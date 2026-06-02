УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14177 відвідувачів онлайн
Новини Відносини України та Угорщини
1 091 33

Угорщина не надсилатиме ні солдатів, ні зброю в Україну, - Мадяр

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр

Новообраний уряд Угорщини не збирається змінювати попередній курс країни та надалі відмовляється від надання Україні будь-якої військової підтримки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це під час спільної пресконференції з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом у Берліні заявив прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, цитує Укрінформ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Позиція Будапешта щодо України незмінна

Очільник угорського уряду сказав, що Будапешт триматиметься раніше досягнутих угод і не переглядатиме своє ставлення до постачання озброєнь.

"Насправді зараз не час змінювати домовленості. Нам спочатку потрібно виконати реальну, конкретну роботу. І я хотів би ще раз чітко заявити, що Угорщина не буде надсилати ні солдатів, ні зброю в Україну — навіть за нового угорського уряду", — наголосив Петер Мадяр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Макрон завтра зустрінеться із Мадяром: говоритимуть, зокрема, про Україну

Угорщина та ЄС

Водночас наступник Віктора Орбана запевнив, що Угорщина прагне бути "конструктивним партнером як горда європейська країна".

За словами Мадяра, Будапешт братиме активну участь у загальноєвропейських процесах, зокрема, коли виникне потреба вирішувати стратегічні завдання ЄС. Серед таких пріоритетів він назвав:

  • нові переговори щодо багаторічної фінансової рамки (бюджету ЄС);

  • врегулювання кризи з нелегальною міграцією;

  • питання економічної конкуренції на континенті;

  • спільні зовнішньополітичні виклики.

Читайте також: Мадяр готовий зустрітися із Зеленським вже наступного тижня

Автор: 

Угорщина (2995) миротворці (935) допомога (9175) Мадяр Петер (88)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Ну тоді ви не будете в Закарпатті вищою расою. Який сенс вас там ублажать?
показати весь коментар
02.06.2026 17:52 Відповісти
+6
Не треба допомагати, просто не заважайте.
показати весь коментар
02.06.2026 17:49 Відповісти
+3
Та на вас ніхто й не розраховував. Під ногами не плутайтесь і не занадто голосно дзявуліть про свою велич.
показати весь коментар
02.06.2026 18:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не треба допомагати, просто не заважайте.
показати весь коментар
02.06.2026 17:49 Відповісти
ну що, орБАН 2:0, чи це ще не усім дійшло?
показати весь коментар
02.06.2026 18:29 Відповісти
Нет конечно. До тех пор пока он не мешает - он не Орбан. Неужели кто то расчитывал что Венгрия могла бы чем то в военном плане помочь? Там армия такая что ее любая нашая бригада раскатает в тонкий блин. Никакого собственного производства оружия у нее нет, вооружение - малочисленный зоопарк, большая часть из которого наверняка не пригодна к использованию. Хотя на месте того Мадяра который ихний - лучше бы просто было молчать, умнее бы казался.
показати весь коментар
02.06.2026 18:39 Відповісти
Ну тоді ви не будете в Закарпатті вищою расою. Який сенс вас там ублажать?
показати весь коментар
02.06.2026 17:52 Відповісти
Та ***** нам такі вояки!
показати весь коментар
02.06.2026 17:52 Відповісти
З угорця вояк як з лайна снаряд.
А ось мародери вони так, гарні.
показати весь коментар
02.06.2026 18:39 Відповісти
його не треба питати про те, що давно відомо. Краще запитайте, чи буде хліб-сіль, якщо брудний кацапський чобіт пройдеться головною площею будапешту?...
показати весь коментар
02.06.2026 17:57 Відповісти
А про папєрєдніка був поголос, що той ладнався надсилати. На допомогу москалям.

