Угорщина заявила, що й надалі сама вирішуватиме питання російських енергоносіїв
Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан заявила, що Будапешт і надалі ухвалюватиме рішення щодо енергетики, виходячи з інтересів угорців.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона сказала в інтерв’ю Politico під час конференції GLOBSEC у Празі.
Що заявили в МЗС Угорщини
Орбан попросили прокоментувати залежність країни від російських енергоносіїв.
У відповідь вона заявила, що Угорщина робитиме те, що "найкраще для угорського народу".
За словами міністерки, Будапешт прагне мати можливість самостійно ухвалювати рішення у сфері енергетики.
Аніта Орбан також заявила, що Угорщина має сформувати енергетичний мікс, який буде найкращим для країни з погляду цін, доступності та сталого розвитку.
