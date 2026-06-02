Венгрия не будет посылать ни солдат, ни оружие в Украину, - Мадяр

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр

Вновь избранное правительство Венгрии не намерено менять прежний курс страны и по-прежнему отказывается оказывать Украине какую-либо военную поддержку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Берлине заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадяр, цитирует Укрінформ.

Позиция Будапешта в отношении Украины неизменна

Глава венгерского правительства сказал, что Будапешт будет придерживаться ранее достигнутых соглашений и не пересматривать свое отношение к поставкам вооружений.

"На самом деле сейчас не время менять договоренности. Нам сначала нужно выполнить реальную, конкретную работу. И я хотел бы еще раз четко заявить, что Венгрия не будет посылать ни солдат, ни оружие в Украину - даже при новом венгерском правительстве", - подчеркнул Петер Мадяр.

Венгрия и ЕС

В то же время преемник Виктора Орбана заверил, что Венгрия стремится быть "конструктивным партнером как гордая европейская страна".

По словам Мадяра, Будапешт будет активно участвовать в общеевропейских процессах, в частности, когда возникнет необходимость решать стратегические задачи ЕС. Среди таких приоритетов он назвал:

  • новые переговоры по многолетней финансовой рамке (бюджету ЕС);

  • урегулирование кризиса с нелегальной миграцией;

  • вопросы экономической конкуренции на континенте;

  • общие внешнеполитические вызовы.

Не треба допомагати, просто не заважайте.
02.06.2026 17:49 Ответить
Ну тоді ви не будете в Закарпатті вищою расою. Який сенс вас там ублажать?
02.06.2026 17:52 Ответить
Та ***** нам такі вояки!
02.06.2026 17:52 Ответить
його не треба питати про те, що давно відомо. Краще запитайте, чи буде хліб-сіль, якщо брудний кацапський чобіт пройдеться головною площею будапешту?...
02.06.2026 17:57 Ответить
А про папєрєдніка був поголос, що той ладнався надсилати. На допомогу москалям.

Тож маємо поліпшення відносин.
02.06.2026 17:57 Ответить
Задовбало вже це зухвале щеня!
02.06.2026 17:57 Ответить
А що, хтось цього прохав?
02.06.2026 18:00 Ответить
Та на вас ніхто й не розраховував. Під ногами не плутайтесь і не занадто голосно дзявуліть про свою велич.
02.06.2026 18:00 Ответить
ви курви нам тільки не заважайте! допомоги від такого лайна недочикатись!
02.06.2026 18:01 Ответить
Зайві докази не треба. І так всі знають, що ти мудак.
02.06.2026 18:01 Ответить
А єсть лі у вас гражданє оркостана. У них с правамі всьо харашо. Возможнор в скором будущєм кому-то іх прійдьоться защищать. Или зачищать. Це вже вирішувати вам.
02.06.2026 18:01 Ответить
Ну той і слава Богу, головне щоб не заважали
02.06.2026 18:03 Ответить
Так, хто з нашіх жопулістів-конформістів відповість цьому угру такою ж муйньою? Наприклад "заборонимо угорській меньшині їсти гуляш" !!!
02.06.2026 18:03 Ответить
Аби ще перестав пи₴діти-то ціни б не було. Брудноротий.
02.06.2026 18:08 Ответить
-Вєнгрія внє палітіки - чомусь російською сказав Петер Мадяр. Чи мені так здається?
02.06.2026 18:10 Ответить
Ото здивували. Якби навіть всіх своїх 20 ти. прислали, то їх би ніхто не помітив
02.06.2026 18:11 Ответить
Ну звичайно ж мадяри не будуть надавати зброю яка буде використовуватись проти їхніх братів по крові кацапів.
02.06.2026 18:12 Ответить
Ми горді! - ніякої військової допомоги Україні - Мадяр
02.06.2026 18:15 Ответить
тю, так нічого нового, тому Угорщина йде *****
02.06.2026 18:16 Ответить
Вже раз десять це чув. Це як у тій приказці: я бєжала за вамі две остановкі трамвая, чтоби сказать, как ви мнє бєзразлічни.)
02.06.2026 18:21 Ответить
 
 