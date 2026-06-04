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Новини Членство України в ЄС
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Угорщина зняла 17-місячне вето на початок переговорів про вступ України до ЄС, - FT

Переговори про вступ до ЄС: Угорщина зняла вето

Новий уряд Угорщини погодився розблокувати просування заявки України та Молдови на членство в ЄС.

Про це пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Видання нагадало, що Україна та Молдова отримали статус країн-кандидатів на вступ до ЄС у червні 2022 року, а заявки цих двох країн були "об’єднані".

У січні 2025 року Європейська комісія рекомендувала розпочати офіційні переговори щодо узгодження національного законодавства зі стандартами ЄС, але цей крок був заблокований тодішнім прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Очікується, що вже 15 червня офіційно стартують переговори щодо першого переговорного кластера.

Читайте також: Угорщина зняла вето на виплату €40 млрд країнам ЄС за постачання зброї для України, - Politico

Що передувало?

  • Раніше прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що Київ та Будапешт досягли всеосяжної угоди щодо розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав угорської меншини Закарпаття.

Читайте: Угорщина не відмовиться від російських енергоносіїв: Мадяр назвав причину

Автор: 

Угорщина (3011) членство в ЄС (1509) Євросоюз (15184) Мадяр Петер (93)
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Топ коментарі
+2
Чекаю пояснення місцевих експертів, чому ця новина погана.
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04.06.2026 08:59 Відповісти
+2
Зара повилазять експєрдіровать.
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04.06.2026 09:00 Відповісти
+2
Але ж без обіцянок, ймовірність переговорів взагалі нульова. Чи не так?
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04.06.2026 09:04 Відповісти
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Чекаю пояснення місцевих експертів, чому ця новина погана.
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04.06.2026 08:59 Відповісти
Зара повилазять експєрдіровать.
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04.06.2026 09:00 Відповісти
чому ти вирішив, що ця новина погана?
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04.06.2026 09:03 Відповісти
Я вирішив??? Там вже місцевий експерт "Яр Холодний" висловив сумнів, що я і передбачав.
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04.06.2026 09:05 Відповісти
Великий похід починається с першого кроку. Дай Боже, щоб в добру годину!
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04.06.2026 09:14 Відповісти
Погана тим що невідомо чим за це "заплачено"! Завтра може з'явитися "угорська автономія",на зразок "динири-линири",яка забажає !воз₴єднатися" з Угорщиною!
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04.06.2026 09:09 Відповісти
Цікаве припущення. Дякую. Може ще які варіанти?
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04.06.2026 09:14 Відповісти
Приємна новина -- мадьярам вказали на їх справжнє місце (тобто, пояснили "політику партії і правітєльства").
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04.06.2026 08:59 Відповісти
Мадяру потрібні заморожені дотації. Днями розморозили 16 мільярдів євро. І це лише початок.
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04.06.2026 09:24 Відповісти
Для України немає різниці, як Євросоюз буде впливати на Угорщину, батогом або пряником. Головне - результат.
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04.06.2026 09:33 Відповісти
Багато років суперечок Польщі та Угорщини з Єврокомісією показали що батоги на них не діють.
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04.06.2026 09:37 Відповісти
Але ж не надання вже обіцяної дотації - це і є батіг.
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04.06.2026 09:43 Відповісти
"Обіцять - не значить, "одружиться...". Це стосується ОБОХ сторін...
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04.06.2026 09:00 Відповісти
Але ж без обіцянок, ймовірність переговорів взагалі нульова. Чи не так?
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04.06.2026 09:04 Відповісти
При вдалій грі, можна "обнулить" всі обіцянки...
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04.06.2026 09:09 Відповісти
Ви не зрозуміли мій комент. Обіцянки можна обнулити. Без обіцянок обнуляти нема що.
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04.06.2026 09:17 Відповісти
Це ТИ мій коментар не зрозумів... Обіцять можна багато чого... А от чи можна те виконать, чи втілить у життя - "ХЗ"... Можуть завадить якісь об'єктивні, чи суб'єктивні причини. Зміна політичної обстановки. Чи інше...
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04.06.2026 09:20 Відповісти
Я повністю зрозумів твій комент. Так, обіцянки можна виконати, можна не виконати. Але ж це не означає, що обіцянка погана. Обіцянка передує будь-якій дії. Наприклад, тобі обіцяють підвищити зарплату. Твій роботодавець може виконати обіцянку, і підвищити зарплату, а може і не підвищити. Ти ж не будеш через цю обіцянку сумувати, і вишукувати якийсь негатив? Чи ти після такої обіцянки увійдеш у депресію?
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04.06.2026 09:30 Відповісти
Тоді в чому суть нашої полеміки, з твого боку? Аби "потриндіть"?
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04.06.2026 10:07 Відповісти
це лише означає що другі шестірки штатів будуть це ветувати...
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04.06.2026 09:12 Відповісти
десь так. непрямо це й справді може означати, що з'явились якісь більш потужніші, або рівні по силі гальма, чим мадьярщина, яка майже зробила своє діло і тепер може тихенько йти в ліс. перепочити якусь пору. ввімкнуть інші гальма.
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04.06.2026 09:45 Відповісти
Дорогу осилить ідущий
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04.06.2026 09:19 Відповісти
Чим розплачуватимемось?
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04.06.2026 09:42 Відповісти
Золотом, діамантами.
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04.06.2026 09:45 Відповісти
Угорцям вже заплатили 16 мільярдів за зняття вето. Гроші вперед.😂
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04.06.2026 09:59 Відповісти
 
 