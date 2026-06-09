Європа має виконати свої обіцянки щодо членства України в ЄС. Жодних перепон немає, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку важливих рішень Європейського Союзу, пов’язаних із євроінтеграцією України.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції з естонським колегою Аларом Карісом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

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Україна зробила все для відкриття кластерів

Зеленський заявив, що Україна зробила все необхідне для того, щоб відкрити всі шість кластерів у перемовинах щодо вступу в ЄС, та анонсував прогрес у цьому питанні на найближчих зустрічах лідерів Євросоюзу.

Жодних перепон немає, і важливо, щоб цей прогрес був, щоб кластери були відкриті і щоб росіяни теж бачили. Бачили, що Європа виконує обіцянки та не здає своїх європейських інтересів", - наголосив український президент.

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Тиск на РФ

Він також закликав ЄС продовжувати санкційний тиск на Росію, насамперед затвердивши 21-й пакет санкцій. За словами президента, нові обмеження мають бути націлені на російський "тіньовий флот".

Як повідомлялося, Зеленський також заявив, що червень і липень можуть визначити дуже багато, треба тиснути на РФ і вивести її на дипломатичний трек.

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