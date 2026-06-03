Угорщина не відмовиться від російських енергоносіїв: Мадяр назвав причину

Угорщина не планує відмовлятися від закупівлі російських енергоносіїв найближчим часом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив прем’єр-міністр країни Петер Мадяр. За його словами, угорська влада зобов’язана гарантувати енергетичну безпеку держави та стримувати зростання цін на енергоносії для населення і бізнесу.

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Уряд пояснює рішення економічними причинами

"Угорці обрали мене прем'єр-міністром Угорщини. Завдання мого уряду включають забезпечення енергетичної безпеки, безпеки постачання та цін на енергоносії якомога нижчими", – заявив Мадяр.

Він також зазначив, що значна частина населення країни перебуває у складному матеріальному становищі.

За словами прем’єра, Угорщина є однією з найбідніших країн Євросоюзу, а мільйони громадян живуть за межею бідності.

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Угорщина залишається залежною від російської нафти

Мадяр наголосив, що країна не має виходу до моря та історично залежить від постачання російських енергоносіїв.

"Угорщина не має виходу до моря та залежить від російської нафти, і ми не можемо змінити це за одну ніч", – сказав глава уряду.

Водночас він запевнив, що Будапешт працює над диверсифікацією джерел постачання енергоресурсів.

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В Угорщині не виключають послаблення санкцій після війни

Петер Мадяр також припустив, що після завершення війни в Україні країни Європи можуть частково повернутися до використання російських енергоносіїв.

На його думку, це може бути пов’язано з необхідністю підвищення конкурентоспроможності європейської економіки.

"Тому що мова йде про конкурентоспроможність всієї Європи, і ніхто не зацікавлений у підтримці нової економічної та політичної холодної війни у разі майбутнього миру. Для цього, звичайно, війна повинна бути припинена", – заявив угорський прем’єр.

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