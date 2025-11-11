Хорватія може забезпечити Угорщину нафтою без участі Росії, - Пленкович

Адріатичний трубопровід може постачати нафту в Угорщину без Росії

Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович відкинув заяви угорської влади про нібито недостатні можливості Адріатичного трубопроводу (JANAF) для заміщення постачання російської нафти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Index, хорватський лідер заявив, що нафтопровід повністю здатен забезпечити потреби Угорщини у сировині.

"JANAF має всі потужності" — Пленкович

Хорватський прем’єр різко розкритикував уряд Угорщини та компанію MOL, які звинуватили JANAF у невиконанні зобов’язань щодо постачання нафти.

"JANAF має всі можливості та потужності, щоб всю сиру нафту, яка потрібна, доправити до нафтопереробних заводів в Угорщині — у Сазхаломбатті та Братиславі — з більш ніж достатньою потужністю", — наголосив Пленкович.

Він також висловив подив через те, що "цей неправдивий наратив" знаходить підтримку у США, натякаючи на рішення Вашингтона надати Угорщині відстрочку від санкцій на закупівлю російської нафти.

Подвійні стандарти щодо санкцій

Пленкович нагадав, що сербський нафтопереробний завод NIS через американські санкції не може отримувати нафту, і жодних винятків для нього не робиться.

Водночас, за його словами, Угорщина продовжує користуватися пільговим режимом, хоча може отримувати неросійську нафту через Адріатичний нафтопровід.

"Одночасно виняток робиться для Угорщини, щоб вона могла і надалі отримувати російську нафту, незважаючи на можливість постачань неросійської сировини… на підставі історії про те, що Угорщина не має моря", — зауважив прем’єр.

Що передувало

7 листопада у Білому домі відбулася зустріч президента США Дональда Трампа з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Трамп заявив, що США розглядають можливість винятку із санкцій для Угорщини, аби вона могла продовжити закупівлю російської нафти через "енергетичну залежність".

Пізніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що домовився з президентом США Дональдом Трампом про "безстрокове звільнення Угорщини від американських санкцій щодо нафти".

Топ коментарі
+14
И Витек это знает. Но "Где же я буду харчеваться?"
11.11.2025 01:25 Відповісти
+10
І Трамп це знає.
Але Трампу, як і *****, тре, щоб Вітьок залишився при владі.
11.11.2025 01:41 Відповісти
+7
А аткатамі тов. Орбана лічьно Хорватія забезпечить?
11.11.2025 01:27 Відповісти
