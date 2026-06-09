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Новини Відео Розмова Зеленського та Стубба Зустріч Зеленського зі Стере
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Зеленський зустрівся зі Стуббом та Стере: Партнери відзначають, що позиції України на фронті значно міцніші. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський зустрівся з лідером Фінляндії Александром Стуббом та прем'єром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Поінформував про контакти на рівні лідерів у форматі E3 – Україна та з американською стороною.

Зараз усі наші партнери відзначають, що позиції України на фронті значно міцніші, а отже, і підходи в дипломатії, заради активізації якої зараз працюємо, мають виходити саме із цього", - йдеться в повідомленні.

За словами Зеленського, РФ намагається компенсувати свої величезні втрати на полі бою ударами по містах і громадах, цивільній інфраструктурі України.

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"Тому ракети до ППО – це наш постійний пріоритет. І ми обговорили, як залучити додаткові постачання для України вже зараз, та роботу над розбудовою європейської антибалістики.

Вдячний Алексу та Йонасу, народам Фінляндії і Норвегії за надійну допомогу й підтримку. Цінуємо, що наші домовленості реалізуються", - підсумував він.

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Зеленський Володимир (27976) Стубб Александр (210) Стере Йонас Гар (46)
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