нашу програму PURL.

Також ми обговорили наші європейські рішення і нашу спільну роботу, щоб збільшити виробництво спроможностей ППО, розбудови європейських антибалістичних систем, і розширення виробництва у Європі.

Третє. Важливі зустрічі в рамках ЄС наближаються, я вдячний всім партнерам за підтримку України. Час відкривати усі кластери. Все готово і немає жодних причин відкладати це", - додав президент.

Також він подякував європейським партнерам за готовність продовжувати санкції проти Росії.

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