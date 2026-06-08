Україну можна інтегрувати в ЄС ще до повноцінного членства, - єврокомісарка Кос

Єврокомісарка Марта Кос припускає, що Україну варто інтегрувати в ЄС ще до повноцінного членства в блоці.

Про це вона заявила під час брифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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Подробиці

За її словами, зараз можна говорити з певністю про відкриття першого переговорного кластера на міжурядовій конференції у Люксембурзі 15 червня.

"Важливо відкрити зараз перший кластер, а далі - сподіваюся, в середині липня - п’ять наступних… Зараз це абсолютний пріоритет - відкрити усі кластери", - пояснила Кос.

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Вона зазначила, що підхід "зворотного розширення" було відкинути державами-членами, але зараз у ЄС обрали проміжний варіант, за яким держави-кандидати, включно з Україною, зможуть отримувати переваги, подібні до членських, ще до повноцінного приєднання до ЄС.

"Коли в Україні буде досягнутий мир - постане дуже серйозно питання вступу України до ЄС, і воно буде в центрі політичних дебатів на найвищому рівні. До того нам треба вирішити , що робити з методологією. Як закріпити Україну глибоко у ЄС. Якщо не вирішити цього - це призведе до розчарувань", - пояснила єврокомісарка.

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"Треба зрозуміти де саме ми можемо глибше інтегрувати Україну ще до повного членства, тому я зараз дедалі більше взаємодію щодо цього з усіма державами-членами… Ми не знаємо, що буде результатом обговорень лідерів, але можна говорити з певністю – хай який варіант буде обраний, у його центрі буде питання верховенства права", - додала Кос.

Водночас, на її думку, Росія буде намагатися зруйнувати домовленість.

"Чим ближче ми будемо просуватися до вступу - тим більше Росія битиме по Україні. І коли я кажу "бити" - то йдеться не лише про військовий вимір", - додала вона.

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