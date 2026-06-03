Венгрия не откажется от российских энергоносителей: Мадяр назвал причину

Венгрия не планирует отказываться от закупок российских энергоносителей в ближайшее время.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр страны Петер Мадяр. По его словам, венгерские власти обязаны гарантировать энергетическую безопасность государства и сдерживать рост цен на энергоносители для населения и бизнеса.

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Правительство объясняет решение экономическими причинами

"Венгры избрали меня премьер-министром Венгрии. Задачи моего правительства включают обеспечение энергетической безопасности, безопасности поставок и максимально низких цен на энергоносители", – заявил Мадяр.

Он также отметил, что значительная часть населения страны находится в сложном материальном положении.

По словам премьера, Венгрия является одной из беднейших стран Евросоюза, а миллионы граждан живут за чертой бедности.

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Венгрия остается зависимой от российской нефти

Мадяр подчеркнул, что страна не имеет выхода к морю и исторически зависит от поставок российских энергоносителей.

"Венгрия не имеет выхода к морю и зависит от российской нефти, и мы не можем изменить это за одну ночь", – сказал глава правительства.

В то же время он заверил, что Будапешт работает над диверсификацией источников поставок энергоресурсов.

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В Венгрии не исключают ослабления санкций после войны

Петер Мадяр также предположил, что после завершения войны в Украине страны Европы могут частично вернуться к использованию российских энергоносителей.

По его мнению, это может быть связано с необходимостью повышения конкурентоспособности европейской экономики.

"Потому что речь идет о конкурентоспособности всей Европы, и никто не заинтересован в поддержании новой экономической и политической холодной войны в случае будущего мира. Для этого, конечно, война должна быть прекращена", — заявил венгерский премьер.

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