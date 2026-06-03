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Новости Венгрия покурает российский газ
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Венгрия не откажется от российских энергоносителей: Мадяр назвал причину

Венгрия продолжит закупать энергоносители у РФ

Венгрия не планирует отказываться от закупок российских энергоносителей в ближайшее время.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр страны Петер Мадяр. По его словам, венгерские власти обязаны гарантировать энергетическую безопасность государства и сдерживать рост цен на энергоносители для населения и бизнеса.

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Правительство объясняет решение экономическими причинами

"Венгры избрали меня премьер-министром Венгрии. Задачи моего правительства включают обеспечение энергетической безопасности, безопасности поставок и максимально низких цен на энергоносители", – заявил Мадяр.

Он также отметил, что значительная часть населения страны находится в сложном материальном положении.

По словам премьера, Венгрия является одной из беднейших стран Евросоюза, а миллионы граждан живут за чертой бедности.

Читайте: Венгрия заявила, что и в дальнейшем будет самостоятельно решать вопрос о российских энергоносителях

Венгрия остается зависимой от российской нефти

Мадяр подчеркнул, что страна не имеет выхода к морю и исторически зависит от поставок российских энергоносителей.

"Венгрия не имеет выхода к морю и зависит от российской нефти, и мы не можем изменить это за одну ночь", – сказал глава правительства.

В то же время он заверил, что Будапешт работает над диверсификацией источников поставок энергоресурсов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия освобождена от санкций США за покупку российской нефти и газа на год, а не бессрочно, - Reuters

В Венгрии не исключают ослабления санкций после войны

Петер Мадяр также предположил, что после завершения войны в Украине страны Европы могут частично вернуться к использованию российских энергоносителей.

По его мнению, это может быть связано с необходимостью повышения конкурентоспособности европейской экономики.

"Потому что речь идет о конкурентоспособности всей Европы, и никто не заинтересован в поддержании новой экономической и политической холодной войны в случае будущего мира. Для этого, конечно, война должна быть прекращена", — заявил венгерский премьер.

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Автор: 

Венгрия (2611) россия (97772) энергоресурсы (18) Мадяр Петер (92)
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Топ комментарии
+7
Ну это пока россияне не разбомбят своими Лютыми...в смысле Герберами нефтепровод Дружба. А у нас чинить людей нету, все на фронте.
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03.06.2026 17:38 Ответить
+4
Оце і є вся правда про "нове" угорське керівництво. Все інше - пусте балобольство.
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03.06.2026 17:46 Ответить
+2
Угорщина є однією з найбідніших країн Євросоюзу, а мільйони громадян живуть за межею бідності.

докерувалися ******, за участю мадяра в тому числі!

на україну чекає, ще більша біда, бо на чолі чудо юдо клан мародерів!!!!
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03.06.2026 17:41 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ну это пока россияне не разбомбят своими Лютыми...в смысле Герберами нефтепровод Дружба. А у нас чинить людей нету, все на фронте.
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03.06.2026 17:38 Ответить
Угорщина є однією з найбідніших країн Євросоюзу, а мільйони громадян живуть за межею бідності.

докерувалися ******, за участю мадяра в тому числі!

на україну чекає, ще більша біда, бо на чолі чудо юдо клан мародерів!!!!
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03.06.2026 17:41 Ответить
Оце і є вся правда про "нове" угорське керівництво. Все інше - пусте балобольство.
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03.06.2026 17:46 Ответить
Ну не зарікайтесь, одним рухом нашого крану ви знову сосете "лапу"
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03.06.2026 17:51 Ответить
А це вже від України залежить ...
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03.06.2026 17:51 Ответить
Щось цієї новоспеченої хвойди дуже забагато стало у ЗМІ останнім часом...
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03.06.2026 17:52 Ответить
Мабуть вже поспілкувався з ху....лом, зійшлися в цінні
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03.06.2026 17:52 Ответить
Доведеться, накласти санкції на дружбу...
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03.06.2026 17:53 Ответить
"Исторически" Венгрия участвовала в двух мировых войнах не на той стороне. Все збс.
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03.06.2026 17:56 Ответить
накуя Угорщину брали в ЄС? щоб вони всіх шантажували?
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03.06.2026 17:56 Ответить
З кожного євро який отримує рф за енергоносії половина йде на війну з Україною, так що це явне фінансування війни проти України. Тільки повний дурень цього не бачить.
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03.06.2026 17:59 Ответить
Угорщина купує дешеву російську нафту, а ціна на бензин в Угорщині дорожча за всіх країн ЄС. Парадокс(чи може крупція?)
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03.06.2026 18:02 Ответить
То нехай збирають манатки і переміщаються ближче до нафтових родовищ - за Урал, на сваю істарічєскую родіну.
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03.06.2026 18:07 Ответить
Хитродупий чел
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03.06.2026 18:14 Ответить
З найнижчу ціну потім прийдеться дорого заплатити.
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03.06.2026 18:20 Ответить
Енергетична безпека - це коли поставки енергоносіїв диверсифіковані і не залежать від одного постачальника і одного єдиного транзитера. І на додачу: в Чехії, Австрії, і ще в декого не має і ніколи не було виходу до моря, так що не треба включати Зеленського.
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03.06.2026 18:25 Ответить
От клятий Орбан
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03.06.2026 18:26 Ответить
КОРУПЦІЯ І ВІДКАТИ?
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03.06.2026 18:52 Ответить
 
 