Президент Эстонии Карис предлагает помочь Венгрии с выплатой штрафов за разрыв энергетических контрактов с РФ

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что Венгрии нужно отказаться от энергетических контрактов с РФ. Он предлагает помочь Будапешту с выплатой штрафов за разрыв соглашений с Россией.

Об этом эстонский президент сказал в интервью финской газете Ilta Sanomat, передает "ЕП", сообщает Цензор.НЕТ.

Контракты между Венгрией и РФ

Карис напомнил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан недавно посетил Москву, чтобы убедиться в том, что Венгрия и дальше будет получать дешевую энергию из России.

По словам политика, некоторые энергетические контракты, подписанные между Венгрией и Россией, могут быть продлены даже до 2040-х годов.

Карис предлагает помочь Венгрии

Карис считает, что Венгрия должна отказаться от этих контрактов.

"Возможно, нам следует помочь Венгрии выплатить штрафы", – предложил президент Эстонии.

Визит Орбана в Москву

Напомним, что 28 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.

Также сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с Владимиром Путиным в Москве заявил, что Будапешт готов стать площадкой для проведения мирных переговоров по развязанной Россией войне против Украины.

