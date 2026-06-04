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Новости Членство Украины в ЕС
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Венгрия сняла 17-месячное вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, - FT

Переговоры о вступлении в ЕС: Венгрия сняла вето

Новое правительство Венгрии согласилось разблокировать рассмотрение заявок Украины и Молдовы на вступление в ЕС.

Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Издание напомнило, что Украина и Молдова получили статус стран-кандидатов на вступление в ЕС в июне 2022 года, а заявки этих двух стран были "объединены".

В январе 2025 года Европейская комиссия рекомендовала начать официальные переговоры по согласованию национального законодательства со стандартами ЕС, но этот шаг был заблокирован тогдашним премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Ожидается, что уже 15 июня официально начнутся переговоры по первому переговорному кластеру.

Читайте также: Венгрия сняла вето на выплату €40 млрд странам ЕС за поставки оружия для Украины, - Politico

Что предшествовало?

  • Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что Киев и Будапешт достигли всеобъемлющего соглашения о расширении языковых, образовательных, культурных и политических прав венгерского меньшинства Закарпатья.

Читайте: Венгрия не откажется от российских энергоносителей: Мадяр назвал причину

Автор: 

Венгрия (2611) членство в ЕС (1276) Евросоюз (18159) Мадяр Петер (97)
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Топ комментарии
+2
Чекаю пояснення місцевих експертів, чому ця новина погана.
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04.06.2026 08:59 Ответить
+2
Зара повилазять експєрдіровать.
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04.06.2026 09:00 Ответить
+2
Але ж без обіцянок, ймовірність переговорів взагалі нульова. Чи не так?
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04.06.2026 09:04 Ответить
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Чекаю пояснення місцевих експертів, чому ця новина погана.
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04.06.2026 08:59 Ответить
Зара повилазять експєрдіровать.
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04.06.2026 09:00 Ответить
чому ти вирішив, що ця новина погана?
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04.06.2026 09:03 Ответить
Я вирішив??? Там вже місцевий експерт "Яр Холодний" висловив сумнів, що я і передбачав.
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04.06.2026 09:05 Ответить
Великий похід починається с першого кроку. Дай Боже, щоб в добру годину!
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04.06.2026 09:14 Ответить
Погана тим що невідомо чим за це "заплачено"! Завтра може з'явитися "угорська автономія",на зразок "динири-линири",яка забажає !воз₴єднатися" з Угорщиною!
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04.06.2026 09:09 Ответить
Цікаве припущення. Дякую. Може ще які варіанти?
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04.06.2026 09:14 Ответить
Приємна новина -- мадьярам вказали на їх справжнє місце (тобто, пояснили "політику партії і правітєльства").
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04.06.2026 08:59 Ответить
Мадяру потрібні заморожені дотації. Днями розморозили 16 мільярдів євро. І це лише початок.
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04.06.2026 09:24 Ответить
Для України немає різниці, як Євросоюз буде впливати на Угорщину, батогом або пряником. Головне - результат.
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04.06.2026 09:33 Ответить
Багато років суперечок Польщі та Угорщини з Єврокомісією показали що батоги на них не діють.
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04.06.2026 09:37 Ответить
Але ж не надання вже обіцяної дотації - це і є батіг.
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04.06.2026 09:43 Ответить
"Обіцять - не значить, "одружиться...". Це стосується ОБОХ сторін...
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04.06.2026 09:00 Ответить
Але ж без обіцянок, ймовірність переговорів взагалі нульова. Чи не так?
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04.06.2026 09:04 Ответить
При вдалій грі, можна "обнулить" всі обіцянки...
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04.06.2026 09:09 Ответить
Ви не зрозуміли мій комент. Обіцянки можна обнулити. Без обіцянок обнуляти нема що.
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04.06.2026 09:17 Ответить
Це ТИ мій коментар не зрозумів... Обіцять можна багато чого... А от чи можна те виконать, чи втілить у життя - "ХЗ"... Можуть завадить якісь об'єктивні, чи суб'єктивні причини. Зміна політичної обстановки. Чи інше...
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04.06.2026 09:20 Ответить
Я повністю зрозумів твій комент. Так, обіцянки можна виконати, можна не виконати. Але ж це не означає, що обіцянка погана. Обіцянка передує будь-якій дії. Наприклад, тобі обіцяють підвищити зарплату. Твій роботодавець може виконати обіцянку, і підвищити зарплату, а може і не підвищити. Ти ж не будеш через цю обіцянку сумувати, і вишукувати якийсь негатив? Чи ти після такої обіцянки увійдеш у депресію?
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04.06.2026 09:30 Ответить
це лише означає що другі шестірки штатів будуть це ветувати...
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04.06.2026 09:12 Ответить
Ваша думка, мабуть, цікава, але перекладіть, будь ласка, на українську. Бо їй-бо, не зрозуміло.
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04.06.2026 09:23 Ответить
десь так. непрямо це й справді може означати, що з'явились якісь більш потужніші, або рівні по силі гальма, чим мадьярщина, яка майже зробила своє діло і тепер може тихенько йти в ліс. перепочити якусь пору. ввімкнуть інші гальма.
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04.06.2026 09:45 Ответить
Дорогу осилить ідущий
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04.06.2026 09:19 Ответить
Чим розплачуватимемось?
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04.06.2026 09:42 Ответить
 
 