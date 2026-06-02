Угорщина не надсилатиме ні солдатів, ні зброю в Україну, - Мадяр

Новообраний уряд Угорщини не збирається змінювати попередній курс країни та надалі відмовляється від надання Україні будь-якої військової підтримки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це під час спільної пресконференції з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом у Берліні заявив прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, цитує Укрінформ.

Позиція Будапешта щодо України незмінна

Очільник угорського уряду сказав, що Будапешт триматиметься раніше досягнутих угод і не переглядатиме своє ставлення до постачання озброєнь.

"Насправді зараз не час змінювати домовленості. Нам спочатку потрібно виконати реальну, конкретну роботу. І я хотів би ще раз чітко заявити, що Угорщина не буде надсилати ні солдатів, ні зброю в Україну — навіть за нового угорського уряду", — наголосив Петер Мадяр.

Угорщина та ЄС

Водночас наступник Віктора Орбана запевнив, що Угорщина прагне бути "конструктивним партнером як горда європейська країна".

За словами Мадяра, Будапешт братиме активну участь у загальноєвропейських процесах, зокрема, коли виникне потреба вирішувати стратегічні завдання ЄС. Серед таких пріоритетів він назвав:

нові переговори щодо багаторічної фінансової рамки (бюджету ЄС);

врегулювання кризи з нелегальною міграцією;

питання економічної конкуренції на континенті;

спільні зовнішньополітичні виклики.

