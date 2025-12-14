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Новини Угорщина купує російську нафту
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Президент Естонії Каріс пропонує допомогти Угорщині з виплатою штрафів за розрив енергетичних контрактів з РФ

каріс

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що Угорщині потрібно відмовитися від енергетичних контрактів з РФ. Він пропонує допомогти Будапешту з виплатою штрафів за розрив угод з Росією.

Про це естонський президент сказав в інтерв’ю фінській газеті Ilta Sanomat, передає "ЄП", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Контракти між Угорщиною та РФ

Каріс нагадав, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан нещодавно відвідав Москву, щоб переконатися в тому, що Угорщина і далі отримуватиме дешеву енергію з Росії.

За словами політика, деякі енергетичні контракти, підписані між Угорщиною і Росією, можуть бути продовжені навіть до 2040-х років.

Каріс пропонує допомогти Угорщині

Каріс вважає, що Угорщина повинна відмовитися від цих контрактів.

"Можливо, нам слід допомогти Угорщині виплатити штрафи", – запропонував президент Естонії.

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Візит Орбана в Москву

  • Нагадаємо, що 28 листопада прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.
  • Також повідомлялося, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі з Володимиром Путіним у Москві заявив, що Будапешт готовий стати майданчиком для проведення мирних переговорів щодо розв’язаної Росією війни проти України.

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Угорщина (3039) росія (70621) Естонія (1865)
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Топ коментарі
+16
треба мадярам допомогти вийти з ЄС
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14.12.2025 21:00 Відповісти
+4
Які ж вони усі жалюгідні....
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14.12.2025 21:02 Відповісти
+3
Может еще и попу будем вытирать Орбану?
Что происходит с миром?
Зло настолько стало наглым
Именно потому - что ему позволили БЫТЬ НАГЛЫМ!!!!!
Это ни к чему хорошему не приведет
Все это уже было в истории!!!!
И очень плохо закончилось ....
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14.12.2025 21:47 Відповісти

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