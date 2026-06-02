Угорщина не надсилатиме ні солдатів, ні зброю в Україну, - Мадяр
Новообраний уряд Угорщини не збирається змінювати попередній курс країни та надалі відмовляється від надання Україні будь-якої військової підтримки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це під час спільної пресконференції з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом у Берліні заявив прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, цитує Укрінформ.
Позиція Будапешта щодо України незмінна
Очільник угорського уряду сказав, що Будапешт триматиметься раніше досягнутих угод і не переглядатиме своє ставлення до постачання озброєнь.
"Насправді зараз не час змінювати домовленості. Нам спочатку потрібно виконати реальну, конкретну роботу. І я хотів би ще раз чітко заявити, що Угорщина не буде надсилати ні солдатів, ні зброю в Україну — навіть за нового угорського уряду", — наголосив Петер Мадяр.
Угорщина та ЄС
Водночас наступник Віктора Орбана запевнив, що Угорщина прагне бути "конструктивним партнером як горда європейська країна".
За словами Мадяра, Будапешт братиме активну участь у загальноєвропейських процесах, зокрема, коли виникне потреба вирішувати стратегічні завдання ЄС. Серед таких пріоритетів він назвав:
-
нові переговори щодо багаторічної фінансової рамки (бюджету ЄС);
-
врегулювання кризи з нелегальною міграцією;
-
питання економічної конкуренції на континенті;
-
спільні зовнішньополітичні виклики.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А ось мародери вони так, гарні.
Тож маємо поліпшення відносин.
А то привикли на гарантіях Штатів висіти.
По друге - зброя Угорщіни це шось з фантистики бо власной зброї вона не має.
А тут так всі надіялись та чекали(
Передвиборча програма Мадяра продовжується.
Переможець забігу пробіг ще 8 кіл почесті, поки його не попустив допінг.
Звичайно, рішення ухвалювати Президенту України. Але на його місці я все ж повернув б Орден Білого Орла до Варшави, мотивуючи це тим, що лідеру демократичної держави Україна, яка бореться проти зовнішньої агресії держави новітнього фашистського штибу (Росії), не личить мати спільну державну нагороду із найвідомішим фашистом в світовій історії (Беніто Мусоліні).