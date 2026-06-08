Украина выполняет обязательства на пути в ЕС даже во время войны, - еврокомиссар Кос
Несмотря на полномасштабную войну, Украина продолжает выполнять обязательства, принятые в рамках статуса кандидата на вступление в ЕС.
Об этом сообщила комиссар Европейского Союза по вопросам расширения Марта Кос, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Вопрос членства в ЕС
"Если мы говорим о группе стран-кандидатов, то, конечно, Украина занимает особое место в этом. Ведь ни в одной другой стране нет войны, и даже во время войны вы выполняете свои обязательства", - отметила она.
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Влад #592330
показать весь комментарий08.06.2026 14:59 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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