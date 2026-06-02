Венгрия сняла вето на выплату €40 млрд странам ЕС за поставки оружия для Украины, - Politico

Новое правительство Венгрии сняло вето на частичное возмещение странам ЕС стоимости оружия, которое они поставляют в Украину, положив конец двухлетней блокаде, вызванной предыдущим правительством Виктора Орбана. Это решение позволяет немедленно разблокировать первые 6,6 миллиарда евро.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на шестерых дипломатов ЕС, информирует Цензор.НЕТ.

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Детали решения Будапешта

Об изменении позиции в понедельник объявил венгерский посол на заседании Политического и комитета по безопасности Совета ЕС. Решение правительства Петера Мадяра отменяет двухлетнюю блокировку, введенную предыдущим премьером Виктором Орбаном.

Напомним, что Европейский фонд мира (EPF) является ключевым внебюджетным механизмом ЕС, который возвращает странам-членам около 40% стоимости оружия, боеприпасов, танков и ракет ПВО, выделенных Украине из их собственных арсеналов. Поскольку решения в фонде требуют абсолютного единодушия, Будапешт пользовался этим правом для циничного шантажа Брюсселя.

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Начиная с начала 2023 года, Венгрия последовательно блокировала любые выплаты из EPF, требуя от Киева политических уступок, которые вообще не касались оборонной сферы. Это искусственно создало задолженность перед другими членами ЕС в размере более 40 миллиардов евро.

Такое поведение венгерской стороны вызвало возмущение у крупнейших стран-доноров, в частности Германии и Нидерландов. Брюсселю приходилось лихорадочно искать обходные юридические пути, чтобы обеспечить бесперебойные поставки боеприпасов ВСУ во время максимального наступления войск РФ.

Снятие вето. Нынешний шаг Венгрии освобождает первые €6,6 млрд для немедленных выплат, а впоследствии сумма траншей увеличится. Анонимный дипломат ЕС заявил, что это станет мощным позитивным подкреплением для государств, оказавших Украине наибольшую поддержку, и наконец-то выровняет финансовую нагрузку внутри блока.

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Что будет с деньгами дальше?

После устранения венгерского препятствия перед столицами стран ЕС встали новые технические задачи. Европейским правительствам придется утвердить обновленные критерии использования этих миллиардных средств. Ожидается, что вопросы будут подробно обсуждены уже на следующей неделе во время неформальной встречи министров обороны стран Евросоюза, которая состоится на Кипре.

Снятие вето является частью более широкого курса Венгрии на нормализацию отношений с ЕС, НАТО и Украиной, добавляет Politico.