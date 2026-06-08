Україна виконує зобов’язання на шляху до ЄС навіть під час війни, - єврокомісарка Кос
Попри повномасштабну війну, Україна продовжує виконувати зобов’язання, взяті в межах статусу кандидата на вступ до ЄС.
Про це повідомила комісарка Європейського Союзу з питань розширення Марта Кос, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Питання членства в ЄС
"Якщо ми говоримо про групу країн-кандидатів, то, звичайно, Україна займає особливе місце в цьому. Отже, в жодній іншій країні немає війни, і навіть під час війни ви виконуєте свої обов’язки", - зазначила вона.
Раніше Кос зазначала, що вважає корисною ініціативу Мерца щодо нового формату інтеграції України до ЄС.
Що передувало?
- Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пропонує надати Україні статус "асоційованого члена" ЄС до повноцінного вступу.
- Французький міністр-делегат з питань Європи Бенжамен Аддад раніше також припускав, що ЄС може запропонувати Україні проміжний статус, який дозволить поступове зближення з європейськими політиками та інституціями.
- У відповідь на пропозицію німецького канцлера Фрідріха Мерца щодо надання Україні нового статусу "асоційованого члена" ЄС до набуття повноправного членства у Європейській комісії заявили, що вітають таку дискусію між державами-членами.
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Влад #592330
показати весь коментар08.06.2026 14:59 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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