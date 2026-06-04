Венгрия сняла 17-месячное вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, - FT
Новое правительство Венгрии согласилось разблокировать рассмотрение заявок Украины и Молдовы на вступление в ЕС.
Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ.
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Издание напомнило, что Украина и Молдова получили статус стран-кандидатов на вступление в ЕС в июне 2022 года, а заявки этих двух стран были "объединены".
В январе 2025 года Европейская комиссия рекомендовала начать официальные переговоры по согласованию национального законодательства со стандартами ЕС, но этот шаг был заблокирован тогдашним премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Ожидается, что уже 15 июня официально начнутся переговоры по первому переговорному кластеру.
Что предшествовало?
- Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что Киев и Будапешт достигли всеобъемлющего соглашения о расширении языковых, образовательных, культурных и политических прав венгерского меньшинства Закарпатья.
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