Угорщина заявила, що й надалі сама вирішуватиме питання російських енергоносіїв

Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан заявила, що Будапешт і надалі ухвалюватиме рішення щодо енергетики, виходячи з інтересів угорців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона сказала в інтерв’ю Politico під час конференції GLOBSEC у Празі.

Що заявили в МЗС Угорщини

Орбан попросили прокоментувати залежність країни від російських енергоносіїв.

У відповідь вона заявила, що Угорщина робитиме те, що "найкраще для угорського народу".

За словами міністерки, Будапешт прагне мати можливість самостійно ухвалювати рішення у сфері енергетики.

Аніта Орбан також заявила, що Угорщина має сформувати енергетичний мікс, який буде найкращим для країни з погляду цін, доступності та сталого розвитку.

