Угорщина зняла 17-місячне вето на початок переговорів про вступ України до ЄС, - FT

Новий уряд Угорщини погодився розблокувати просування заявки України та Молдови на членство в ЄС.

Про це пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Видання нагадало, що Україна та Молдова отримали статус країн-кандидатів на вступ до ЄС у червні 2022 року, а заявки цих двох країн були "об’єднані".

У січні 2025 року Європейська комісія рекомендувала розпочати офіційні переговори щодо узгодження національного законодавства зі стандартами ЄС, але цей крок був заблокований тодішнім прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Очікується, що вже 15 червня офіційно стартують переговори щодо першого переговорного кластера.

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Що передувало?

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що Київ та Будапешт досягли всеосяжної угоди щодо розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав угорської меншини Закарпаття.

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