Венгрия заявила, что и в дальнейшем будет самостоятельно решать вопросы, касающиеся российских энергоносителей

Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан заявила, что Будапешт и впредь будет принимать решения в сфере энергетики, исходя из интересов венгров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она сказала в интервью Politico во время конференции GLOBSEC в Праге.

Что заявили в МИД Венгрии

Орбан попросили прокомментировать зависимость страны от российских энергоносителей.

В ответ она заявила, что Венгрия будет делать то, что "лучше всего для венгерского народа".

По словам министра, Будапешт стремится иметь возможность самостоятельно принимать решения в сфере энергетики.

Анита Орбан также заявила, что Венгрия должна сформировать энергетический микс, который будет оптимальным для страны с точки зрения цен, доступности и устойчивого развития.

