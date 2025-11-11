Хорватия может обеспечить Венгрию нефтью без участия России, - Пленкович

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович отверг заявления венгерских властей о якобы недостаточных возможностях Адриатического трубопровода (JANAF) для замещения поставок российской нефти.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Index, хорватский лидер заявил, что нефтепровод полностью способен обеспечить потребности Венгрии в сырье.

"JANAF имеет все мощности" — Пленкович

Хорватский премьер резко раскритиковал правительство Венгрии и компанию MOL, которые обвинили JANAF в невыполнении обязательств по поставкам нефти.

"JANAF имеет все возможности и мощности, чтобы всю сырую нефть, которая нужна, доставить на нефтеперерабатывающие заводы в Венгрии — в Сазхаломбатти и Братиславе — с более чем достаточной мощностью", — подчеркнул Пленкович.

Он также выразил удивление по поводу того, что "этот ложный нарратив" находит поддержку в США, намекая на решение Вашингтона предоставить Венгрии отсрочку от санкций на закупку российской нефти.

Двойные стандарты в отношении санкций

Пленкович напомнил, что сербский нефтеперерабатывающий завод NIS из-за американских санкций не может получать нефть, и никаких исключений для него не делается.

В то же время, по его словам, Венгрия продолжает пользоваться льготным режимом, хотя может получать нероссийскую нефть через Адриатический нефтепровод.

"Одновременно исключение делается для Венгрии, чтобы она могла и в дальнейшем получать российскую нефть, несмотря на возможность поставок нероссийского сырья... на основании истории о том, что Венгрия не имеет моря", — отметил премьер.

Что предшествовало

7 ноября в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Трамп заявил, что США рассматривают возможность исключения из санкций для Венгрии, чтобы она могла продолжить закупку российской нефти из-за "энергетической зависимости".

Позже премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что договорился с президентом США Дональдом Трампом о "бессрочном освобождении Венгрии от американских санкций в отношении нефти".