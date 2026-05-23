Новости Венгрия покурает российский газ
Венгрия заявила, что и в дальнейшем будет самостоятельно решать вопросы, касающиеся российских энергоносителей

В МИД Венгрии прокомментировали зависимость от российских энергоносителей

Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан заявила, что Будапешт и впредь будет принимать решения в сфере энергетики, исходя из интересов венгров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она сказала в интервью Politico во время конференции GLOBSEC в Праге.

Что заявили в МИД Венгрии

Орбан попросили прокомментировать зависимость страны от российских энергоносителей.

В ответ она заявила, что Венгрия будет делать то, что "лучше всего для венгерского народа".

По словам министра, Будапешт стремится иметь возможность самостоятельно принимать решения в сфере энергетики.

Анита Орбан также заявила, что Венгрия должна сформировать энергетический микс, который будет оптимальным для страны с точки зрения цен, доступности и устойчивого развития.

Дочка?
23.05.2026 14:17 Ответить
Ні, колись поапрадіди орбанів і мадяр переселилися з Ханти- Мантійська на європейські землі, вони просто з тих самих catsapіv, що залишилися на росії.
23.05.2026 14:30 Ответить
Там наша Родіна, там ми спустілісь з Уральських гір.....
23.05.2026 14:20 Ответить
Мадьяри ложили йух на інтереси оточуючих.ЄС і далі буде чекати від цих меркантильних ******** одностайного голосування?Вони тим "правом вето" будуть ставити раком весь євросоюз,аби цій циганві давали гроші від ЄС і дешеву нафту і газ з кацапстану.
23.05.2026 14:21 Ответить
Але хай не забувають, що кран у нас ))
23.05.2026 14:21 Ответить
ЄС ДАЙ НАМ ГРОШІ ,А КУЙЛО ВЖЕ НАМ ЕНЕРГОНОСІЇ САМИМ ДАСТЬ ЗА НИХ
23.05.2026 14:22 Ответить
дада! саме так - без нас. Щоб ми і не знали, і не цікавились. І трубу свою заберіть до себе
23.05.2026 14:37 Ответить
Як там Дружба, цікаво, чи качає нафту з рф.
23.05.2026 14:45 Ответить
Це що, Оркбан собі буя відрізав, аби тільки при владі лишитись?
23.05.2026 14:58 Ответить
 
 