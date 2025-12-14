Президент Естонії Каріс пропонує допомогти Угорщині з виплатою штрафів за розрив енергетичних контрактів з РФ
Президент Естонії Алар Каріс заявив, що Угорщині потрібно відмовитися від енергетичних контрактів з РФ. Він пропонує допомогти Будапешту з виплатою штрафів за розрив угод з Росією.
Про це естонський президент сказав в інтерв’ю фінській газеті Ilta Sanomat, передає "ЄП", повідомляє Цензор.НЕТ.
Контракти між Угорщиною та РФ
Каріс нагадав, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан нещодавно відвідав Москву, щоб переконатися в тому, що Угорщина і далі отримуватиме дешеву енергію з Росії.
За словами політика, деякі енергетичні контракти, підписані між Угорщиною і Росією, можуть бути продовжені навіть до 2040-х років.
Каріс пропонує допомогти Угорщині
Каріс вважає, що Угорщина повинна відмовитися від цих контрактів.
"Можливо, нам слід допомогти Угорщині виплатити штрафи", – запропонував президент Естонії.
Візит Орбана в Москву
- Нагадаємо, що 28 листопада прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.
- Також повідомлялося, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі з Володимиром Путіним у Москві заявив, що Будапешт готовий стати майданчиком для проведення мирних переговорів щодо розв’язаної Росією війни проти України.
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