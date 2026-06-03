Венгрия не откажется от российских энергоносителей: Мадяр назвал причину
Венгрия не планирует отказываться от закупок российских энергоносителей в ближайшее время.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр страны Петер Мадяр. По его словам, венгерские власти обязаны гарантировать энергетическую безопасность государства и сдерживать рост цен на энергоносители для населения и бизнеса.
Правительство объясняет решение экономическими причинами
"Венгры избрали меня премьер-министром Венгрии. Задачи моего правительства включают обеспечение энергетической безопасности, безопасности поставок и максимально низких цен на энергоносители", – заявил Мадяр.
Он также отметил, что значительная часть населения страны находится в сложном материальном положении.
По словам премьера, Венгрия является одной из беднейших стран Евросоюза, а миллионы граждан живут за чертой бедности.
Венгрия остается зависимой от российской нефти
Мадяр подчеркнул, что страна не имеет выхода к морю и исторически зависит от поставок российских энергоносителей.
"Венгрия не имеет выхода к морю и зависит от российской нефти, и мы не можем изменить это за одну ночь", – сказал глава правительства.
В то же время он заверил, что Будапешт работает над диверсификацией источников поставок энергоресурсов.
В Венгрии не исключают ослабления санкций после войны
Петер Мадяр также предположил, что после завершения войны в Украине страны Европы могут частично вернуться к использованию российских энергоносителей.
По его мнению, это может быть связано с необходимостью повышения конкурентоспособности европейской экономики.
"Потому что речь идет о конкурентоспособности всей Европы, и никто не заинтересован в поддержании новой экономической и политической холодной войны в случае будущего мира. Для этого, конечно, война должна быть прекращена", — заявил венгерский премьер.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
докерувалися ******, за участю мадяра в тому числі!
на україну чекає, ще більша біда, бо на чолі чудо юдо клан мародерів!!!!
Угорщина зняла вето на виплату €40 млрд країнам ЄС за постачання зброї для України, - Politico
В Угорщині хочуть ліквідувати структуру Орбана, яка критикувала Україну та ЄС
Угорщина повернула Україні конфісковані кошти та цінності Ощадбанку, - Зеленський
Росія пригрозила Вірменії припиненням поставок нафти й газу через зближення з ЄС