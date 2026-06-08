Украину можно интегрировать в ЕС еще до полноценного членства, - еврокомиссар Кос

Еврокомиссар Марта Кос полагает, что Украину следует интегрировать в ЕС ещё до полноценного членства в блоке.

Об этом она заявила во время брифинга в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

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По ее словам, сейчас можно с уверенностью говорить об открытии первого переговорного кластера на межправительственной конференции в Люксембурге 15 июня.

"Важно открыть сейчас первый кластер, а дальше - надеюсь, в середине июля - пять следующих… Сейчас это абсолютный приоритет - открыть все кластеры", - пояснила Кос.

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Она отметила, что подход "обратного расширения" был отвергнут государствами-членами, но сейчас в ЕС выбрали промежуточный вариант, по которому государства-кандидаты, включая Украину, смогут получать преимущества, аналогичные членским, еще до полноценного присоединения к ЕС.

"Когда в Украине будет достигнут мир - встанет очень серьезно вопрос вступления Украины в ЕС, и он будет в центре политических дебатов на самом высоком уровне. До этого нам нужно решить, что делать с методологией. Как закрепить Украину глубоко в ЕС. Если не решить этого - это приведет к разочарованиям", - пояснила еврокомиссар.

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"Нужно понять, где именно мы можем глубже интегрировать Украину еще до полного членства, поэтому я сейчас все больше взаимодействую по этому вопросу со всеми государствами-членами… Мы не знаем, каким будет результат обсуждений лидеров, но можно говорить с уверенностью – какой бы вариант ни был выбран, в его центре будет вопрос верховенства права", – добавила Кос.

В то же время, по ее мнению, Россия будет пытаться разрушить договоренность.

"Чем ближе мы будем продвигаться к вступлению - тем сильнее Россия будет бить по Украине. И когда я говорю "бить" - речь идет не только о военном аспекте", - добавила она.

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