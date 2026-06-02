Венгрия не будет посылать ни солдат, ни оружие в Украину, - Мадяр
Вновь избранное правительство Венгрии не намерено менять прежний курс страны и по-прежнему отказывается оказывать Украине какую-либо военную поддержку.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Берлине заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадяр, цитирует Укрінформ.
Позиция Будапешта в отношении Украины неизменна
Глава венгерского правительства сказал, что Будапешт будет придерживаться ранее достигнутых соглашений и не пересматривать свое отношение к поставкам вооружений.
"На самом деле сейчас не время менять договоренности. Нам сначала нужно выполнить реальную, конкретную работу. И я хотел бы еще раз четко заявить, что Венгрия не будет посылать ни солдат, ни оружие в Украину - даже при новом венгерском правительстве", - подчеркнул Петер Мадяр.
Венгрия и ЕС
В то же время преемник Виктора Орбана заверил, что Венгрия стремится быть "конструктивным партнером как гордая европейская страна".
По словам Мадяра, Будапешт будет активно участвовать в общеевропейских процессах, в частности, когда возникнет необходимость решать стратегические задачи ЕС. Среди таких приоритетов он назвал:
новые переговоры по многолетней финансовой рамке (бюджету ЕС);
урегулирование кризиса с нелегальной миграцией;
вопросы экономической конкуренции на континенте;
общие внешнеполитические вызовы.
