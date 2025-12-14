Президент Эстонии Карис предлагает помочь Венгрии с выплатой штрафов за разрыв энергетических контрактов с РФ
Президент Эстонии Алар Карис заявил, что Венгрии нужно отказаться от энергетических контрактов с РФ. Он предлагает помочь Будапешту с выплатой штрафов за разрыв соглашений с Россией.
Об этом эстонский президент сказал в интервью финской газете Ilta Sanomat, передает "ЕП", сообщает Цензор.НЕТ.
Контракты между Венгрией и РФ
Карис напомнил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан недавно посетил Москву, чтобы убедиться в том, что Венгрия и дальше будет получать дешевую энергию из России.
По словам политика, некоторые энергетические контракты, подписанные между Венгрией и Россией, могут быть продлены даже до 2040-х годов.
Карис предлагает помочь Венгрии
Карис считает, что Венгрия должна отказаться от этих контрактов.
"Возможно, нам следует помочь Венгрии выплатить штрафы", – предложил президент Эстонии.
Визит Орбана в Москву
- Напомним, что 28 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.
- Также сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с Владимиром Путиным в Москве заявил, что Будапешт готов стать площадкой для проведения мирных переговоров по развязанной Россией войне против Украины.
Что происходит с миром?
Зло настолько стало наглым
Именно потому - что ему позволили БЫТЬ НАГЛЫМ!!!!!
Это ни к чему хорошему не приведет
Все это уже было в истории!!!!
И очень плохо закончилось ....
І хай русня позивається до європейського суду.