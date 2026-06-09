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Новини Членство України в ЄС
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Європа має виконати свої обіцянки щодо членства України в ЄС. Жодних перепон немає, - Зеленський

Зеленський: Україна знає плани РФ на весну, літо та осінь

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку важливих рішень Європейського Союзу, пов’язаних із євроінтеграцією України.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції з естонським колегою Аларом Карісом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

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Україна зробила все для відкриття кластерів

Зеленський заявив, що Україна зробила все необхідне для того, щоб відкрити всі шість кластерів у перемовинах щодо вступу в ЄС, та анонсував прогрес у цьому питанні на найближчих зустрічах лідерів Євросоюзу.

Жодних перепон немає, і важливо, щоб цей прогрес був, щоб кластери були відкриті і щоб росіяни теж бачили. Бачили, що Європа виконує обіцянки та не здає своїх європейських інтересів", - наголосив український президент.

Також дивіться: Місце України - в ЄС та НАТО. Переговорні кластери варто відкрити вже цього літа, - президент Естонії Каріс. ВIДЕО

Тиск на РФ

Він також закликав ЄС продовжувати санкційний тиск на Росію, насамперед затвердивши 21-й пакет санкцій. За словами президента, нові обмеження мають бути націлені на російський "тіньовий флот".

Як повідомлялося, Зеленський також заявив, що червень і липень можуть визначити дуже багато, треба тиснути на РФ і вивести її на дипломатичний трек.

Також читайте: Україну можна інтегрувати в ЄС ще до повноцінного членства, - єврокомісарка Кос

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Зеленський Володимир (27976) членство в ЄС (1515) Євросоюз (15211)
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Топ коментарі
+9
Зелі конче потрібна хочь якась перемога на посту президента, тому він буде гундосити щоб Україну без всякіх реформ прийняли у ЄС.
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09.06.2026 13:56 Відповісти
+9
Той хто ніколи не виконує свої обіцянки вимагає від когось виконання обіцянок. Навіть на вимоги реформ для вступу до ЄС забив болт.
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09.06.2026 13:57 Відповісти
+9
Європа має виконати свої обіцянки щодо членства України в ЄС. Жодних перепон немає Джерело: https://censor.net/ua/n4007492

Ну хто ще скаже..що це висловлювання розумної людини?
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09.06.2026 13:58 Відповісти
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зе!лідар, свята людина!
от чесно!
в душі не їбе хто такий вова, та що таке династія!
жодних перепонів.......
і навіть пам'ятник булгакова є! і кегебевські попи є!
що ще треба?
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09.06.2026 13:56 Відповісти
Ніколи не утотожнювати Україну і особу зеленського з родичами!! Це як совдепію поєднувати з Україною після 30 років відновлення Незалежності України!!
Памятаймо Українці, про ЖЕРТВ концтаборів ГУЛАГУ і СЛОНа, КардЛАГу АЛЖИРУ!!
https://www.youtube.com/watch?v=DprpbCQtk1E
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09.06.2026 14:34 Відповісти
україна в заручниках у чудо юдо клану!!!!
і. нажаль, дуже давно!
набагато раніше ніж весна 2019.......
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09.06.2026 14:45 Відповісти
Зелі конче потрібна хочь якась перемога на посту президента, тому він буде гундосити щоб Україну без всякіх реформ прийняли у ЄС.
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09.06.2026 13:56 Відповісти
Той хто ніколи не виконує свої обіцянки вимагає від когось виконання обіцянок. Навіть на вимоги реформ для вступу до ЄС забив болт.
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09.06.2026 13:57 Відповісти
Європа має виконати свої обіцянки щодо членства України в ЄС. Жодних перепон немає Джерело: https://censor.net/ua/n4007492

Ну хто ще скаже..що це висловлювання розумної людини?
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09.06.2026 13:58 Відповісти
дешевий актор якому потрыбні овації - щобй його показували по ТВ, писали про нього, мов подивится на нього у такий час .... і все інше бла-бла-бла ...

