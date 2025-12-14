Президент Естонії Каріс пропонує допомогти Угорщині з виплатою штрафів за розрив енергетичних контрактів з РФ

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що Угорщині потрібно відмовитися від енергетичних контрактів з РФ. Він пропонує допомогти Будапешту з виплатою штрафів за розрив угод з Росією.

Про це естонський президент сказав в інтерв’ю фінській газеті Ilta Sanomat, передає "ЄП", повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Контракти між Угорщиною та РФ

Каріс нагадав, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан нещодавно відвідав Москву, щоб переконатися в тому, що Угорщина і далі отримуватиме дешеву енергію з Росії.

За словами політика, деякі енергетичні контракти, підписані між Угорщиною і Росією, можуть бути продовжені навіть до 2040-х років.

Каріс пропонує допомогти Угорщині

Каріс вважає, що Угорщина повинна відмовитися від цих контрактів.

"Можливо, нам слід допомогти Угорщині виплатити штрафи", – запропонував президент Естонії.

Читайте також: Хорватія може забезпечити Угорщину нафтою без участі Росії, - Пленкович

Візит Орбана в Москву

Нагадаємо, що 28 листопада прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.

Також повідомлялося, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі з Володимиром Путіним у Москві заявив, що Будапешт готовий стати майданчиком для проведення мирних переговорів щодо розв’язаної Росією війни проти України.

Читайте також: Орбан домовився з Ердоганом про транзит російського газу