Венгрия не будет посылать ни солдат, ни оружие в Украину, - Мадяр

Вновь избранное правительство Венгрии не намерено менять прежний курс страны и по-прежнему отказывается оказывать Украине какую-либо военную поддержку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Берлине заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадяр, цитирует Укрінформ.

Позиция Будапешта в отношении Украины неизменна

Глава венгерского правительства сказал, что Будапешт будет придерживаться ранее достигнутых соглашений и не пересматривать свое отношение к поставкам вооружений.

"На самом деле сейчас не время менять договоренности. Нам сначала нужно выполнить реальную, конкретную работу. И я хотел бы еще раз четко заявить, что Венгрия не будет посылать ни солдат, ни оружие в Украину - даже при новом венгерском правительстве", - подчеркнул Петер Мадяр.

Венгрия и ЕС

В то же время преемник Виктора Орбана заверил, что Венгрия стремится быть "конструктивным партнером как гордая европейская страна".

По словам Мадяра, Будапешт будет активно участвовать в общеевропейских процессах, в частности, когда возникнет необходимость решать стратегические задачи ЕС. Среди таких приоритетов он назвал:

новые переговоры по многолетней финансовой рамке (бюджету ЕС);

урегулирование кризиса с нелегальной миграцией;

вопросы экономической конкуренции на континенте;

общие внешнеполитические вызовы.

