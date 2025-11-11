РУС
Хорватия может обеспечить Венгрию нефтью без участия России, - Пленкович

Адриатический трубопровод может поставлять нефть в Венгрию без России

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович отверг заявления венгерских властей о якобы недостаточных возможностях Адриатического трубопровода (JANAF) для замещения поставок российской нефти.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Index, хорватский лидер заявил, что нефтепровод полностью способен обеспечить потребности Венгрии в сырье.

"JANAF имеет все мощности" — Пленкович

Хорватский премьер резко раскритиковал правительство Венгрии и компанию MOL, которые обвинили JANAF в невыполнении обязательств по поставкам нефти.

"JANAF имеет все возможности и мощности, чтобы всю сырую нефть, которая нужна, доставить на нефтеперерабатывающие заводы в Венгрии — в Сазхаломбатти и Братиславе — с более чем достаточной мощностью", — подчеркнул Пленкович.

Он также выразил удивление по поводу того, что "этот ложный нарратив" находит поддержку в США, намекая на решение Вашингтона предоставить Венгрии отсрочку от санкций на закупку российской нефти.

Двойные стандарты в отношении санкций

Пленкович напомнил, что сербский нефтеперерабатывающий завод NIS из-за американских санкций не может получать нефть, и никаких исключений для него не делается.

В то же время, по его словам, Венгрия продолжает пользоваться льготным режимом, хотя может получать нероссийскую нефть через Адриатический нефтепровод.

"Одновременно исключение делается для Венгрии, чтобы она могла и в дальнейшем получать российскую нефть, несмотря на возможность поставок нероссийского сырья... на основании истории о том, что Венгрия не имеет моря", — отметил премьер.

Что предшествовало

7 ноября в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Трамп заявил, что США рассматривают возможность исключения из санкций для Венгрии, чтобы она могла продолжить закупку российской нефти из-за "энергетической зависимости".

Позже премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что договорился с президентом США Дональдом Трампом о "бессрочном освобождении Венгрии от американских санкций в отношении нефти".

Венгрия (2227) нефть (2073) санкции (12023) США (28247) Хорватия (282) Трамп Дональд (7053)
Топ комментарии
+10
И Витек это знает. Но "Где же я буду харчеваться?"
показать весь комментарий
11.11.2025 01:25 Ответить
+6
І Трамп це знає.
Але Трампу, як і *****, тре, щоб Вітьок залишився при владі.
показать весь комментарий
11.11.2025 01:41 Ответить
+5
А аткатамі тов. Орбана лічьно Хорватія забезпечить?
показать весь комментарий
11.11.2025 01:27 Ответить
Комментировать
Что для Витька совсем не гарантировано. Вот совсем - совсем. И он бы хотел стать Батькой для всех венгров, но европейцы не одобрят. А без них ему совсем кранты. Будем надеяться венгры окажутся более благоразумными чем чехи.
показать весь комментарий
11.11.2025 01:45 Ответить
Не изображай дурачка усташ. Орбан друг Трампа.
показать весь комментарий
11.11.2025 02:33 Ответить
Друг маєго друга....руда шмата..
показать весь комментарий
11.11.2025 03:10 Ответить
Так, звісно, а от откатом від нафти Хорватія Орбана зможе забезпечить?
показать весь комментарий
11.11.2025 06:44 Ответить
Кремлівській шльондрі вітьку це не цікаво. Хорвати його хабарами не забезпечать.
показать весь комментарий
11.11.2025 07:03 Ответить
Хорвати нанесли орбану удар в потилицю.
показать весь комментарий
11.11.2025 08:04 Ответить
Вітьок найбагатший керівник найбіднішої країни Європи. Куди воно йому лізе?
показать весь комментарий
11.11.2025 09:26 Ответить
 
 