Україна виконує зобов’язання на шляху до ЄС навіть під час війни, - єврокомісарка Кос

Попри повномасштабну війну, Україна продовжує виконувати зобов’язання, взяті в межах статусу кандидата на вступ до ЄС.

Про це повідомила комісарка Європейського Союзу з питань розширення Марта Кос, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Питання членства в ЄС

"Якщо ми говоримо про групу країн-кандидатів, то, звичайно, Україна займає особливе місце в цьому. Отже, в жодній іншій країні немає війни, і навіть під час війни ви виконуєте свої обов’язки", - зазначила вона.

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Раніше Кос зазначала, що вважає корисною ініціативу Мерца щодо нового формату інтеграції України до ЄС.

Що передувало?

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