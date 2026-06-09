Європа має виконати свої обіцянки щодо членства України в ЄС. Жодних перепон немає, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку важливих рішень Європейського Союзу, пов’язаних із євроінтеграцією України.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції з естонським колегою Аларом Карісом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Україна зробила все для відкриття кластерів
Зеленський заявив, що Україна зробила все необхідне для того, щоб відкрити всі шість кластерів у перемовинах щодо вступу в ЄС, та анонсував прогрес у цьому питанні на найближчих зустрічах лідерів Євросоюзу.
Жодних перепон немає, і важливо, щоб цей прогрес був, щоб кластери були відкриті і щоб росіяни теж бачили. Бачили, що Європа виконує обіцянки та не здає своїх європейських інтересів", - наголосив український президент.
Тиск на РФ
Він також закликав ЄС продовжувати санкційний тиск на Росію, насамперед затвердивши 21-й пакет санкцій. За словами президента, нові обмеження мають бути націлені на російський "тіньовий флот".
Як повідомлялося, Зеленський також заявив, що червень і липень можуть визначити дуже багато, треба тиснути на РФ і вивести її на дипломатичний трек.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
от чесно!
в душі не їбе хто такий вова, та що таке династія!
жодних перепонів.......
і навіть пам'ятник булгакова є! і кегебевські попи є!
що ще треба?
Памятаймо Українці, про ЖЕРТВ концтаборів ГУЛАГУ і СЛОНа, КардЛАГу АЛЖИРУ!!
https://www.youtube.com/watch?v=DprpbCQtk1E
і. нажаль, дуже давно!
набагато раніше ніж весна 2019.......
Ну хто ще скаже..що це висловлювання розумної людини?
дешевоу актору завжди потрібно щось про нього говорили та писали
Жодних перепон!
Тільки корупція і беззаконня.
"А какая разніца!" Правда Вова?