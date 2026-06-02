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Новини Поставки зброї для України
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Угорщина зняла вето на виплату €40 млрд країнам ЄС за постачання зброї для України, - Politico

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр

Новий уряд Угорщини скасував вето на часткове відшкодування країнам ЄС вартості зброї, яку вони надсилають до України, поклавши край дворічній блокаді, спричиненій попереднім урядом Віктора Орбана. Це рішення дозволяє негайно розблокувати перші 6,6 мільярда євро.

Про це повідомляє Politico з посиланням на шістьох дипломатів ЄС, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі рішення Будапешта

Про зміну позиції в понеділок оголосив угорський посол на засіданні Політичного і безпекового комітету Ради ЄС. Рішення уряду Петера Мадяра скасовує дворічний блок, запроваджений попереднім прем'єром Віктором Орбаном.

  • Нагадаємо, що Європейський фонд миру (EPF) є ключовим позабюджетним механізмом ЄС, який повертає країнам-членам близько 40% вартості зброї, боєприпасів, танків та ракет ППО, виділених Україні з їхніх власних арсеналів. Оскільки рішення у фонді потребують абсолютної одностайності, Будапешт користувався цим правом для цинічного шантажу Брюсселя.

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Починаючи з початку 2023 року, Угорщина послідовно блокувала будь-які виплати з EPF, вимагаючи від Києва політичних поступок, які взагалі не стосувалися оборонної сфери. Це штучно створило заборгованість перед іншими членами ЄС у розмірі понад 40 мільярдів євро.

Така поведінка угорської сторони викликала обурення у найбільших країн-донорів, зокрема Німеччини та Нідерландів. Брюсселю доводилося гарячково шукати обхідні юридичні шляхи, аби забезпечити безперебійні поставки боєприпасів ЗСУ в часи максимального наступу військ РФ.

Зняття вето. Поточний крок Угорщини звільняє перші €6,6 млрд для негайних виплат, а згодом сума траншів збільшиться. Анонімний дипломат ЄС заявив, що це стане потужним позитивним підкріпленням для держав, які надали Україні найбільшу підтримку, і нарешті вирівняє фінансове навантаження всередині блоку.

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Що буде з грошима далі?

Після усунення угорської перешкоди, перед столицями країн ЄС постали нові технічні завдання. Європейським урядам доведеться затвердити оновлені критерії використання цих мільярдних коштів. Очікується, що питання будуть детально обговорені вже наступного тижня під час неформальної зустрічі міністрів оборони країн Євросоюзу, яка відбудеться на Кіпрі.

Зняття вето є частиною ширшого курсу Мадяра на нормалізацію відносин з ЄС, НАТО та Україною, додає Politico.

Автор: 

Угорщина (3003) зброя (7901) Євросоюз (15163) Мадяр Петер (88)
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З барського плеча - мабуть ЄС пообіцяв шось мадяру
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02.06.2026 22:08 Відповісти
Взагалі пофігу, головне що розблокував.
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02.06.2026 22:30 Відповісти
кОрбан-2, авжеж.
За "права угорців", правда, пободатись ще доведеться, на кону - згода на вступ України в ЄС.
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02.06.2026 22:10 Відповісти
Всі ці внутрішньоєвропейські сварки - один великий спектакль. Вони там як один хитрий і розумний організм, всі до одного чудово розуміють свій інтерес. Тому після кожної сварки гроші на сталевого дикобраза виділяються.
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02.06.2026 22:38 Відповісти
Чуть иначе. Это не спектакль, а триумф многовековой бюрократии. Как симплекс-метод с правилом Бланда. Да длинно, да нудно, но если решение есть, то ЕС его найдет.
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02.06.2026 22:56 Відповісти
Пєсда кацапам.
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02.06.2026 22:45 Відповісти
і на тому дякуємо, але ваших говнєдов на тренування не чекаємо років десять. Але це не точно. Може двадцять.
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02.06.2026 22:53 Відповісти
 
 