дешевоу актору завжди потрібно щось про нього говорили та писали
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09.06.2026 14:02 Відповісти
Хіба що Ердоган.
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09.06.2026 14:02 Відповісти
Ви дуже погано знаєте Ердогана... І взагалі всю історію відносин Туреччини з ЄС...стосовно намагань Туреччини до вступу в ЄС, Це не в інтересах Ердогана від слова ВЗАГАЛІ!!! А стосовно вступу... То Туреччина сама розуміє..що виконати вимоги ЄС стосовно вступу не може. А з приходом до влади Ердогана це питання просто зникло. І у кінці другого десятиліття 2000-х Европа офіційно повідомила про віддалення Туреччини від програми вступу у ЄС. Навіть питання безвізового статусу було анульоване і не підлягає розгляду. Туреччина дуже добре розуміє про неможливість взагалі стати членом ЄС ..через дуже низьку політичну свідомість населення.... Та й Европа розуміє ..що прийняття у свій склад більш..ніж 80 млн. потенційних несвідомих..більшість з яких вважає Європу кормушкою і зразу почне заповнювати вулиці Європи тільки на шкоду.
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09.06.2026 14:30 Відповісти
Ха..Я його взагалі не знаю.І між іншим-це був сарказм.Смайлик в кінці як би натякає.
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09.06.2026 14:54 Відповісти
якби Ви не написали....Я його взагалі не знаю...то Ваш сарказм був би прийнятним! А так це не сарказм! І вчені-психологи довели..що людина..яка у своїх думках використовує смайлики...демонструє своє невміння письмово викласти свої роздуми. Вибачайте..але судячи по Вашому допису..це факт. Якщо Ви його НЕ ЗНАЄТЕ...то нащо використовуєте?
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09.06.2026 14:59 Відповісти
Хорошо быть Зеленским: сам он никому ничего не должен, зато все ему должны.
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09.06.2026 14:01 Відповісти
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09.06.2026 14:05 Відповісти
"Європа має показати расії Кузькіну мать!"
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09.06.2026 14:01 Відповісти
Всі мають обов'язки перед потужним, а він нікому нічого не винен, особливо народу України
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09.06.2026 14:05 Відповісти
Уявляєте як лідерам ЄС та НАТО за ради безпеки своїх країн потрібно підігрувати цьому " прєзідєнту". А між собою:" о знову їде до нас цей...."
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09.06.2026 14:06 Відповісти
"цей Гуфі!"
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09.06.2026 15:24 Відповісти
перепона в тому що піздаболи ********* нам, раніше платили угорцям за роль уйобків, що нас не пускають. Тепер черга поляків?
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09.06.2026 14:07 Відповісти
Перепон би й не було, аби не наша грабіжницька влада
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09.06.2026 14:08 Відповісти
Сам розвів у країні корупційне та мародерське свавілля і думає, що в Європі цього не помітили?Треба у Сірка очей позичити,щоб ще виставляти свої вимоги та скаржитися.
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09.06.2026 14:08 Відповісти
Навіщо позичкти?! В нього є своі! "Очі найчеснішоі людини світу!".
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09.06.2026 15:22 Відповісти
Сказала головна перепона.
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09.06.2026 14:13 Відповісти
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09.06.2026 14:15 Відповісти
Дуже на Хазанова схожий.Хоча...Одне плем'я.
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09.06.2026 14:55 Відповісти
Еге ж.🤭
Жодних перепон!
Тільки корупція і беззаконня.
"А какая разніца!" Правда Вова?
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09.06.2026 14:34 Відповісти
Давно пора их взять за грудки. Никто не уважает дякул.
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09.06.2026 14:35 Відповісти
Воно думає, що його "божа роса" і на європейців має діяти так, як на споживачив марахфону.
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09.06.2026 14:39 Відповісти
"зелена берлінська стіна"з 2019 року блокує вступ України і її народу в ЄС..."зелений рашистський блок пост" на шляху українського народу в ЄС ДІЄ 24/7.ПО ЇХ НЕДОПУЩЕННЮ В ЄВРОСОЮЗ
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09.06.2026 14:44 Відповісти
Як нема, та все твоє оточення прогнило корупційними скандалами Всі твої друзі,куми пов'язані схемами по відмиванню коштів.Поки ще нема про тебе нічого але буде після відходу від твоєї посади.Не одне буде,їх багато буде кримінальних проваджень.
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09.06.2026 15:17 Відповісти
Європа виконає своі обіцянки одрау після виконаня Зєленським В.А. СВОІХ ОБІЦЯНОК.
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09.06.2026 15:20 Відповісти
 
 