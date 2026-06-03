УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12836 відвідувачів онлайн
Новини Угорщина купує російську нафту
1 808 20

Угорщина не відмовиться від російських енергоносіїв: Мадяр назвав причину

Угорщина продовжить купувати енергоносії РФ

Угорщина не планує відмовлятися від закупівлі російських енергоносіїв найближчим часом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив прем’єр-міністр країни Петер Мадяр. За його словами, угорська влада зобов’язана гарантувати енергетичну безпеку держави та стримувати зростання цін на енергоносії для населення і бізнесу.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Уряд пояснює рішення економічними причинами

"Угорці обрали мене прем'єр-міністром Угорщини. Завдання мого уряду включають забезпечення енергетичної безпеки, безпеки постачання та цін на енергоносії якомога нижчими", – заявив Мадяр.

Він також зазначив, що значна частина населення країни перебуває у складному матеріальному становищі.

За словами прем’єра, Угорщина є однією з найбідніших країн Євросоюзу, а мільйони громадян живуть за межею бідності.

Читайте: Угорщина заявила, що й надалі сама вирішуватиме питання російських енергоносіїв

Угорщина залишається залежною від російської нафти

Мадяр наголосив, що країна не має виходу до моря та історично залежить від постачання російських енергоносіїв.

"Угорщина не має виходу до моря та залежить від російської нафти, і ми не можемо змінити це за одну ніч", – сказав глава уряду.

Водночас він запевнив, що Будапешт працює над диверсифікацією джерел постачання енергоресурсів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина звільнена від санкцій США за купівлю російської нафти та газу на рік, а не безстроково, - Reuters

В Угорщині не виключають послаблення санкцій після війни

Петер Мадяр також припустив, що після завершення війни в Україні країни Європи можуть частково повернутися до використання російських енергоносіїв.

На його думку, це може бути пов’язано з необхідністю підвищення конкурентоспроможності європейської економіки.

"Тому що мова йде про конкурентоспроможність всієї Європи, і ніхто не зацікавлений у підтримці нової економічної та політичної холодної війни у разі майбутнього миру. Для цього, звичайно, війна повинна бути припинена", – заявив угорський прем’єр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США вимагатимуть від Угорщини відмови від російських енергоносіїв, – посол США при НАТО Вітакер

Угорщина (3003) росія (70276) енергоресурси (22) Мадяр Петер (93)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Ну это пока россияне не разбомбят своими Лютыми...в смысле Герберами нефтепровод Дружба. А у нас чинить людей нету, все на фронте.
показати весь коментар
03.06.2026 17:38 Відповісти
+4
Оце і є вся правда про "нове" угорське керівництво. Все інше - пусте балобольство.
показати весь коментар
03.06.2026 17:46 Відповісти
+2
Угорщина є однією з найбідніших країн Євросоюзу, а мільйони громадян живуть за межею бідності.

докерувалися ******, за участю мадяра в тому числі!

на україну чекає, ще більша біда, бо на чолі чудо юдо клан мародерів!!!!
показати весь коментар
03.06.2026 17:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну это пока россияне не разбомбят своими Лютыми...в смысле Герберами нефтепровод Дружба. А у нас чинить людей нету, все на фронте.
показати весь коментар
03.06.2026 17:38 Відповісти
Угорщина є однією з найбідніших країн Євросоюзу, а мільйони громадян живуть за межею бідності.

докерувалися ******, за участю мадяра в тому числі!

на україну чекає, ще більша біда, бо на чолі чудо юдо клан мародерів!!!!
показати весь коментар
03.06.2026 17:41 Відповісти
Оце і є вся правда про "нове" угорське керівництво. Все інше - пусте балобольство.
показати весь коментар
03.06.2026 17:46 Відповісти
Ну не зарікайтесь, одним рухом нашого крану ви знову сосете "лапу"
показати весь коментар
03.06.2026 17:51 Відповісти
А це вже від України залежить ...
показати весь коментар
03.06.2026 17:51 Відповісти
Щось цієї новоспеченої хвойди дуже забагато стало у ЗМІ останнім часом...
показати весь коментар
03.06.2026 17:52 Відповісти
Мабуть вже поспілкувався з ху....лом, зійшлися в цінні
показати весь коментар
03.06.2026 17:52 Відповісти
Доведеться, накласти санкції на дружбу...
показати весь коментар
03.06.2026 17:53 Відповісти
"Исторически" Венгрия участвовала в двух мировых войнах не на той стороне. Все збс.
показати весь коментар
03.06.2026 17:56 Відповісти
накуя Угорщину брали в ЄС? щоб вони всіх шантажували?
показати весь коментар
03.06.2026 17:56 Відповісти
З кожного євро який отримує рф за енергоносії половина йде на війну з Україною, так що це явне фінансування війни проти України. Тільки повний дурень цього не бачить.
показати весь коментар
03.06.2026 17:59 Відповісти
Угорщина купує дешеву російську нафту, а ціна на бензин в Угорщині дорожча за всіх країн ЄС. Парадокс(чи може крупція?)
показати весь коментар
03.06.2026 18:02 Відповісти
Так, для довідки.
Росія пригрозила Вірменії припиненням поставок нафти й газу через зближення з ЄС
показати весь коментар
03.06.2026 18:06 Відповісти
То нехай збирають манатки і переміщаються ближче до нафтових родовищ - за Урал, на сваю істарічєскую родіну.
показати весь коментар
03.06.2026 18:07 Відповісти
Хитродупий чел
показати весь коментар
03.06.2026 18:14 Відповісти
З найнижчу ціну потім прийдеться дорого заплатити.
показати весь коментар
03.06.2026 18:20 Відповісти
Енергетична безпека - це коли поставки енергоносіїв диверсифіковані і не залежать від одного постачальника і одного єдиного транзитера. І на додачу: в Чехії, Австрії, і ще в декого не має і ніколи не було виходу до моря, так що не треба включати Зеленського.
показати весь коментар
03.06.2026 18:25 Відповісти
От клятий Орбан
показати весь коментар
03.06.2026 18:26 Відповісти
КОРУПЦІЯ І ВІДКАТИ?
показати весь коментар
03.06.2026 18:52 Відповісти
 
 