Тож маємо поліпшення відносин.
показати весь коментар
02.06.2026 17:57 Відповісти
Задовбало вже це зухвале щеня!
показати весь коментар
02.06.2026 17:57 Відповісти
А що, хтось цього прохав?
показати весь коментар
02.06.2026 18:00 Відповісти
Та на вас ніхто й не розраховував. Під ногами не плутайтесь і не занадто голосно дзявуліть про свою велич.
показати весь коментар
02.06.2026 18:00 Відповісти
ви курви нам тільки не заважайте! допомоги від такого лайна недочикатись!
показати весь коментар
02.06.2026 18:01 Відповісти
Зайві докази не треба. І так всі знають, що ти мудак.
показати весь коментар
02.06.2026 18:01 Відповісти
А єсть лі у вас гражданє оркостана. У них с правамі всьо харашо. Возможнор в скором будущєм кому-то іх прійдьоться защищать. Или зачищать. Це вже вирішувати вам.
показати весь коментар
02.06.2026 18:01 Відповісти
Ну той і слава Богу, головне щоб не заважали
показати весь коментар
02.06.2026 18:03 Відповісти
Так, хто з нашіх жопулістів-конформістів відповість цьому угру такою ж муйньою? Наприклад "заборонимо угорській меньшині їсти гуляш" !!!
показати весь коментар
02.06.2026 18:03 Відповісти
Аби ще перестав пи₴діти-то ціни б не було. Брудноротий.
показати весь коментар
02.06.2026 18:08 Відповісти
-Вєнгрія внє палітіки - чомусь російською сказав Петер Мадяр. Чи мені так здається?
показати весь коментар
02.06.2026 18:10 Відповісти
Ото здивували. Якби навіть всіх своїх 20 ти. прислали, то їх би ніхто не помітив
показати весь коментар
02.06.2026 18:11 Відповісти
Ну звичайно ж мадяри не будуть надавати зброю яка буде використовуватись проти їхніх братів по крові кацапів.
показати весь коментар
02.06.2026 18:12 Відповісти
Ми горді! - ніякої військової допомоги Україні - Мадяр
показати весь коментар
02.06.2026 18:15 Відповісти
тю, так нічого нового, тому Угорщина йде *****
показати весь коментар
02.06.2026 18:16 Відповісти
Вже раз десять це чув. Це як у тій приказці: я бєжала за вамі две остановкі трамвая, чтоби сказать, как ви мнє бєзразлічни.)
показати весь коментар
02.06.2026 18:21 Відповісти
Солдати: "Пишіть мама сразу в плєн".
показати весь коментар
02.06.2026 18:28 Відповісти
Вони точно щось переплутали. Хтось чекав від них допомоги чи благаєв про неї? В них шо там у всіх комплекс наполєона чи трампалєона От чудні!!
показати весь коментар
02.06.2026 18:31 Відповісти
Спочатку треба сказати,чи є з чого давати,не заподіявши шкоди власній оборонці,
А то привикли на гарантіях Штатів висіти.
показати весь коментар
02.06.2026 18:32 Відповісти
По перше - солдати Угоршіни це лайно. Доказано історією.
По друге - зброя Угорщіни це шось з фантистики бо власной зброї вона не має.
показати весь коментар
02.06.2026 18:36 Відповісти
Та ладно, не може буть...
А тут так всі надіялись та чекали(
показати весь коментар
02.06.2026 18:37 Відповісти
Той випадок, коли хочеться хоч якось укусити, а зубів немає.
Передвиборча програма Мадяра продовжується.
Переможець забігу пробіг ще 8 кіл почесті, поки його не попустив допінг.
показати весь коментар
02.06.2026 18:39 Відповісти
Хочу нагадати, що Орденом Білого Орла Польщі був у 1923 році нагороджений Беніто Мусоліні. Дуче ніколи не позбавляли цієї найвищої польської нагороди. Навіть посмертно.

Звичайно, рішення ухвалювати Президенту України. Але на його місці я все ж повернув б Орден Білого Орла до Варшави, мотивуючи це тим, що лідеру демократичної держави Україна, яка бореться проти зовнішньої агресії держави новітнього фашистського штибу (Росії), не личить мати спільну державну нагороду із найвідомішим фашистом в світовій історії (Беніто Мусоліні).
показати весь коментар
02.06.2026 18:39 Відповісти
 
 