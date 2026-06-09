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Новини Членство України в НАТО
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Європа не може захистити себе без України, а це означає, що Україна має бути в НАТО, - Зеленський

Зеленський вважає, що Україна має бути в НАТО для безпеки Європи

Президент Володимир Зеленський вважає, що для захисту Європи Україна має стати членом НАТО.

Про це глава держави заявив під час спілкування з медіа разом із лідерами країн Північної Європи та Балтії, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Європа є найсильнішою, коли європейці діють разом, а не розпорошено. ... Ми залишаємось на регулярному контакті зі Сполученими Штатами. Ми готуємось разом до самітів ЄС та НАТО, а також до саміту G7. Все це може принести реальні результати.

Як один з партнерів сказав сьогодні: "Європа не може захистити себе без України". І це означає, що Україна має бути в НАТО", - сказав президент.

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Також Зеленський окреслив три ключових пріоритети.

"Перше. Зробити дипломатію більш активною. Ми обговорили, як це можна зробити.

Друге. Надати Україні ППО та посилити нашу співпрацю, щоб зробити Європу сильнішою. Я вдячний всім країнам, які вкладаються у нашу програму PURL. 

Також ми обговорили наші європейські рішення і нашу спільну роботу, щоб збільшити виробництво спроможностей ППО, розбудови європейських антибалістичних систем, і розширення виробництва у Європі.

Третє. Важливі зустрічі в рамках ЄС наближаються, я вдячний всім партнерам за підтримку України. Час відкривати усі кластери. Все готово і немає жодних причин відкладати це", - додав президент.

Також він подякував європейським партнерам за готовність продовжувати санкції проти Росії.

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Автор: 

Європа (2499) Зеленський Володимир (27976) НАТО (7230)
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Топ коментарі
+4
Да задовбав ти вже всіх ,це не Україні а країнам НАТО вирішувати чи приймати Україну до НАТО.
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09.06.2026 17:20 Відповісти
+1
Як зробим ядерку - одразу приймуть в нато
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09.06.2026 17:22 Відповісти
+1
НАТО само себе не могло захисти до виборів Трампа, а зараз воно, взагалі, де-факто не існує.
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09.06.2026 17:27 Відповісти
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Да задовбав ти вже всіх ,це не Україні а країнам НАТО вирішувати чи приймати Україну до НАТО.
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09.06.2026 17:20 Відповісти
Як зробим ядерку - одразу приймуть в нато
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09.06.2026 17:22 Відповісти
А гроші де на це візьмемо ,знов побіжимо до європейців клянчити ?
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09.06.2026 17:29 Відповісти
Гроші в ахметова і каломойші з пінчуком і суркісом. Всіх до стінки
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09.06.2026 17:31 Відповісти
Тобі видніше, мабуть в Європі з тобою радяться
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09.06.2026 17:35 Відповісти
Дадуть гроші ,доженуть і ще раз дадуть.
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09.06.2026 17:35 Відповісти
Або НАТО прийняти в Україну
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09.06.2026 17:25 Відповісти
«Європа не може захистити себе без України,» Вова, не скромнічай - кажи що без тебе Європа не зможе захистити себе. Зєля побачив, що Трамп забирає американські війська і хоче скористатися можливістю.
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09.06.2026 17:27 Відповісти
НАТО само себе не могло захисти до виборів Трампа, а зараз воно, взагалі, де-факто не існує.
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09.06.2026 17:27 Відповісти
Це тобі трампонутий розповів
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09.06.2026 17:31 Відповісти
Европа ,разумеется, не может. Вот и приходится поставлять Украине все, от патронов до авиации.
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09.06.2026 17:28 Відповісти
Україна не може захистити себе від потужних хабарників, і в НАТО це розуміють
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09.06.2026 17:30 Відповісти
"Дайте грошви. І пропіарте, щоб лохторат повірив, що я виграю вибори."
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09.06.2026 17:33 Відповісти
Пригадую, як він заперечував членство України в НАТО та в Євросоюзі, мовляв, нас туди не запрошують. Його дослівне «Я ніколи не йду в гості, якщо мене не кличуть» з 2019-по вересень 2022-го стали дороговказом для чинної української влади.

А тепер, бач, напрошується "Україна має бути в НАТО і негайно"...
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09.06.2026 17:34 Відповісти
Європа не може захистити себе без України, а це можливо означає, закулісні домовленості Європи з куйлом,що він не буде нападати на Європу .якщо Україна буде ним окупована
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09.06.2026 17:35 Відповісти
От, зранку про ЄС говорили, а вечером про НАТО
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09.06.2026 17:38 Відповісти
вірна прикмета, що о півночі говоритимуть, що вже прийняли і туди і туди )
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09.06.2026 17:49 Відповісти
Ой який же ти піськограй і уклоніст грізний "палководець" став
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09.06.2026 17:47 Відповісти
Як же ти вже заїбав... За 7 років перешкоджань у всіх галузях, ти не зробив ні одної доброї справи, крім геноциду українського народу і України.
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09.06.2026 17:51 Відповісти
Это чистая правда. У них даже нет армий.
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09.06.2026 17:54 Відповісти
Ніби на п'ятому році ніхто не бачить, що дуже гарно працює й така схема - Україна не в НАТО, а Європу захищає)
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09.06.2026 17:56 Відповісти
І чому він досі не в НАТО?
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09.06.2026 18:29 Відповісти
 
 