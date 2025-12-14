РУС
Президент Эстонии Карис предлагает помочь Венгрии с выплатой штрафов за разрыв энергетических контрактов с РФ

каріс

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что Венгрии нужно отказаться от энергетических контрактов с РФ. Он предлагает помочь Будапешту с выплатой штрафов за разрыв соглашений с Россией.

Об этом эстонский президент сказал в интервью финской газете Ilta Sanomat, передает "ЕП", сообщает Цензор.НЕТ.

Контракты между Венгрией и РФ

Карис напомнил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан недавно посетил Москву, чтобы убедиться в том, что Венгрия и дальше будет получать дешевую энергию из России.

По словам политика, некоторые энергетические контракты, подписанные между Венгрией и Россией, могут быть продлены даже до 2040-х годов.

Карис предлагает помочь Венгрии

Карис считает, что Венгрия должна отказаться от этих контрактов.

"Возможно, нам следует помочь Венгрии выплатить штрафы", – предложил президент Эстонии.

Визит Орбана в Москву

  • Напомним, что 28 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.
  • Также сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с Владимиром Путиным в Москве заявил, что Будапешт готов стать площадкой для проведения мирных переговоров по развязанной Россией войне против Украины.

треба мадярам допомогти вийти з ЄС
14.12.2025 21:00 Ответить
Україна могла б ці контракти зробити неактуальними.
14.12.2025 21:02 Ответить
Які ж вони усі жалюгідні....
14.12.2025 21:02 Ответить
Людину, яка допоможе розірвати контракти Угорщини з кацапами безкоштовно звуть Мадяр. Шляхом фізичного розриву трубопроводів.
14.12.2025 21:10 Ответить
Щось не чіпає Мадяр "дружбу" останнім часом, мабуть кремлівський кріт заборонив.
14.12.2025 21:37 Ответить
А гляньте коли вони ті контракти заключали. Чи не тоді, коли Європа вже почала переходити до інших постачальників? То в такому разі не допомогу, а під сраку коліном з Євросоюзу тих пуйлососів.
14.12.2025 21:36 Ответить
Может еще и попу будем вытирать Орбану?
Что происходит с миром?
Зло настолько стало наглым
Именно потому - что ему позволили БЫТЬ НАГЛЫМ!!!!!
Это ни к чему хорошему не приведет
Все это уже было в истории!!!!
И очень плохо закончилось ....
14.12.2025 21:47 Ответить
Які до біса штрафи? Форс мажор. Країна окупант використовує гроші для геноциду сусідньої країни.
І хай русня позивається до європейського суду.
14.12.2025 22:25 Ответить
 
 